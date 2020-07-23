Александр Лукашенко: Даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе

«Подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь»

- Сегодня мы остановимся на трех самых значимых вопросах, которые постоянно находятся на контроле у общества, - зарплаты, занятость и цены. Я внимательно изучил все статистические и оперативные данные, мнения и настроения людей, - цитирует президента его пресс-служба. - Каких-то особых, разительных результатов и успехов в этой работе пока не увидел.

Что касается зарплат, то президент отметил, что в общем по стране в мае в среднем платили зарплату по тысяче и более. Не дотянула до этого показателя только Могилевская область.

- Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы.

Из тех, у кого уровень зарплаты ниже тысячи, президент привел в пример воспитателей детских садов. Таких граждан он поручил поддержать:

- Найти источники, вплоть до нетрадиционных, чтобы поддержать этих людей. Я не хочу сказать, что мы должны заплатить по тысяче с лишним рублей всем тем, кто просто придет на работу. Нет. Прошу доложить, какие меры принимаются по созданию условий для достойного заработка тем, кто стремится заработать. Не просто праздно шатающимся (есть у нас и такие). Но подавляющее большинство людей хотят заработать. Им надо помочь.

Обратил он внимание и на положительные моменты:

- В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей.

«У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств»

Обращаясь к теме сельского хозяйства, президент сообщил о небывалом урожае.

- Такого никогда не было в истории Беларуси. Если такой урожай, подвижки по молоку, мясу и даже по экспорту нашей сельскохозяйственной продукции, так значит должны быть деньги в стране. У крестьян есть все, чтобы поправить экономическое положение хозяйств.

Говоря о развитии промышленности, президент обратил внимание на то, что надо воспользоваться сложившейся в мире ситуацией:

- Экономика в мире сжалась. Спрос на сырье уменьшился. Раз спрос на сырье, материалы, металлы и прочее уменьшился, значит, и цены упали. Значит, наша промышленность может купить сырье дешевле. Но цены на готовый товар не упали. Почему? Потому что экономика стоит. Появился дефицит на многие товары промышленности. Так продайте их, как делают другие.

Александр Лукашенко сообщил, чего стоила борьба с пандемией.

- Белорусы должны знать, что, к примеру, борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Здесь и дополнительные затраты на медицину, и средства на поддержку реального сектора экономики. Но человек всегда важнее денег.

Количество заболевших коронавирусом в стране снижается, но медики советуют все же поберечь себя и не отправляться на отдых за рубеж.

- Я уже предупредил: мы никому ничего не запрещаем, куда угодно поезжайте, но по возвращении в страну сядете на карантин за свой счет. Со всеми вытекающими последствиями, - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что в Беларуси есть все условия для отдыха:

- Надо хотя бы узнать, что такое Нарочь, Браславские озера, Березинский заповедник, Беловежская пуща. Побывать на Днепре, Припяти, Немане, Соже, посмотреть, что такое Полесье. Чудесные места. И я уверен, что в следующем году, когда будет все очень хорошо в мире, половина не поедут за пределы страны и будут отдыхать здесь. И это дешевле обойдется.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«За июнь мы приросли на 0,1%»

Премьер-министр Роман Головченко сообщил, что благодаря своевременным решениям, принятым руководством страны, потери ВВП в этом году оказались гораздо меньше, чем в странах-соседках с гораздо более сильными экономиками:

- Чтобы не потерять рынки и вовремя успеть к их открытию, мы не закрывали производство. Где-то снижались обороты из-за того, что были разорваны производственно-сбытовые цепочки, но в принципе мы имеем неплохие показатели на фоне наших соседей.

По данным премьер-министра, ВВП Беларуси по итогам полугодия сложился на уровне 98,3%, сообщает БелТА.

- За июнь мы приросли на 0,1% и думаем, что будем расти дальше, - сказал Роман Головченко. - Хотя многие наши соседи заранее признали, что это невозможно, и запланировали для себя падение: от 10% в еврозоне до 6% в России.

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