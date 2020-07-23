Минское «Динамо» взяло шведского защитника из «Адмирала»

Пока «Динамо» выглядит как сплав молодых белорусских хоккеистов и опытных легионеров. Большинству игроков около 20. На днях клуб пополнил 19-летний защитник Владислав Колячонок, 21-летний нападающий Максим Сушко и 22-летний форвард Егор Шарангович. Все они играли в Америке нападающими - в АХЛ.

Среди защитников-легионеров на сайте уже нет имени Джо Морроу, легионер там пока один - 29-летний швед Адам Альмквист. Последний сезон он провел за «Адмирала»: 58 игр - 26 очков (8+18). Лучший бомбардир среди защитников! Это больше Граньяни (25 очков) - самого результативного защитника в минском «Динамо». К тому же швед провел 58 игр из 62, что говорит о том, что он в хорошей физической форме и не подвержен травмам. «Адмирал» был среди аутсайдеров КХЛ, а потом и вовсе прекратил свое существование - Приморский край не дал на команду денег. Так что причина переезда шведа понятна.

- Адам попал в сферу наших интересов еще в прошлом сезоне. Мы вели переговоры по его переходу с «Адмиралом», но тогда, к сожалению, нам договориться не удалось. Нам было понятно, что этот шведский защитник хорошо впишется в нашу команду, поэтому мы продолжили работать по его кандидатуре и добились своего, - сообщил гендиректор клуба Дмитрий Басков. - Альмквист находится в идеальном возрасте для спортсмена, он еще достаточно молод, но при этом уже опытен. Главный козырь Адама - его хоккейный интеллект, он способен эффективно подключаться к атаке, хорошо бросить от синей линии. К тому же он умеет побеждать: несколько раз выигрывал чемпионат Швеции, побеждал в Кубке Колдера, в чемпионате Швейцарии. Швед однозначно усилит «Динамо».

В одном из интервью в роли игрока «Адмирала» он сказал: «У нас небольшой бюджет, мы должны играть друг за друга». В «Динамо» также подчеркивают, что бюджет небольшой, так что клуб и игрок нашли друг друга.

Вчера швед прибыл в Минск.

- Я говорил с Крэйгом Вудкрофтом, после беседы у меня было приятное впечатление, почувствовал, что это хорошая возможность для меня и решил перейти в «Динамо». Крэйг рассказывал о задачах на сезон, видении игры и моей роли. Мне все понравилось, - сказал он клубной пресс-службе.