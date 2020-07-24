Супруга пациента с коронавирусом, который 66 дней был на ИВЛ: «Мы оба попали в реанимацию. Там мне разрешили взять мужа за руку»

В начале мая 64-летний преподаватель Военной академии Владимир Бутенко был госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил с пневмонией и COVID-19.

«Случился ряд осложнений, в том числе сепсис»

- Несмотря на то, что проводилось лечение, у Владимира Григорьевича стала прогрессировать дыхательная недостаточность. Состояние ухудшалось - развилась двухсторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением, и он был переведен к нам в отделение. Мы подключили его к аппарату ИВЛ 10 мая, - рассказал "Комсомолке" начальник отделения интенсивной терапии и реанимации Главного военного клинического медицинского центра ВС, полковник медицинской службы Константин Абдин. - К сожалению, коронавирус снизил иммунитет нашего пациента, уничтожил здоровую легочную ткань. Случился ряд осложнений, в том числе сепсис.

По словам врача, за все время его нахождения на аппарате ИВЛ у Владимира Григорьевича было несколько волн ухудшения.

- Периодически он был в сознании, но все время находился на аппарате ИВЛ. Мы общались с ним знаками, говорить он не мог. Его волновало, звонят ли родственники.

- Что дало толчок к выздоровлению?

- Была выстроена грамотная антибиотикотерапия, плюс переливание иммунной плазмы. Выздоровление Владимира Григорьевича - это командная работа, в том числе большая заслуга наших медсестер, которые все время находились рядом.

Владимир Бутенко поблагодарил медиков и начальника отделения интенсивной терапии и реанимации военного госпиталя Константина Абдина (на фото справа). Фото Александра СТАДУБА, агентство "Ваяр"

«У него не было хронической патологии»

14 июля Владимир Бутенко был снят с аппарата ИВЛ.

- Улучшение у него наступило гораздо раньше, но такие пациенты долгое время зависимы от респираторной поддержки. В определенный же момент мы поняли: он может дышать сам. Тогда мы и отключили аппарат. Я настраивал Владимира Григорьевича, что будет длительный процесс реабилитации. Он хорошо выполняет наши рекомендации - и физическую, и дыхательную гимнастику. Тяга к жизни у человека видна! - говорит Константин Абдин. - Чтобы порадовать нашего пациента, я созванивался с его супругой, просил готовить и передавать любимую домашнюю еду.

- Когда выпишут Владимира Григорьевича?

- Он еще немного кислородозависим. Но я думаю, что довольно скоро он будет переведен в пульмонологическое отделение на реабилитацию. А потом его выпишут домой.

- До болезни мужчина ничем серьезным не болел?

- В отличие от многих пациентов у него не было хронической патологии, за исключением минимальной артериальной гипертензии. Он не курил.

- Как сейчас настрой у Владимира Григорьевича?

- Он улыбается, рад вниманию к себе. Его посещают и родные. Да, он похудел, нарушена речь, но все восстановится. Конечно, бегать за автобусом он вряд ли сможет, но выполнять в повседневной жизни обыденные вещи - вполне. Несколько месяцев на восстановление организма уйдет.

"В реанимации встретился со своей супругой"

Супруга Владимира Бутенко тоже переболела COVID-19 и оказалась в том же реанимационном отделении, что и муж.

- Она пересеклась с мужем, когда тот был в сознании, но на ИВЛ. Мы ее подкатывали к нему. Женщина пробыла у нас пару дней, и ее состояние улучшилось, - говорит врач. - Мы работаем со всеми пациентами одинаково, но, к сожалению, не все на аппарате ИВЛ выживают. Средний возраст умерших пациентов был старше 65 лет. Сейчас в отделении находятся два человека со средней степенью тяжести и с положительной динамикой. Всего через наше отделение прошло более 100 человек со средней и тяжелой степенью тяжести с COVID-19.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Сказала мужу "Держись!" и взяла его за руку"

Супруга Владимира рассказала нам, как шла борьба с болезнью.

- Я заболела следом за мужем. В реанимационном отделении военного госпиталя меня вытянули за три дня и вернули в обычную палату. Безусловно, врачам и медсестрам большая благодарность, - говорит Ирина Васильевна. - Я и молилась, когда у мужа было ухудшение. Заказала сорокоуст за здравие супруга в Свято-Елисаветинском монастыре. Мы рассчитывали на золотые руки врачей и на Бога. До болезни муж был стройным и крупным мужчиной. А сейчас он сильно похудел.

- Трогательная была встреча с мужем в реанимации?

- Я сама была в тяжелом состоянии, меня туда привезли на каталке. Я сказала мужу "Держись!" и взяла его за руку.

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