Баянист Виталий Воронко снял клип на песню «Батька», где назвал Александра Лукашенко супергероем

- Батька, родный наш Батька. Бульба с тобою, с народной любовью. Аплодирую стоя супергерою, - поет в своей песне Виталий Воронко.

- Написал эту песню в поддержку нашему президенту Александру Григорьевичу Лукашенко. Хотел выразить ему благодарность за то, что поддерживает порядок в нашей стране. За то, что у нас нет войны и все спокойно. Я могу спокойно оставить открытой машину на улице, могу спокойно гулять ночью по улице. Мне не страшно. А мне есть с чем сравнить: я жил в Австралии, Америке и Великобритании. Помню, как проживал на 8-й Авеню в Нью-Йорке, а на 10-й в этот момент кого-то убили. И мне, на самом деле, стало страшно.

- А что не понравилось в Австралии, в одной из лучших стран по качеству жизни?

- Там есть свои нюансы. Например, тебя может нанести смертельный укус скорпион. В Беларуси и в этом плане жить безопасно. Считаю, что Беларусь – страна для жизни.

- За три часа после премьеры клип собрал около 4 тысяч просмотров, 52 лайка и 1300 дизлайков. Как ты относишься к такой реакции?

- Готов к критике. Распните меня, но я высказал свое мнение. При этом я уважаю мнения других людей. Каждый в какой-то степени прав. Но не мог не высказать слова поддержки за то, что у нас мир в Беларуси. Еще эту песню я посветил своему отцу Павлу Константиновичу, который ушел из жизни полтора месяца назад. Ему было 58 лет, у него диагностировали рак пищевода. Мы долго боролись, но ничего не смогли сделать. Сейчас я поддерживаю свою маму – мой отец был лидер, вся семья на нем держалась.

- То есть строчки «аплодирую стоя супергерою» это про твоего отца?

- Эта строчка и про моего отца, и про Александра Григорьевича Лукашенко.