2020-07-22T16:59:59+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко в Гомеле: С кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет

Во время встречи с жителями Гомельщины президент сказал, что за время его президентства доходы белорусов выросли в 7 раз, а пенсии - в 10
Виктор ПАЖИТОК
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Фото: БелТАФото: БелТА
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В понедельник, 21 июля, Александр Лукашенко совершил рабочий визит в Гомельскую область.

- Один из важнейших участков моей президентской работы - возрождение Полесья. Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая, - поделился своими воспоминаниями президент, его слова приводит официальный сайт главы государства. - Я помню те, можно сказать, далекие по нашим меркам времена и совсем недалекие по меркам истории, когда нам, брошенным на произвол судьбы после распада Советского Союза, пришлось преодолевать последствия чернобыльской катастрофы. Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств, чтобы жить и существовать. Проблема заключалась в том, что мы не знали, как сделать лучше.

Также Александр Лукашенко во время общения с активом Гомельщины подчеркнул, что в следующей пятилетке надо сделать все, чтобы дополнительно повысить благосостояние граждан.

- Многое сделано у вас и в социальной сфере: 133 тысяч семей, в том числе 13 тысяч многодетных, улучшили жилищные условия, доходы выросли в 7 раз, реальная зарплата - в 9 раз, пенсии - в 10. Благодаря этому в 6 раз снизился уровень малообеспеченности. У нас он очень низкий. Даже в Гомельской области. Я не сравниваю вас с Минском. Это еще не высокий уровень. Нужно на ступеньку выше подняться в будущей пятилетке, и для этого надо сделать максимум, - обозначил перспективы глава государства.

После общения с активом президент принял участие в церемонии открытия Гомельской центральной областной поликлиники, которая строилась около десяти лет. Здесь же он пообщался с народом. Люди стремились пожать президенту руку, высказывали слова поддержки и желали здоровья.

- Спасибо вам, ребята. Не сдавайтесь. Держитесь, не сдавайтесь! - отвечал гомельчанам президент.

В новостном сюжете телеканала СТВ подчеркнули, что «людей собралось так много, что, пробираясь к автомобилю, Александру Лукашенко пришлось лично пообщаться с гомельчанами, пожать руку каждому, кто пришел на встречу».

- С кем я поздоровался, тот никогда болеть не будет, - заверил президент.

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