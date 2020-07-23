2020-07-23T19:19:47+03:00
Общество
КП Беларусь

«Договаривался с артистами, чтобы они не убегали от зрителей»: директор «Славянского базара» - о фестивале в 2020 году

Глеб Лапицкий рассказал, почему на «Базар» не приехал Кикабидзе и почему самый короткий фестиваль может оказаться самым оптимальным
Наталья ПАРТОЛИНА
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Самый короткий "Славянский базар" оказался самым оптимальным - даже Киркоров был доволен!Самый короткий "Славянский базар" оказался самым оптимальным - даже Киркоров был доволен!Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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«Славянский базар-2020» оказался самым коротким за всю историю фестиваля – всего четыре дня. Это коронавирус постарался. Кто-то из артистов и гостей не решился ехать в Беларусь из-за эпидемической обстановки, кого-то не выпустили из стран, где они проживают, много мероприятий было отменено, перенесено или переведено в другой формат. Концерты объединяли, переносили из помещения на открытый воздух. Как бы то ни было, фестиваль состоялся. И оказалось, что все к лучшему.

-Пожалуй, это оптимальная продолжительность фестиваля! – размышляет после «Базара» директор фестиваля Глеб Лапицкий. – Мы провели семь основных событий в Амфитеатре, которые посетили 35 тысяч зрителей, провели 16 прямых трансляций, в мобильном пресс-центре журналисты пообщались с 55 артистами! А как удачно оказалось объединение концерта закрытия со вторым конкурсным днем! Спортивная атмосфера, конкурсанты имели возможность выступить вместе со звездами высшего эшелона! Возможно, мне не хватило еще одного дня…

Накануне фестиваля зрителям объявили, что из-за опасности распространения коронавируса артистам нельзя будет дарить цветы. Вместо этого объявили акцию «Букет добра» - каждый мог перечислить сумму, которую он собирался потратить на букет, на благотворительный счет. Деньги предполагается направить на лечение больных детей. Сколько насобиралось на счету, директор фестиваля пока не знает. Но без цветов артисты не остались.

-Мы подумали – если человек пришел на концерт с букетом, может, он на последние деньги купил эти цветы. И разрешили охранникам пропускать зрителей с цветами к сцене. С артистами договаривались, чтобы они не убегали от зрителей, - рассказал Глеб Лапицкий.

Артистов на фестиваль привозили специальными поездами. Несмотря на то, что официально сообщение между Беларусью и Россией закрыто, из Витебска в Москву и обратно несколько раз отправлялись специальные фестивальные поезда. Всего они привезли на «Базар» 358 человек – артистов, их «команды», журналистов. Повезло не всем – так, Лолита Милявская доехала на электричке до Смоленска, где, как предполагалось, ее должна была встретить белорусская машина. Белорусское авто в Россию не пропустили, и певице пришлось идти через границу пешком. Не смог добраться до Витебска Вахтанг Кикабидзе. Артист планировал отметить на «Славянском базаре» свой день рождения, но не смог вылететь из Тбилиси – там закрыли аэропорт.

-Вахтанг Константинович прислал нам очень эмоциональное видео, - рассказал Глеб Лапицкий. – Ну, вы представляете, как может реагировать темпераментный грузин, который собрался отметить день рождения с друзьями, а его не пустили?

Те артисты, которые добрались до Витебска, об этом не пожалели, уверяет директор:

-Такого драйва, как на «Базаре-2020», у артистов не будет никогда! Они выходили на сцену и из штанов вылезали, так счастливы были, что есть возможность выступить! Даже Киркоров был в хорошем настроении, его ничего не раздражало и все кофточки ему нравились.

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