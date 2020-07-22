«Просили добровольно снять «во избежание провокаций», я отказался». Инсталляцию с щитами, как у ОМОН, сняли с выставки за день до открытия

Триеннале современного искусства открылось 22 июля во Дворце искусства. Экспозиция должна была состоять из 92 работ, которые отобрали более чем из 350 заявок в рамках Национальной премии в области изобразительного искусства. Но осталось 91 произведение.

Одна из работ, которая прошла отбор, - инсталляция «Витраж-АТ » Сергея Белоокого. Это пять зеркальных объектов, повторяющих противоударные щиты, которые используют спецподразделения различных правоохранительных органов - например, ОМОН. Работа вместе с еще десятью оказалась в шорт-листе в номинации «Актуальное искусство». Кстати, автор был лауреатом на прошлой премии.

16 июля, когда до открытия выставки оставалось меньше недели, Сергея пригласили на встречу.

- Дирекция конкурса попросила заменить работу на другую «во избежание возможных провокаций», - рассказывает художник. - Я отказался.

Но 21 июля Сергею прислали письмо, в котором было написано, что работа экспонироваться не будет. Официальная причина: работа представлена не в полном объеме. На фотографии, которую видело жюри, были щиты и камни, а в инсталляции камней нет.

Такую же причину называет и координатор конкурса Дарья Овчинникова.

- Работа не участвует в выставке, потому что представленные элементы не соответствует фотографическим материалам, которые были представлены для отборочной комиссии. Работа не снята с Национальной премии, напечатана в каталоге и находится в листе-голосовании жюри.

Сергей рассказал о ситуации на странице в фейсбуке.

- Я хочу выразить свое негодование и несогласие с неправомерными действиями дирекции Республиканского конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства», которая возвращает эпоху цензуры в белорусское изобразительное искусство, и грубо нарушает статью 51 Конституции Республики Беларусь, которая гарантирует свободу художественного, научного, технического творчества, - такое письмо опубликовал в соцсетях Сергей. - Я хочу попросить всех неравнодушных творческих людей, людей искусства, не оставаться в стороне, не молчать, и высказаться по факту нарушения права на свободу творчества. Ведь, по большому счету, речь идёт не об одной работе конкретного художника, речь – о положении белорусского искусства, об ущемлении нашего права на свободу творческого высказывания.