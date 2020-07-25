«У меня одно лекарство стоит 120 рублей, а пенсия – 380»: как зарабатывают пенсионерки, торгующие укропом и яйцами у метро

Возле выхода из метро «Малиновка» в Минске стоит интеллигентного вида бабушка, Галина Николаевна. На небольшом стульчике перед ней выставлены пластиковые стаканы с крыжовником, смородиной, земляникой, вишней. Рядом со столом - небольшое ведерко с зеленью. Все выращено своими руками в деревне недалеко от Минска. Торговать бабушка выходит уже третий год. Летом продает зелень, ягоды и овощи с грядки, а осенью - закатки.

- Каждые выходные ездим с семьей на дачу - дочка, зять, все сажаем там для себя, а что осталось, продаю. Да и ездить на машине в деревню - 80 километров туда, 80 назад. Сколько на бензин надо? Так хоть чуть-чуть на бензин наторгую. И на лекарства мне надо, одно лекарство для разжижжения крови стоит почти 120 рублей, а пенсия у меня 380 рублей. А за квартиру еще надо заплатить, - рассказывает Галина Николаевна. - Выхожу обычно часа в четыре и до восьми стою. У меня знакомые много берут, которые живут тут рядом. Они знают меня, знают, что у меня все свое, вот и покупают постоянно.

Если товар не продался, то он не пропадает: его Галина Николаевна морозит и оставляет на зиму.

Говорят, что торговля идет по-разному, бывают дни, когда не зарабатывают и рубляФото: Святослав ЗОРКИЙ

«На штраф даже не наторговала»

Стихийный торговый ряд, в котором практически все продавцы - дамы пенсионного возраста, тянется на пару десятков метров. На перевернутых ведерках и небольших стульях - товары с приусадебных участков: яйца, картошка, разнообразные ягоды, зелень. Товара у каждой торговки не очень много, навскидку весь ассортимент в одной точке тянет рублей на 30.

- Надо что-то же к пенсии получать, сами знаете, какая пенсия - 310 рублей. Проработала на швейной фабрике, заработала себе горб, сидела, скрючившись. Алкаши сейчас пенсию больше получают, чем я, работая всю жизнь, - рассказывает пенсионерка, пожелавшая остаться неназванной.

В центре ее импровизированного небольшого прилавка - десяток домашних яиц по 3,5 рубля. Говорит, что яйца продаются хорошо: их разбирают постоянные покупатели.

- Я приезжаю только в понедельник. За неделю яиц насобираю, которые мы не скушали, и еду продавать. Выходит обычно десятка два-три. Ягоду какую еще соберу да привезу. Так и живем, - делится подробностями собеседница.

С импровизированных прилавков продают товар, выращенный и собранный своими рукамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Зарабатывать удается не всегда, и дело даже не в спросе - желающих получить скромную прибавку к пенсии иногда разгоняют милиционеры. Когда разговор касается этой темы, спокойная обстановка импровизированного мини-рынка накаляется: в беседу включаются сразу все торгующие.

- Президент по телевизору сказал, чтобы пенсионеров, которые своим торгуют, не трогали, разрешил нам. А нас все равно гоняют, - возмущенно говорит одна из стоящих неподалеку дам. - Милиционеры требуют документ с печатью, тогда нас трогать не будут.

Ее соседка подхватывает тему.

- Он сказал, чтобы справки были - и все, можно торговать. А нас все равно гоняли. Мне однажды прислали штраф за торговлю - 12 рублей, а я только два кабачка в тот день продала. На штраф даже не наторговала. А он по телевизору сказал, что можно торговать, только справка чтобы была. А у нас есть. Вот теперь пусть Лукашенко приходит и с нами разбирается. Я голосовать не пойду, если справедливости не будет! - нервно делится наболевшим пенсионерка. - Загнали нас, колхозников, в тупик.

Месяц назад во время совещания по проекту Кодекса об административной ответственности президент действительно заступался за торговок:

- Не нужно цепляться к людям по мелочам. Например, зачем штрафовать пожилую женщину, которая у дороги продает ведро яблок или картошки, причем с собственного огорода. Я думаю, что лучше будет, если мы везде, хотя трудно уже сказать, где их только нет, организуем мини-рынки, поставим прилавки возле деревень или в людных местах. А в остальном нам просто не нужно мешать людям жить и работать.

Бабушки говорят, что у них есть необходимые справки и охотно их показываютФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Дороже выйдет все это проверять, чем мы наторгуем»

Одна из женщин рассказывает, что штрафуют их редко - чаще всего милиция просто прогоняет. Другая говорит, что пыталась влиться в организованную торговлю города - собиралась торговать на рынке.

- Но там каждый стакан дай на проверку, привези, заплати за проверку, за все. Нам дороже выйдет все это проверять, чем мы наторгуем. За место не надо платить, оно бесплатно. Но там же посадят еще возле туалета, ничего не продашь за день. Хотя и тут сейчас немного продается. Народ бедный, сильно меньше стали покупать, раза в два и в три. Бывает, день простоишь - и ни рубля не наторгуешь, - признается женщина.

Как оказалось, проблемы пенсионерок на этом не заканчиваются - они уже год ждут обещанного строительства рынка.

- Нам в прошлом году исполком обещал, что рынок сделают. Из исполкома приходила администрация. Вот и площадка есть, - показывают торговки не зеленеющий неподалеку лужок. - Обещали-обещали да так и не сделали…

Пенсионерки признаются, что последнее время покупатели стали экономитьФото: Святослав ЗОРКИЙ

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