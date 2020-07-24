«Дети приходили ко мне под окна: улыбаешься, а на глазах слезы». Художница рассказала о самоизоляции в студии

- Я, наверное, даже хотела переболеть как можно раньше, чтобы все быстрее прошло и забылось, - рассказывает о своем прежнем отношении к коронавирусу художница Елена Фаенкова из Минска. - Честно признаюсь: маску носила не всегда. Когда появились первые симптомы - температура, кашель, я забеспокоилась, что могу кого-то заразить - у меня трое детей. В больнице взяли анализ - и оказалось, что у меня коронавирус в самом разгаре.

Елена говорит, что даже привычную работу было трудно выполнять. Фото: личный архив героини

Елена снимает студию для работы - это помещение почти на три недели и стало для художницы домом. А в квартире остались трое детей - все уже взрослые, поэтому несколько недель самостоятельного быта они восприняли спокойно.

- Дети приходили ко мне под окна - это было приятно и трогательно: сначала улыбаешься, потом слезы на глазах. Фотографировали и показывали мне, что едят. Мальчики рассказывали, что дочка освоила и уборку, и готовку, рецепты какие-то новые. Я очень рада, что они такие самостоятельные. Так совпало, что сын сдавал диплом, а у дочки была сессия, при этом компьютер дома только один. Поэтому они разделились по времени: кто-то работал днем, кто-то ночью. Катя днем спала, а ночью вставала и рисовала - она учится в художественном колледже.

Серьезных симптомов болезни у Елены не было, но она быстро уставала, постоянно хотелось спать, не хватало сил.

Елена даже во время болезни не хотела делать паузы в работе и переживала из-за того, что делать удавалось гораздо меньше обычного

- Два дня была низкая температура - 35,6. Головная боль была дикая: такое ощущение, что голова лопнет, глаза горели сильно.

«Меня съедало, что я ничего не успеваю, потому что каждые полтора-два часа хотелось спать»

За время самоизоляции Елена придерживалась правил, которые помогли не сойти с ума в заточении и хоть что-то успевать.

- Когда только началась пандемия, тетя посоветовала послушать лекции одного режиссера, который был вынужден уйти на карантин. Он говорил о том, что нужно обязательно выделить время на занятия спортом (если ваше состояние позволяет это делать), готовить маленькими порциями, чтобы был повод встать и приготовить себе еду. Обязательно составить расписание на день, записать все дела, даже мелкие, и постепенно их вычеркивать. Обозначить, что, к примеру, от сих до сих я буду работать или читать статьи. Эти списки реально помогают. Я даже замшевую обувь почистила и положила в коробки - в обычной жизни я бы это сделала к осени.

Елена даже во время болезни не хотела делать паузы в работе и переживала из-за того, что делать удавалось гораздо меньше обычного - говорит, это подрывало веру в себя.

Минчанка перенесла заболевание в легкой форме, но чувствовала себя угнетенной и сонной. Фото: личный архив героини

- Потому что знаешь, что можешь сделать много, времени достаточно, а результата нет. Меня съедало, что я ничего не успеваю, потому что каждые полтора-два часа хотелось спать. Жалко столько времени тратить на сон - жизнь такая короткая. А из-за того, что общение с семьей ограничивалось звонками, у меня даже была паника: ты толком не знаешь, как твоя семья, что они сегодня ели - понимаешь, что они могут чего-то недоговаривать. А в конце карантина очень хотелось свежего воздуха, выйти в людное место. Хотя для меня не свойственно такое желание - я в мастерской и так обычно одна.

Художница рассказывает, что во время самоизоляции потратила меньше денег, чем обычно.

- Я была наслышана о том, что нарушителям карантина дают большие штрафы - до 800 рублей, это пугало. Поэтому ходила только в ближайший магазин с небольшим ассортиментом, да и дети питались проще. В результате мы выкроили деньги на летнюю обувь всем детям.

Родные и друзья беспокоились, часто звонили Елене с вопросами о том, как она себя чувствует. Художница советует людям, у которых болеет кто-то близкий, аккуратно спрашивать о здоровье.

Дома остались трое взрослых детей - они приходили под окна студии, общались с мамой по телефону. Фото: личный архив героини

- Иногда хотелось, чтобы просто сказку рассказали, а не спрашивали, как я себя чувствую. Лучше попытаться отвлечь человека: мне очень помогало, когда друзья присылали ссылки на онлайн-музеи, небольшие статьи, которые ты в состоянии прочесть. Я перенесла заболевание в легкой форме, но чувствовала себя угнетенной и сонной. Все делаешь намного медленнее, я только сейчас понимаю насколько.

«Так соскучилась по шоппингу - взяла сразу шесть пачек молока!»

Еще один совет Елены - дарить болеющим воздушные шарики. Надувать их - отличное упражнение для легких.

- Можно складывать под двери вместе с апельсинами. И шарик нужен не один, который туда-сюда сдуваешь, а много. Было очень мило, когда мне их дарили целыми наборами - весь пол в студии был в шариках. Поначалу кажется: зачем это вообще? А потом оказывается, что это хорошая тренировка и отличный антистресс.

Художница советует дарить воздушные шарики близким, которые заразились коронавирусом. Фото: личный архив героини

В самоизоляции Елена провела 20 дней. Говорит, на последнем приеме у врача так и сказала: «Засиделась, скоро взорвусь!»

- Был и положительный момент: я, наверное, выспалась за последние 10 лет. В этом месяце мне даже не нужен был косметолог! Хорошо было бы сразу принять тот факт, что я буду делать, сколько успею, а для начала просто посплю.

Больничный Елене закрыли по результатам КТ - так выяснилось, что коронавируса у нее уже нет, зато есть остатки бронхита.

Первым делом после окончания карантина Елена встретилась с детьми, а потом отправилась на тренировку на свежем воздухе. Фото: личный архив героини

- Я даже не подозревала, что он у меня есть. Думала, что легко отделалась, но организм откликается совершенно непонятными вещами, не буду вдаваться в подробности. Становится жутко - что еще может через какое-то время проявиться?

Первым делом после окончания карантина Елена встретилась с детьми, а потом отправилась на тренировку на свежем воздухе.

- Я с такими слезами бегала, вы не представляете! Сходила купила продуктов - взяла шесть пачек молока! Я так соскучилась по шопингу, обычной закупке продуктов.

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