«Это большой бонус, которому нужно соответствовать». Народная артистка Инна Афанасьева о присвоении звания, кривотолках и анализе на коронавирус

В конце ноября прошлого года «Комсомолка» писала, что звание заслуженной артистки Инне Афанасьевой присвоили в 2007 году, неплохо было бы уже и народную получить. Но Инна лишь отшучивалась. Мол, у нас немало «народных» и «заслуженных», которые имеют при себе только звания. Но ведь важно - любят тебя люди или нет?

Новость о присвоении звания «Народной артистки Беларуси» стала для Инны сюрпризом.

- Мне позвонила моя директор Анжела со словами: «Поздравляю, ты народная…» Я не поняла: «Да, я знаю, давно народная (улыбается). А она в ответ радостно: «Тебе звание народной присвоили!» - поделилась с «Комсомолкой» первыми эмоциями Инна Афанасьева. - Мы с мужем это пока не осознаем, пребываем в легком шоке. Понятно, что готовились документы, но они много у кого готовятся. Конечно, приятно, даже стало чуть страшно – большая ответственность.

Первое время будет очень волнительно выходить на сцену, потому что посещает мысль: «А достоин ли ты такого высокого звания?» Конечно, все артисты об этом мечтают. Это не было целью моей жизни, но это важно и приятно.

C получением этого звания все только начинается. Я себя ощущаю, как будто первый раз вышла на сцену, как будто все обнулилось и надо начинать сначала.

«Это большой бонус и пинок, чтобы и дальше соответствовать любой награде»

- Сколько раз слышала: «Да какая разница - заслуженная, народная - это все условности…»

- Да, это условности, но мы выросли на этих традициях, хотим признания наших заслуг. Чтобы все не зря, чтобы не останавливаться, а развиваться дальше. Это большой бонус, которому нужно соответствовать. И пинок для новых свершений (улыбается).

Я всю жизнь занимаюсь любимым делом, и я счастлива, что еще кому-то это точно так же нравится. У меня такие смешанные чувства сегодня, как у Чебурашки с крокодилом Геной: «Мы строили-строили и наконец построили!» Я рада, что это произошло в моей жизни.

- Некоторые злословят, что Инне Афанасьевой дали звание благодаря выборам: поднять пенсии, открыть поликлинику, дать звание любимой народом певице.

- Никогда не оправдываюсь ни в каких ситуациях, как бы меня не хотели спровоцировать. Всегда найдется кто-то, кому будет не такое платье, песня или еще что-то - такие будут недовольны всегда.

Не думаю, что песни, творчество как-то связаны с выборами. Звания и награды давали и раньше, будут награждать и после меня. А я всегда оставалась и остаюсь певицей этой страны. Всегда с гордостью носила звание заслуженного артиста Республики Беларусь, всегда гордилась и дорожила им. И никогда не хотела жить в другой стране.

- И уж точно вы станете богаче. Там же доплаты больше, чем у заслуженной?

- Все, что связано с деньгами - как-то я не очень в этом ориентируюсь. За звание заслуженной точную сумму не скажу, может быть, рублей 20, но могу ошибаться.

- Как будете праздновать с учетом коронавируса и самоизоляции?

- Когда только началась пандемия, когда все время про это говорили по телевизору - ты жил в постоянном напряжении, было страшно, было понятно, что все это происходит рядом. Но прошло время, ты свыкся с мыслью, что это в твоей жизни присутствует, и ты научился с этим жить.

когда официально объявят, что я народная артистка – тогда и отпразднуем полноценно. Не то, чтобы я не верю, просто, когда тебя награждают официально – ты понимаешь, что событие состоялось. Фото: Анна Герт.

Думаю, что когда официально объявят, что я народная артистка - тогда и отпразднуем полноценно. Не то, чтобы я не верю, просто, когда тебя награждают официально - ты понимаешь, что событие состоялось.

Все наши друзья уже пьют за мое новое звание. Мой Саша позвонил мужу Таи Повалий. Все поздравляют - в России, Литве, Эстонии.

«Все уже отмечают, но мы будем держаться»

- Так что все уже отмечают, но мы будем держаться (смеется). Саша говорит, что обязательно отметим, но вначале надо же всех собрать. Приедет тот - кто не боится коронавируса. А мы уже не боимся. На концерте в Александрии я немножко простыла от кондиционера, начала кашлять. Когда в такой ситуации кашляешь, не понимаешь от чего. Поэтому, приехав на «Славянский базар» в Витебске», первым делом сдали анализ на коронавирус, и вдвоем с мужем получили справки.

И когда я кашляла - я показывала всем справку, что коронавируса нет. Потому что люди реально боятся.

Мы пришли в аптеку за лекарством, а кашель же сдержать невозможно - и все на меня оборачивались, кто-то даже отпрыгивал в сторону. А я всем улыбалась: «У меня справка, не волнуйтесь!..»

Вот только что меня поздравил Саша Солодуха, он давно хочет приехать к нам на дачу, много про нее слышал. Так что соберемся все вместе и тогда отметим мое новое звание по-настоящему!

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