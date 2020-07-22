Проезд в трамваях Минска теперь можно оплатить через приложение в смартфоне

Возможность оплатить проезд в трамвае через смартфон появилась у минчан 21 июля: в трамваях города внедрили систему TIX. До этого система почти три месяца тестировалась в автобусных маршрутах №1 и №100. По информации официального Telegram-канала Мингорисколкома, к осени такая система заработает во всем наземном транспорте города.

Скачать приложение можно с помощью qr-кода, размещенного в салонеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы видим, что современные способы оплаты проезда востребованы у горожан, и стараемся создать для них удобства. Обе системы зарекомендовали себя хорошо. Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений, каждый воспользуется той, какая ему больше нравится, - говорит зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

Корреспондент «Комсомолки» проверила, как это работает, и составила краткое руководство по использованию нового способа оплаты транспорта.

Приложение лучше поставить до поездкиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Скачайте. Чтобы сберечь свое время и нервы, скачайте и установите приложение заранее. Оно называется TIX. Конечно, это можно сделать по QR-коду, размещенному в транспорте, но для этого у вас должно быть установлено на смартфоне специальное приложение для сканирования QR-кода и достаточно времени на его скачивание и установку, что, например, может быть дефицитом ранним утром в час пик.

Зарегистрируйтесь. Этот шаг тоже лучше сделать перед поездкой. Да, сама регистрация не занимает много времени: нужно ввести номер телефона, придумать пароль и ввести свои имя и фамилию. После этого вы войдете в приложение. Но вот пока вы все еще не сможете купить билет, потому что нужно привязать к приложению банковскую карту - для этого нужно ввести ее данные. Делать это в переполненном транспорте - идея так себе: для того, чтобы сделать первые два шага прямо в трамвае, понадобилось время, за которое он проехал уже пять остановок.

Пришлось подождать, пока приложение нашло нужный трамвайФото: Святослав ЗОРКИЙ

Купите билет. После привязки банковской карты к приложению вы уже можете покупать билеты. Для этого надо перейти в специальный раздел «Билеты» и выбрать необходимое количество: их можно купить сразу несколько или только один. Имейте в виду: когда вы купите билет, это не будет означать, что вы оплатили поездку - пока вы только приготовились это сделать.

Оплатите проезд. Чтобы оплатить проезд, нужно знать не номер маршрута, а номер самого трамвая: это три цифры, написанные на стеклах. Это важно, так как именно эти цифры понадобятся вам для оплаты. Сама оплата проходит несложно: на главной странице приложения работает интерактивная карта, которая показывает ваше местоположение и находящиеся рядом транспортные средства. Когда трамвай подъезжает к вам, приложение показывает его номер - те самые три цифры с его борта, а рядом с ними появляется кнопка «Оплатить». Нажав ее, вы получаете QR-код, который и заменяет ваш билет.

После оплаты пользователь получает qr-код, который и является билетомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Запаситесь терпением. Оно понадобится для того, чтобы дождаться, пока приложение найдет трамвай, в котором вы находитесь. Дело в том, что в двух поездках из трех для этого лично мне понадобилось время. Так, в первой поездке приложение устойчиво утверждало, что рядом нет ни остановки, ни транспортных средств, хотя тест проходил именно во время движения. Во втором трамвае приложение практически сразу нашло нужный номер, а в третьем оно показывало только номера других трамваев, но не того, в котором проходил тест. Чтобы привести его в тонус, пришлось выключить приложение и зайти в него заново, только тогда оно нашло нужный трамвай и позволило оплатить поездку.

Узнать о том, можно ли расплатиться в данном виде транспорта через приложение, поможет специальная наклейкаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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«Трамваи - довольно сложные устройства, они генерируют большое количество помех»

Разработчики приложения пояснили, что в ближайшее время для оплаты проезда в трамвае искать его номер будет не нужно: достаточно только знать номер маршрута. На данный момент идет доработка приложения в данном направлении. А вот проблем с обнаружением трамвая до испытания «Комсомолки», по словам разработчиков, система не показывала.

- Ни у Минсктранса, ни у нас таких ситуаций не зафиксировано. Подобное уведомление первое, таких жалоб у нас просто нет. Но мы изучим ситуацию, если найдем необходимость настроить систему, то, конечно, ее настроим, - сказал исполнительный директор по финансовым сервисам компании «Системные технологии» Павел Зыль. - Трамваи - довольно сложные устройства, они генерируют большое количество помех. Возможно, дело именно в этом. Будем разбираться, возможно, нужно будет улучшать систему и размещать датчики в других местах. Мы обнаружим причины и избавим минчан от дискомфорта при использовании приложения.

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