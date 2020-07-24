Коронавирус в Беларуси, последние новости на 24 июля 2020 года: пандемия уже обошлась стране в 500 миллионов рублей, а массовая вакцинация начнется не ранее 2021 года

Ситуация в Беларуси

По официальным данным Минздрава, в Беларуси зарегистрировано 66 688 случаев коронавируса (+ 167 за сутки). Выздоровели 59 439 человек. К сожалению, справиться с недугом удалось не всем: число смертей выросло до 519 (+ 6 за сутки). В ведомстве подчеркивают, что умершие имели не только положительный тест на COVID-19, но и многочисленные хронические заболевания.

За весь период в республике проведено 1 219 705 тестов на коронавирус.

Ситуация в мире

По данным портала worldometers.info, во всем мире зарегистрировано более 15,1 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели 9,1 миллион человек, скончались – более 620 тысяч.

Наиболее сложная обстановка складывается в Северной и Южной Америке. В США число выявленных случаев превысило 4-миллионный рубеж. В Бразилии коронавирус подтвердился более чем у 2,1 миллиона человек. На третьем месте списка находится Индия – там инфицированы более 1,2 миллионов индийцев.

Лукашенко: «Борьба с пандемией уже стоила бюджету страны около 500 миллионов»

В четверг, 23 июля, Александр Лукашенко провел совещание с управленцами экономического блока. Во время встречи он сообщил, что борьба с коронавирусом уже стоила бюджету республики около 500 миллионов белорусских рублей. По словам президента, эти средства пошли на медицину, на поддержку реального сектора экономики. Также Лукашенко отметил, что пандемия еще не отступила:

- Но ситуация в мире далеко не оптимистична: этой болезнью уже заразились почти 15 миллионов человек. Есть страны, где вводят повторные ограничительные меры. Поэтому во избежание второй волны я поддерживаю медиков, которые советуют в этом году отдыхать только в Беларуси, - подчеркнул президент.

Министр здравоохранения: «Во всех регионах снижается число заболевших коронавирусом»

В среду, 22 июля, министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что ситуация в стране управляемая, хотя власти не ослабляют контроль. По его словам, во всех регионах республики наблюдается не только стабильная ситуация, но и стабильное снижение числа заболевших.

- В регионах, которые входили позже в эпидпроцесс, цифры чуть выше, чем в других. Но устойчивое снижение количества пациентов как с пневмонией, так и коронавирусной инфекцией мы наблюдаем повсеместно в стране уже на протяжении нескольких недель, - заявил глава ведомства.

В ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация от COVID-19

Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райн сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса начнется не раньше 2021 года. По его словам, сегодня некоторые потенциальные вакцины уже достигли третьей фазы испытаний и демонстрируют хорошие результаты. Но чтобы начать массовую вакцинацию, необходимо обеспечить безопасность и эффективность препаратов. А это займет определенное время.

- И, если говорить реалистично, в следующем году (Прим.: 2021-ый) наступит время, когда людей начнут массово вакцинировать, - уточнил представитель ВОЗ.

Также во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что когда вакцина будет окончательно готова, необходимо, чтобы она была доступной для всех людей и стран, независимо от уровня доходов граждан.

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