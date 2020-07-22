2020-07-22T18:31:07+03:00
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КП Беларусь

Баянист Виталий Воронко снял клип на песню «Батька», где назвал Александра Лукашенко супергероем

Виталий Воронко рассказал «Комсомолке», что хотел поддержать действующего президента за мирное небо и спокойствие в стране [видео]
Эвика ОТТО
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Известный баянист Виталий Воронко снял клип на песню «Батька», где назвал Александра Лукашенко супергероем.Известный баянист Виталий Воронко снял клип на песню «Батька», где назвал Александра Лукашенко супергероем.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Батька, родный наш Батька. Бульба с тобою, с народной любовью. Аплодирую стоя супергерою, - поет в своей песне Виталий Воронко.

- Написал эту песню в поддержку нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Хотел выразить ему благодарность за то, что поддерживает порядок в нашей стране. За то, что у нас нет войны и все спокойно. Я могу спокойно оставить открытой машину на улице, могу спокойно гулять ночью по улице. Мне не страшно. А мне есть с чем сравнить: я жил в Австралии, Америке и Великобритании. Помню, как проживал на 8-й Авеню в Нью-Йорке, а на 10-й в этот момент кого-то убили. И мне, на самом деле, стало страшно.

- А что не понравилось в Австралии, в одной из лучших стран по качеству жизни?

- Там есть свои нюансы. Например, тебя может нанести смертельный укус скорпион. В Беларуси и в этом плане жить безопасно. Считаю, что Беларусь – страна для жизни.

- За три часа после премьеры клип собрал около 4 тысяч просмотров, 52 лайка и 1300 дизлайков. Как ты относишься к такой реакции?

- Готов к критике. Распните меня, но я высказал свое мнение. При этом я уважаю мнения других людей. Каждый в какой-то степени прав. Но не мог не высказать слова поддержки за то, что у нас мир в Беларуси. Еще эту песню я посветил своему отцу Павлу Константиновичу, который ушел из жизни полтора месяца назад. Ему было 58 лет, у него диагностировали рак пищевода. Мы долго боролись, но ничего не смогли сделать. Сейчас я поддерживаю свою маму – мой отец был лидер, вся семья на нем держалась.

- То есть строчки «аплодирую стоя супергерою» это про твоего отца?

- Эта строчка и про моего отца, и про Александра Григорьевича Лукашенко.

Виталий Воронко - Батька (Mod3x prod). Источник: MOD3x Production

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