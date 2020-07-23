Канопацкая пила воду, Дмитриев и Черечень не выспались, а Тихановская потом уехала в СИЗО: как на ТВ записывали кандидатов в президенты

«Прическу и макияж Светлане Тихановской делали два часа, а она в это время еще работала над текстом»

Светлана Тихановская.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во время своего выступления на телевидении, Светлана Тихановская держалась перед камерой очень уверенно, хотя еще недавно терялась во время пресс-конференций. У многих возник вопрос: как за такое короткое время ей удалось справиться с волнением?

- Все знают, что изначально идти в политику Светлана не собиралась, а потом еще пересажали и полкоманды Сергея Тихановского (Сергей Тихановский, супруг Светланы Тихановской, находится в СИЗО. - Ред.). Разумеется, после всех этих событий она была растеряна, - комментирует член штаба Светланы Тихановской Анна Красулина, которая была с ней во время записи видеообращения на ТВ. - Сейчас, после объединения трех штабов, у Светланы есть команда единомышленников плюс огромная поддержка белорусов. Она чувствует эту мощь и стала намного увереннее в себе.

Речь, которую произнесла Светлана на телевидении - совместная работа нескольких штабов. И даже после того, как работу над ней закончили, ее еще и скрупулезно адаптировали под саму Светлану - проставили логические ударения, детально проработали лексику.

- Светлана долго репетировала?

- Последние правки в эту речь вносились буквально на коленках, в то время, когда Светлане делали макияж перед записью. Мы решили прибегнуть к своим гримерам. Над прической и макияжем Светланы работали 2 часа. Хотя гримеры Белтелерадиокомпании непосредственно перед записью все равно вежливо помогали - подправили все, припудрили.

- А одежду для выступления Светланы тоже специально подбирали? Выглядела она очень эффектно.

- Мы заранее узнали, какого цвета в студии будет задник (фон. - Ред.). Голубой. Прикинули, что в синем костюме, в котором Светлана хотела выступать, на этом фоне она будет смотреться не очень выгодно, поэтому решили, что Светлана будет в светлом пиджаке. Но с собой у нас был и второй комплект одежды - на всякий случай.

- Долго записывали обращение?

- Готовились так, чтобы записаться с первого раза. Решили, что даже если будет оговорка или запинка - ничего страшного, зато эмоции не потеряются. Был курьез - в студии не открылась флешка с текстом. Но мы были к этому готовы. Перезаписали на студийную через свой компьютер. Светлана встала и сделала все с первого раза. А сразу после записи поехала в СИЗО на встречу с адвокатом Сергея. Кстати, буквально сегодня (23 июля. - Ред.) ей передали, что Сергей знает, чем сейчас занимается Светлана, очень ее поддерживает, просит держаться и идти до победы.

Андрей Дмитриев: «Конечную версию выступления дописал к 5 утра, а грим был, но не помог»

Андрей Дмитриев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Чтобы записать свое выступление, в день записи приехал в Белтелерадиокомпанию в 11 часов утра, - рассказал нам Андрей Дмитриев лично. - Обращения кандидатов в президенты проходят не в прямом эфире, записываются заранее. Мне объяснили: «У вас два часа времени. Подстраиваться, репетировать можно сколько угодно, но как только вы скажете «готов», загорается лампочка, включается запись - и поехали. Есть только один дубль».

- А гримировали вас на месте?

- Да, но грим не помог. На картинке лицо почему-то казалось темным. До того, как включить запись, прочитал полторы страницы, откалибровал под себя суфлер. (Телесуфлер - дисплей, отображающий текст речи или сценария для диктора или актера незаметно для зрителя Ред.). Перед собой на всякий случай положил распечатанный текст, пронумеровал страницы… А вдруг суфлер сломается? У меня есть своя методика - я запоминаю слова на странице, чтобы в случае чего быстро сориентироваться, на каком месте выступления я нахожусь, и продолжить.

- Как-то специально дома к выступлению готовились?

- Признаюсь, конечный вариант речи был готов только к 5 утра. И это уже был пятый ее вариант. Упражнения для дикции не делал, хотя можно было бы. Я иногда тараторю.

Прежде чем приступать к записи, дал себе 15 минут на передышку. Попытался расслабиться… Когда включили камеру, волнение уже не чувствовалось. Наверное, потому что был в себе уверен, что говорю именно то, что хочу сказать людям. 22 минуты выступления пролетели быстро.

- То есть своим выступлением вы довольны?

- В целом да, но знаю, что всегда можно сделать еще лучше. Все было очень профессионально. В моменты, когда я замедлял речь, телесуфлер тоже замедлялся. Подстраивались под меня, даже когда я во время выступления начинал говорить не по тексту, а добавлял что-то от себя.

- Признайтесь, потом свое выступление пересматривали?

- О да, и до следующего выступления пересмотрю еще не раз.

Анна Канопацкая: «Переживала, что во время выступления пропадет голос»

Анна Канопацкая.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Хоть с белорусским телевидением мы находимся по разную сторону политических баррикад, первым делом хочу сказать им спасибо за профессионализм. Команда работала слаженно и корректно. Но все же условия, в которых проходила съемка, не способствовали качественному выступлению. Маленькая комната, душно, светят софиты…

Плюс я не совсем была согласна с прической. Я против всяких начесов, но это мелочи, которые можно и опустить. Самая большая сложность была в том, что у меня плохое зрение, а выступала я без очков. Решила делать это для большей узнаваемости, потому что в этой электоральной кампании я использую свои портреты без очков. Да, я пользуюсь контактными линзами, но из-за светов софитов все равно плохо видела текст. В результате щурилась. Но не волновалась. Я выступала со своей предвыборной программой и была в себе уверена. Мне было важно выступить на русском и белорусском языках. И чтобы хватило времени, четко выверяли текст. В одном месте только остановилась. Но там мне помогли убрать паузу. Это разрешается. Вырезали не текст, а паузу. В остальном я профессионал, в том числе и в выступлениях по телевидению. Пять минут прорепетировала - и записала.

- Анна, про вас в интернете ходит много мемов. Самый популярный - с водой. Во время своего выступления на ТВ, чтобы попить, вы останавливались несколько раз. А во время одного из эфиров ведущий, глядя на вас с чашкой воды, так и сказал: «Ганна Анатольеўна, на вас вады не напасешся!» Почему так часто пьете воду и не обижаетесь ли на мемы?

- У меня в принципе проблема с голосовыми связками. И постоянно пропадает голос. Именно поэтому я так часто пью воду. Притом именно теплую. Во время записи выступления на ТВ передо мной тоже стоял стакан с теплой водой. Переживала, что из-за духоты откажет голос. А на мемы, конечно, не обижаюсь. У меня все в порядке с чувством юмора, по утрам смеемся над ними всем штабом.

Сергей Черечень отработал дикцию во время пикетов

Сергей Черечень.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Наша запись была запланирована на 9 утра. Приехали к 8.45, чтобы не бежать, кофе выпить, но нас уже ждала сопровождающая команда Белтелерадиокомпании - под дождем, на улице, без предварительного звонка…Честно говоря, такая организованность нас очень удивила. Но и дальше все было неплохо, - рассказывает доверенное лицо кандидата в президенты Сергея Черечня Виктория Стрелковская. - У входа на проходную стояли два человека в защитных костюмах, масках, в перчатках... Они измерили нам температуру, и только после этого Сергей пошел в гримерку. Перед этим он поспал всего два или три часа. Точку в конечном варианте обращения поставили только в 5.49 утра. Хотя работали над ним несколько дней.

- График у вас, конечно, экстремальный…

- Нам уже не привыкать. Сон по три часа в сутки за последние месяцы - уже норма. Я, кстати, еще в феврале-марте говорила с Сергеем о том, что надо бы подтянуть дикцию. Но уже тогда времени у нас не было. В результате Сергей так много говорил на пикетах, что, в общем-то, неплохо подтянул дикцию. С записью обращения справился очень неплохо. Перед записью к нам вышел юрист, зачитал требования.

- Это какие?

- Есть свои правила. К примеру, нельзя использовать ненормативную лексику, оскорблять… Выступающий человек должен с ними согласиться, расписаться и только потом приступить к записи. В результате справились за час и записались со второго дубля. Честно говоря, я была удивлена. Ожидала, что Сергей будет больше волноваться.

В студии было достаточно душно - кондиционеры выключены, нет окон, маленькое помещение. Но Сергей все выдержал. Нервы и эмоции - вообще не про него. Он все делает очень сдержанно и четко. В конце только спросил: «Ну как?» А уже через час выступал на радио.

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