2020-07-22T18:31:07+03:00
Политика
КП Беларусь

Предвыборные обещания кандидатов в президенты Беларуси - 2020: разрешат выходить замуж в 17 лет, продадут резиденции, назначат новые выборы

Послушали, о чем говорили кандидаты в президенты Беларуси 2020 года в телеэфире Беларусь-1 во время своих первых выступлений
Виктор ПАЖИТОК
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Выборы в Беларуси состоятся 9 августаВыборы в Беларуси состоятся 9 августаФото: Павел МАРТИНЧИК
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В понедельник, 21 июля, кандидаты в президенты Беларуси выступили в эфире телеканала Беларусь 1. Своим правом по очереди (последовательность определили путем жеребьевки, проведенной во время заседания ЦИК) воспользовались Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. Действующий глава государства и кандидат в президенты Александр Лукашенко от своего права выступления в эфире радио и телевидения отказался. «Комсомолка» собрала основные тезисы, которые озвучили кандидаты в президенты.

СВЕТЛАНА ТИХАНОВСКАЯ: «ВСЕ, КТО СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР, НИКОГДА НЕ УЗНАЮТ ПРАВДУ»

По правилам, каждый кандидат располагал тридцатью минутами эфирного времени. Светлана Тихановская вложилась в пятнадцать.

- Мне 37 лет, я педагог и филолог по образованию. Работала секретарем и переводчиком. Свободно владею белорусским, русским и английским языками. Мой муж Сергей Тихановский находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для белорусов.

Тихановская отметила, что власти «действовали привычными методами» и думали, что на этом все закончится.

Светлана Тихановская. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Светлана Тихановская. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

- Власти не зарегистрировали Сергея Тихановсого и других сильных кандидатов - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но зарегистрировали меня. Почему? Потому что они видят в этих мужчинах угрозу. Только они не поняли, что угроза для власти - это не кандидаты, а народ, которому надоело жить в унижении и несвободе. Я вам ничего не буду обещать. Для этого есть другие люди. 26 лет они раздают пустые обещания.

Тихановская перечислила основные, по ее мнению, события, произошедшие в Беларуси в последнее время, но про которые в эфире телевидения не сказали ни слова.

- По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживают совсем мало людей. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента. Но это правда. По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения и как богато живут чиновники. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло намного больше людей, чем говорит Минздрав, - четко и уверенно произнесла Тихановская.

Она перечислила основные проблемы, которые существуют в республике. В их числе Тихановская назвала эмиграцию белорусов, вымирание деревень, а также смерть людей от коронавируса.

Главный пункт предвыборной программы Тихановской - «новые, честные и справедливые выборы». Они должны состояться в течение полугода после прихода Тихановской к власти. Кандидат в президенты, обращаясь к избирателям, попросила их не участвовать в досрочном голосовании, приходить на избирательные участки именно 9 августа, а также становиться независимыми наблюдателями.

- Я люблю своего мужа, поэтому я продолжила его дело. Я люблю своих детей, поэтому я хочу, чтобы они росли в стране, где людям не затыкают рты. Да, сначала мне было страшно. Но теперь я не боюсь - я чувствую вашу поддержку. Это мой долг - быть сейчас на этом месте, - сказала Светлана Тихановская.

АННА КАНОПАЦКАЯ: «Я - ЗА ОДИН СЕМИЛЕТНИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК»

Вторая женщина-кандидат Анна Канопацкая появилась на экране в красном платье и белом жакете поверх него. Ее выступление длилось 26 минут, в течение которых Канопацкая выступила на белорусском и русском языках, произнеся одинаковые тексты. Свое выступление она начала с заявления о том, что в Беларуси нужно остановить «падение страны в социальную и экономическую пропасть».

- Надо восстановить то, что уже потеряно за четверть века нынешней власти. Ведь мы потеряли очень многое. Мы потеряли более миллиона наших сограждан, мы оказались в чудовищной демографической яме, мы полностью утратили свой авторитет в мире и среди наших соседей, мы имеем отсталую промышленность, неэффективное сельское хозяйство, полузадушенный частный сектор, гигантский внешний долг, огромные административный и репрессивный аппараты, бедное население и авторитарного лидера во главе государства, - подчеркнула Канопацкая.

Анна Канопацкая. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Анна Канопацкая. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Она предлагает выбирать президента один раз на семь лет с предоставлением специальных гарантий сменяемому главе государства и членам его семьи.

Отдельный блок в программе Канопацкой - поддержка социальной сферы и демографии:

- Как женщина и как мать я прошла непростой путь и представляю себе, что надо делать.

По ее мнению, в республике необходимо утвердить механизм предоставления материнского капитала и расширить категории людей, которые имеют право его получить. Канопацкая планирует снизить возраст вступления в брак для женщин до 17 лет с согласия родителей, а для отцов, которые имеют на содержании малолетних детей, ввести отсрочки от службы в армии до момента достижения детьми 5-летнего возраста. Призывной возраст поднимут до 20 лет и будут двигаться к профессиональной армии.

В программе Канопацкой есть и более глобальные инновации: Беларусь не должна состоять в международных соглашениях и альянсах, которые противоречат нацбезопасности. Она выступила против Союзного государства, участия Беларуси в ОДКБ, аренды Россией военных объектов в нашей стране. Еще Канопацкая обещает вернуть герб «Пагоня», бело-красно-белый флаг, а День независимости перенести на 25 марта.

СЕРГЕЙ ЧЕРЕЧЕНЬ: «ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ О ПРИБЛИЖЕННОМ БИЗНЕСЕ»

Самый молодой участник президентской гонки, предприниматель и глава партии «Громада» Сергей Черечень тоже говорил о проблемах в социально-экономической сфере.

Сергей Черечень. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Сергей Черечень. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

- В поисках работы люди вынуждены уезжать от своих семей на заработки в Россию или Польшу, а вместо поддержки государства они получают налог на тунеядство, - начал свое обращение кандидат. - Посмотрите на «Табакерки», которые сейчас расставляют по всем городам Беларуси. «Табакерки» - символ того, как государство заботится не о людях и их здоровье, а о приближенном крупном бизнесе, давая ему монопольные возможности, - продолжил он.

По его мнению, основой всех преобразований должна стать частная инициатива.

- Беларуси нужна экосистема для развития предпринимательства. Бизнесу нужно помогать, а не душить проверками и бюрократией, - подчеркнул Черечень.

Он выступает за ограничение власти президента двумя сроками, за переход «от суперпрезидентской» республики к парламентской. Черечень считает, что городами должны управлять избираемые мэры, а на смертную казнь следует наложить мораторий.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ: «НЕ БУДУ ОБЕЩАТЬ ВЕЧНЫЕ «ПО 500»

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев выступал последним. Он пообещал, что «новый президент будет у власти не более двух сроков», а также сказал, что долгие годы существующая власть просит людей «подождать».

- За эти 26 лет у нас выросли дети. Теперь им говорят: «Подождите». Но молодежь не хочет ждать - уже около половины хотят уехать из Беларуси, - заявил Дмитриев.

По его мнению, в экономике нужно уходить от ручного управления.

- Большинство предприятий хронически убыточные - если бы не наши налоги, они бы просто умерли. Нужно перестать управлять экономикой в ручном режиме, поручив это профессионалам.

Андрей Дмитриев. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Андрей Дмитриев. Скрин-шот экрана/Беларусь 1

Дмитриев также намерен уволить излишнюю администрацию, освободить предприятия от обузы в виде колхозов и других трат и привлекать инвестиции, чтобы предприятий становилось больше.

- Так что бросайте бояться, - призвал Андрей Дмитриев. - Я не буду обещать вам вечные «по 500», но скажу точно: брать унизительные кредиты к 1 сентября, чтобы собрать детей в школу, больше никогда не придется.

Дмитриев намерен «сократить аппарат чиновников, контролеров, начальников, продать ненужные резиденции и самолеты и вернуть эти деньги в бюджет», чтобы вырученные деньги направить на образование, медицину и соцзащиту.

Второе выступление кандидатов на ТВ запланировано на 28 июля.

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