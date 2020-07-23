2020-07-23T19:19:47+03:00
Общество
КП Беларусь

Проверка слуха: Белорусскую АЭС запустят в августе 2020 к президентским выборам?

В секретариате Союзного государства заявили, что запуск БелАЭС ожидается через две-три недели
Геннадий МОЖЕЙКО
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Белорусскую АЭС запустят к президентским выборам?Белорусскую АЭС запустят к президентским выборам?Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Громкое заявление сделал заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин в ходе онлайн-конференции «Атомная энергетика в Беларуси: выгоды и перспективы».

- Запуск Белорусской АЭС ожидается через две-три недели, - заявил чиновник.

Выходит, запустить самый дорогой проект в истории суверенной Беларуси собираются аккурат к президентским выборам, которые состоятся 9 августа? «Комсомолка» разобралась в ситуации.

Изначально первый энергоблок Белорусской АЭС хотели запустить еще в 2016 году, второй - в 2018-м. Но потом сроки неоднократно смещались. Рыть котлован под первый энергоблок начали только в 2013 году. В 2016 году уронили 330-тонный металлический корпус реактора - после чего решили привезти новый. Из-за этого срок ввода АЭС сдвинулся на год. Потом оказалось, что в модернизации нуждается электрический генератор, который вырабатывает ток, - он уже находился на строительной площадке станции. В апреле 2017 года заявляли, что уже в конце 2018 года на БелАЭС завезут ядерное топливо, кстати, точный маршрут и дату держали в секрете - для защиты от посягательств. В марте прошлого года «Комсомолка» усомнилась в том, что первый реактор успеют запустить в декабре 2019 года, как тогда заявляли официально. Официально в очередном переносе сроков власти признались только спустя пять месяцев. И пообещали, что ядерное топливо на станцию привезут осенью 2019 года. В результате топливо привезли только в мае 2020-го. Тогда же запланировали на июль пуск первого энергоблока. А в начале лета о скором запуске АЭС заявил Александр Лукашенко.

- Первый блок будет введен буквально днями, - сказал президент Беларуси на встрече с премьер-министром Венгрии.

Отметим, что запуск реактора и начало промышленной эксплуатации - это разные вещи. Запуск реактора - это старт ядерного процесса внутри реактора. По словам специалистов, между загрузкой топлива и запуском реактора проходит никак не меньше месяца. Есть еще понятие «энергетический пуск» - это когда генератор начнет вырабатывать первую электроэнергию. И последний этап - выход на полную мощность, то есть начало промышленной эксплуатации энергоблока.

- Загрузку топлива в реактор на первом блоке Белорусской АЭС планируется начать в августе нынешнего года, - сказал на онлайн-конференции директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович.

То есть даже физический пуск реактора произойдет никак не раньше сентября. И только потом состоится энергетический пуск, а после - начало промышленной эксплуатации. А недавно посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок планируют в первом квартале 2021 года. То есть ни о каком запуске БелАЭС к президентским выборам речи не идет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Белорусские предприятия хотят перевести на электроэнергию с БелАЭС

Как известно, БелАЭС мы строили с прицелом на продажу электроэнергии в Литву и Польшу. Но Литва постоянно критиковала Белорусскую АЭС. Против атомной электростанции в Островце была настроена бывший президент Литвы Даля Грибаускайте. Новый глава государства Гитанас Науседа называл БелАЭС «проблемой всей Европы» и «современным Чернобылем». В четверг, 23 июля, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Польша тоже поддерживает позицию Литвы не покупать электроэнергию БелАЭС.

- Заявления Литвы относительно безопасности Белорусской АЭС являются политическим выпадом с целью уколоть Минск, - сказал в ходе той же онлайн-конференции замгоссекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

А белорусские власти продолжают говорить о том, что Беларусь должна постепенно переходить на электроэнергию.

- Существует план по повышению потребления электрической энергии в Беларуси. Это порядка 178 мероприятий. Прежде всего, это модернизация действующих производств, ввод в эксплуатацию новых производств и технологий, начиная от предприятий Минпрома и заканчивая предприятиями концерна «Белнефтехим». Это модернизация Мозырского НПЗ, «Гродноазота», БМЗ. До 2025 года мы планируем, что введется в эксплуатацию порядка 1200 мегаватт новых электрических мощностей. Это сопоставимо с мощностью одного блока БелАЭС, - рассказал директор Департамента по энергоэффективности Госстандарта Михаил Малашенко.

Также со вводом БелАЭС хотят активно развивать электротранспорт:

- Сейчас уже есть государственный оператор электрозарядных станций. В Беларуси уже производятся электробусы. Академия наук разработала и показала собственную модель электромобиля. В «Великом камне» с 2018 года производятся суперконденсаторы - сердце любого электромобиля. Сейчас в стране около 240 зарядных станций, а в 2020 году их количество будет больше всех существующих в настоящее время на территории страны АЗС.

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