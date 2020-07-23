Пикеты кандидатов в президенты: Тихановская едет в Витебск, а Канопацкая и Черечень объяснили, почему вообще их не проводят

До президентских выборов остается чуть меньше трех недель. Предвыборные штабы кандидатов уже начали проводить массовые мероприятия - пикеты. Больше всего их - сразу 884 мероприятия - проведут доверенные лица Александра Лукашенко. По закону кандидат в президенты имеет возможность заявить не более 30 доверенных лиц. Александр Лукашенко эту квоту использовал полностью. Выходит, что в среднем каждое его доверенное лицо в оставшееся до 9 августа время проведет в среднем около 30 встреч с потенциальными избирателями.

Александр Лукашенко. Фото: БелТА

Обращает на себя внимание и еще один факт: две третьих (549) из массовых мероприятий в поддержку действующего белорусского лидера запланированы на территории Гомельской области. Еще 190 пройдут в Могилевской области, 144 - в Минске. Один-единственный пикет доверенные лица Лукашенко проведут в Брестской области. В Витебской, Гродненской и Минской области пикеты не запланированы вовсе. С вопросом о том, чем объясняется такая разница в количестве мероприятий, «Комсомолка» обратилась в пресс-службу Федерации профсоюзов Беларуси, которую возглавляет Михаил Орда - глава инициативной группы Александра Лукашенко.

- Михаил Сергеевич Орда возглавлял именно инициативную группу, но он не является главой предвыборного штаба, поэтому выбор регионов для проведения пикетов мы прокомментировать не можем.

Вопрос о том, кто сегодня руководит предвыборным штабом Александра Лукашенко, Федерация профсоюзов порекомендовала переадресовать в Администрацию президента.

В числе доверенных лиц Александра Лукашенко - представители самых разных сфер: в списке есть председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, олимпийский чемпион-гандболист Андрей Барбашинский, замминистра здравоохранения Елена Богдан, гендиректор кондитерской фабрики «Спартак» Олег Жидков, председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо, председатель сельхозкооператива «Озеры» Гродненского района Александр Шишко и другие. Доверенным лицом является и Олег Гайдукевич - председатель Либерально-демократической партии, который сам претендовал на президентский пост на выборах-2020, однако в конце мая заявил о снятии своей кандидатуры в пользу Александра Лукашенко, которого назвал единственным гарантом единства страны.

Доверенное лицо действующего президента председатель Либерально-демократической партии Олег ГайдукевичФото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» обратилась к Олегу Гайдукевичу с просьбой рассказать о том, как часто он встречается с избирателями и какие темы поднимаются на пикетах.

- Исходя из того, что я видел на встрече главы государства со своими доверенными лицами (она состоялась 22 июля. - Авт.), главой предвыборного штаба является, вероятно, Наталья Ивановна Кочанова. Я действую не только как доверенное лицо, но и как лидер партии: у меня своя программа и идеология. То, что я вошел в список доверенных лиц, - показатель, главным образом, того, что президент хочет слышать разные точки зрения. Я работаю достаточно самостоятельно.

- Большинство пикетов в поддержку Александра Лукашенко запланированы в Гомельской области. Почему так?

- Да. Всю прошлую неделю я провел именно в Гомельской области. График очень интенсивный: в день у меня было не менее пяти-шести встреч, причем на них собирались и двести, и триста человек. У меня уже целая папка наказов от людей: начиная от дорожного налога и заканчивая разными и всем прочим. Свою задачу и цель я вижу в том, чтобы напрямую, без посредников довести до главы государства мнения и чаяния людей по большому спектру вопросов. Поэтому я уже работал в Гомеле, сегодня в Гродно, завтра - снова в Гомельской области, буду объезжать районы. График у меня напряженный, уверен, что и у других доверенных лиц он приблизительно такой же. Что касается того, почему больше всего пикетов в Гомельской области, отмечу, что я, например, самостоятельно составлял свой график. Как лидер Либерально-демократической партии я принял решение побывать в каждом областном центре, у меня же везде есть партийный актив. Я буду везде, но много времени проведу именно в Гомельской области.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ ПРИГЛАШАЕТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ПРОГУЛКИ

214 массовых мероприятий (это второй показатель после Александра Лукашенко) запланировано командой Андрея Дмитриева, сопредседателя гражданской кампании «Говори правду». 145 из них пройдут в столице, 46 - в Гомельской области, 20 - в Брестской, по одному в Витебской, Гродненской и Минской. В Могилевской области пикетов - исходя из данных ЦИК по состоянию на 20 июля - пока не запланировано.

- У нас на сегодняшний день порядка двадцати доверенных лиц, - рассказал «Комсомолке» Андрей Дмитриев. - У нас запланировано более 200 мероприятий, где-то пикеты будут выставляться, чтобы люди могли поставить свои подписи в поддержку политзаключенных и честных выборов. Плюс людям будет предоставлена возможность высказываться о наболевшем на камеру, потом мы эти видео будем показывать. У меня есть личный график: сегодня (23 июля. - Авт.) в Гомеле, 24 июля буду в Минске и Столбцах, 25 июля - Заславль и Барановичи. В воскресенье, 26 июля, мы приглашаем всех в 17.00 в столичный Парк Дружбы народов отметить 30 лет со дня объявления суверенитета Беларуси. Поговорим о нашей независимости. На будущей неделе - поездки по восьми городам. Плюс, так как нам фактически не дают возможности ставить пикеты в центрах городов, мы придумали интересную форму коммуникации - она будет называться «Прогулка с Дмитриевым». По дороге, когда я буду ехать в основной запланированный город, мы будем останавливаться в разных городках, и в течение часа я буду гулять по центру, раздавать листовки и разговаривать с людьми. Эти прогулки мы тоже будем анонсировать.

- У вас, как и у Александра Лукашенко, больше всего (46 из 214) пикетов запланировано на территории Гомельской области. Почему именно там?

- В нашем случае это связано с развитостью структур «Говори правду» в Гомельской области - у нас там больше волонтеров и, соответственно, больше возможностей организовывать и проводить мероприятия.

ШТАБ СВЕТЛАНЫ ТИХАНОВСКОЙ ЗАПЛАНИРОВАЛ 160 ПИКЕТОВ

В поддержку Светланы Тихановской пройдут 160 пикетов. Почти все - в Минске, лишь 2 - в Минской области, по одному - в Гомельской и Могилевской. В остальных регионах мероприятий пока не запланировано.

Кандидат в президенты Светлана ТихановскаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

В первую поездку в регионы Тихановская отправилась в четверг, 23 июля в Борисов, где ей выделили для агитации площадку рядом с универмагом «Веста-Борисов», начало встречи - в семь вечера.

В пятницу, 24 июля, Светлана Тихановская собирается посетить два районных и областной центры: Глубокое, Новополоцк и Витебск. В облцентре агитацию разрешили в Парке культуры и отдыха железнодорожников в районе центральной сценической площадки.

138 пикетов (все без исключения в Минске) планировал провести Сергей Черечень, однако 22 июля он заявил, что пока отказывается от них, чтобы не отвлекать внимание от другого кандидата.

- Теперь есть кандидат, которого поддерживает большое количество населения. Если мы сейчас активно начнем агитировать и в некоторой степени «размывать» голоса, в данной ситуации это не будет стратегически правильным решением. По этой причине мы действительно пока не проводим пикеты, - сказал Черечень в интервью «Радио Свобода».

Тем не менее, команда кандидата не отказывается от предвыборной агитации: Черечень будет выступать по радио и телевидению, участвовать в теледебатах и давать интервью.

От Анны Канопацкой в ЦИК заявлений на проведение пикетов не поступало вообще.

Кандидат в президенты Анна КанопацкаяФото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

- Я считаю пикеты не самым эффективным способом агитации, в том числе в плане эпидемиологии. Кроме того, вы сами видите, что власти для проведения пикетов выделяют не самые лучшие места и не самое удобное для проведения массовых мероприятий время. Я уже направила запросы для того, чтобы иметь возможность проводить встречи с сотрудниками крупных предприятий. Таким образом, при соблюдении всех эпидемиологических мер безопасности я смогу охватить большую часть электората, - пояснила в беседе с «Комсомолкой» свою позицию Анна Канопацкая.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЦИК рассказал, у кого из кандидатов самый большой фонд и кто сколько уже потратил

Деньги на предвыборную агитацию кандидаты в президенты имеют право тратить только из специальных избирательных фондов. Максимальный его размер - 9 тысяч базовых величин, то есть 243 тысячи рублей.

22 июля ЦИК опубликовал данные о средствах, поступивших в избирательные фонды кандидатов. Больше всего денег у штаба Александра Лукашенко - около 238 тысяч рублей. У других кандидатов суммы куда скромнее. У Светланы Тихановской - 51,7 тысячи рублей, у Анны Канопацкой - 4 тысячи рублей, у Сергея Черечня и Андрея Дмитриева - примерно по 2,6 тысячи. Интересно, что почти вся сумма уже израсходована у Черечня и Канопацкой. Штаб Тихановской потратил около 5,9 тысячи рублей, Действующий глава государства и кандидат в президенты Александр Лукашенко израсходовал к настоящему моменту 1,4 тысячи рублей.

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Первое из двух запланированных выступлений кандидатов в президенты уже состоялось. Вот здесь можно прочитать, о чем они говорили.

Глава ЦИК заявила, что кампания складывается скандально и люди, которые будут считать голоса, не чувствуют себя защищенными. И уточнила, что из-за коронавируса на участках ограничат число наблюдателей (подробности и детали - здесь).