2020-07-23T17:09:36+03:00
Общество
КП Беларусь

В белорусских санаториях можно снять номер на двоих, заплатив за одно место, и пройти реабилитацию после коронавируса

Для переболевших коронавирусом многие здравницы разработали специальные программы. А иностранцы не отказываются от мест на август
Раиса ЮДИНА
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Отдых в санатории - это сегодня настоящий релакс! Фото pixabay.comОтдых в санатории - это сегодня настоящий релакс! Фото pixabay.com
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Белорусские санатории постепенно возвращаются к обычному режиму работы, их заполняемость, упавшая из-за коронавируса, постепенно увеличивается. Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совмине, напомнил, что на 1 апреля белорусские здравницы были заполнены на 57% (это около 15 тыс. человек), а к 1 мая - всего на 16% (около 2,5 тыс. человек).

Белорусские санатории заполнены на 70%, но спрос растет

- С 1 мая по 15 июня работали не более 30 санаториев, которые не закрывались по решениям собственников. И они функционировали в режиме минимальной загрузки - около 10%. В санаториях находилось приблизительно 1000 человек, - рассказал Геннадий Болбатовский. - Но уже 16 июня в санаторно-курортных организациях было около 8 тысяч человек (в том числе 186 иностранцев), и заполняемость составила 41%.

Спрос, по словам директора Центра, продолжает расти. Сейчас в белорусских санаториях, заполненных на 70%, отдыхают более 17 тысяч человек. Иностранцев еще больше - 1300.

Правда, некоторые предприимчивые россияне пользуются возможностью приехать в Беларусь на оздоровление и оформляют путевки в санатории, чтобы беспрепятственно вылететь из нашей страны на море в Турцию. Но Геннадий Болбатовский говорит, что это единичные случаи. Не все россияне готовы легко расстаться с деньгами, потраченными на предоплату за неиспользованный отдых в санатории.

Иностранцы не спешат отказываться от путевок, забронированных на август

За 1-е полугодие экспортная выручка белорусских здравниц снижена на 50%. Но есть шанс все компенсировать за счет внутреннего спроса. По словам Геннадия Болбатовского, при нынешней заполняемости санатории уже будут не в убытке. Более того, стремиться увеличить количество отдыхающих никто не собирается, потому что при нынешней ситуации 70 - 75% - оптимальная заполняемость. И белорусам это только на руку. Ведь есть шанс за те же деньги, что раньше платили за койко-место, поселиться в двухместном (правда, стандартном) номере одному! Ведь в соответствии с рекомендациями по безопасному расселению (около 30% коечного фонда не должно быть задействовано), санатории ограничили количество мест. Цены не изменились: около 50 рублей на человека в сутки, если покупать путевку самому, и 38 рублей - через центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению, где путевки приобретаются по медицинским показаниям.

Шанс отдохнуть в белорусском санатории в августе еще есть, но количество мест стремительно уменьшается. Да и иностранцы, зарезервировавшие путевки, не спешат отказываться от брони, ожидая, что с 1 августа откроются границы.

После коронавиурса - специальная реабилитация

Для людей, переболевших коронавирусом, 37 белорусских санаториев предлагают специальные программы реабилитации. А Центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению поручил своим специалистам в регионах поспособствовать тому, чтобы люди, которые перенесли пневмонию, ассоциированную с инфекцией COVID-19, могли попасть в санатории в первую очередь.

А у ветеранов труда и инвалидов I и II группы, перенесших коронавирусную пневмонию, право на внеочередное санаторно-курортное лечение через месяц после выздоровления закреплено официальным приказом Минтруда и Минздрава по согласованию с Центром от 23.06.2020 №64/659. Правда, пока это касается только жителей Минской и Брестской областей и выбор ограничен тремя санаториями («Белая вежа», «Ясельда» и «Березина»).

ЕСТЬ ВОПРОС!

Все санатории, где были случаи коронавиурса, работают в штатном режиме

Как минимум в пяти санаториях были весной зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. Что там происходит сейчас?

- Все эти случаи были локализованы, - прокомментировал Геннадий Болбатовский. - Что касается Лепельского военного санатория, там настолько все было четко сделано, где один россиянин заболел, - ни одного контакта положительного не было. Санаторий даже не останавливал работу. Все остальные санатории возобновили работу в штатном режиме и с 15 числа все загружены. Все работали в режиме ограничений, все прошли обработку после того как покинул последний ковидный пациент.

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