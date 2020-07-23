"Мальчиков не было видно, но звонил мобильный". В Гольшанах погибли два брата - их засыпало песком, когда они играли

- Такие хорошие ребята оба, воспитанные, учились хорошо, один вообще отличник, - рассказывают в поселке Гольшаны о двух мальчиках, которые трагически погибли во вторник, 21 июля. Трагедия случилась вечером, около 19.30.

Мальчики были двоюродными братьями. В Гольшанах они не жили постоянно - приезжали в гости к бабушке, один из Ошмян, второй из Молодечно. Как рассказывают сельчане, в среду они уже собирались уезжать домой. Во вторник они собирали с дедушкой вишню, потом купались в надувном бассейне у дома. Предупредили дедушку, что пойдут гулять, и ушли играть в песке на стихийный мини-карьер, в котором сельчане брали песок для своих хозяйственных нужд. Это место совсем недалеко от дома, где гостили мальчики.

- Там яма неглубокая, но песок тяжелый и скользкий. Такой песок называют «плывун», - рассказал председатель сельского исполкома Войтех Ковзан.

То, что с ребятами случилась беда, обнаружила девушка, которая совершала вечернюю пробежку. Бежала в одну сторону - заметила играющих в песке мальчиков. Когда возвращалась обратно, ребят не было видно, а в песчаной яме звонил мобильник…

- Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мальчиков из ямы, однако спасти их не удалось, - рассказали в Следственном комитете.

Одному из погибших мальчиков было 11 лет, второму - 12. Оба в своих семьях были старшими братьями.

- Следственный комитет проводит проверку по факту гибели детей. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в СК.

В 2013 году в Гомельском районе песком засыпало двух девочек, которые приехали на лето к бабушке. Ранее в Калинковичском районе в песчаном карьере погибли двое мальчиков 9 и 13 лет, а в Хойникском районе котлован засыпал двух братьев 10 и 12 лет и еще одного 12-летнего мальчика. В Лепеле в июле 2017 погиб одиннадцатилетний мальчик. С друзьями они вырыли в песке тоннель и по очереди пролазили по нему. Когда обвалился песок, дети пытались откопать друга сами, но не смогли. В Орше в 2013 году семилетняя девочка залезла в траншею, которую выкопали, когда меняли водопроводные трубы. На нее обрушилась земля, девочка погибла.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Следователи рассказали, где детей и подростков подстерегает опасность

На каникулах у детей больше свободного времени, а значит, возрастает и риск получить травму. Вот только несколько примеров, когда отдых закончился для детей трагически. Все случаи произошли в июле, и это далеко не полный список за неполный месяц.

10 июля семья из Пинска поехала на дачу к друзьям в Столинский район. Мужчина разжигал мангал, а дети играли неподалеку. Мужчина плеснул в мангал жидкость для розжига. Вспышкой пламени обожгло его четырехлетнего сына. Мальчик с ожогами оказался в больнице.

11 июля женщина из Жлобина приехала в гости к знакомому в деревню в Гомельском районе. С ней было двое детей. Все вместе они пошли гулять на реку. 10-летний мальчик и его 8-летняя сестра спустились к реке, а взрослые расположились на берегу. Когда мальчик начал тонуть, мужчина попытался спасти его. Он не умел плавать, поэтому максимально глубоко зашел в воду, стараясь дотянуться до ребенка, но не смог это сделать. Мальчик погиб.

В тот же день в Осиповичах 13-летний мальчик пошел с другом на рыбалку. Он зацепился удочкой за высоковольтный кабель. Удочка от удара током расплавилась, а ребенок с ожогами 40 процентов тела попал в больницу.

12 июля семилетний мальчик играл с друзьями во дворе. Он залез на деревянный забор, не удержал равновесие, упал и ударился животом о пень. Ребенок в больнице. Произошло это в Хотимском районе.

По материалам Следственного комитета.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кухня, поле, дорога, река, селфи…

ТОП-5 опасностей, которые подстерегают детей во время летних каникул

Самое опасное место для дошкольника или младшего школьника, как ни странно – собственный дом. Кухня, ванная, места хранения бытовой химии – все это, если ребенок остается один дома без родителей на весь день, может нести смертельную опасность. Дети выпадают из окон (уже двухлетний ребенок в состоянии подставить к подоконнику стул и взобраться на него), пробуют на вкус жидкости в ярких бутылочках. Несчастье может случиться, когда ребенок попытается включить газовую плиту, налить кипяток из чайника, воспользоваться электроприборами или ножом.

На реке, озере, даже на искусственных прудах-сажалках около частных домов трагедия может случиться даже с ребенком , который умеет плавать, и даже в присутствии взрослых. Отдых и игры около водоема – одна из самых опасных ситуаций!

Во время каникул у детей появляется больше времени для игр на улице и прогулок, нередко они выбегают на проезжую часть и становятся жертвами ДТП.

Поля, стройки, заброшенные здания тоже таят серьезную опасность для несовершеннолетних. Отправляясь на отдых в деревню, дети могут найти в лесу или в поле взрывоопасный предмет, исследуя заброшенные здания, упасть с высоты, оказаться под обрушившимися конструкциями или землей.

В последние годы появилась еще одна специфическая опасность, подстерегающая детей и подростков. Трагедии случаются, когда дети пытаются сделать эффектные селфи. Ради этого они могут залезть на высоту, зайти в воду в незнакомом месте, забраться в опасные зоны.

По материалам МЧС.