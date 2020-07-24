Подробности аварии с тремя погибшими под Скиделем: «Две полосы в одном направлении были закрыты»

Легковушка разбита в хлам. Фото: СК

Жуткая авария произошла под Скиделем глубокой ночью 24 июля.

- Около 3 часов ночи на ремонтируемом участке трассы М6 под Скиделем 32-летний водитель «Мерседеса», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. От удара «Мерседес» загорелся. В салоне находились четверо - два парня и две девушки. Трое скончались на месте. Одна девушка доставлена в больницу в тяжелом состоянии, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Как нам известно, выжившую девушку повезли не в местную больницу, а сразу в Гродно.

Фото с места аварии ужасные: легковушка разбита в хлам, кабина фуры сильно пострадала. Можно представить, какой силы был удар. Водителю автопоезда медики оказали помощь на месте.

Следственный комитет не уточняет, при каких обстоятельствах произошла авария - сейчас это устанавливается. При этом ведомство сообщает, что «Мерседес» столкнулся с автопоездом Iveco с полуприцепом.

В Скиделе про аварию слышали многие, тем более что все трое погибших из этого города.

- Последнее время один из погибших, Николай, работал в такси. Не женат, детей нет. Ему было 28 - 29 лет, - говорит его знакомый.

Водителя «Мерседеса» звали Максим.

- Человек был хороший и порядочный, за это я его уважал, как и многие в нашем городе, - рассказал знакомый парня.

Как говорит водитель, проезжавший мимо аварии, две полосы в одном направлении были закрыты для движения. По остальным двум полосам было организовано движение в обе стороны.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК РБ (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).