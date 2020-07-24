«Кирха в Гродно – единственное место, где мы могли пожениться во время пандемии»: швед и россиянка приехали в Беларусь венчаться

Россиянка Ксения и ее избранник Кристофер не виделись почти четыре месяца. Их первая встреча с начала пандемии коронавируса состоялась 11 июля в Беларуси.

- С Кристофером мы познакомились в Таиланде, где и я, и он зимовали. И вот этой зимой мы также отправились на зимовку в Таиланд, а постоянно жили в Швеции. И планировали лететь в Швецию вместе 26 апреля. Но Кристоферу нужно было срочно слетать туда по работе, и он вылетел 26 марта, а 8 апреля должен был вернуться. Но не получилось - границы закрыли, - рассказывает «Комсомолке» Ксения.

С тех пор девушка ждала открытия границ, и как только Швеция разрешила въезжать на свою территорию, Ксения сразу же купила билеты на самолет.

- Полет был такой: Пхукет - Бангкок - Хельсинки - Стокгольм. Но во время перелетов авиакомпания посадила меня на рейс до Финляндии только с условием покупки билета до Минска. Оттуда у меня был билет до Стокгольма, но и там мне отказали в посадке на рейс, ссылаясь на внутренние правила авиакомпании, - говорит Ксения.

В итоге, чтобы попасть в Швецию, девушке нужно было стать женой Кристофера.

- Мы и планировали расписаться в апреле по прилету в Швецию. Но пандемия все перевернула с ног на голову, и нам пришлось искать выход. Встретиться мы могли только в Беларуси, где нет карантина. А чтобы Швеция признала брак официальным, нам нужно было обвенчаться в лютеранской кирхе. Задача была не из простых, - улыбается Ксения.

Влюбленным и правда повезло… В Беларуси есть только одно действующая лютеранская церковь - кирха находится в Гродно.

Венчание Кристофера и Ксении в кирхе в Гродно. Фото: личный архив.

- К счастью, пастор Владимир Татарников ответил на мое электронное письмо - ему также написал Кристофер, который лютеранин, - и согласился нас обвенчать. И мы купили билеты в Минск. По дороге в Гродно я заскочила в Zara - мне нужен был свадебный наряд! Я купила струящиеся брюки лавандового цвета и надела их с белым ажурным топом, - улыбается девушка.

Церемония была скромной - без гостей и свидетелей. Но пара не расстроилась - они так и планировали: тихую роспись в 2020 году, а шумную вечеринку для друзей собираются устроить через год-полтора, скорее всего, в Таиланде.

- Швеция признает браки, заключенные в лютеранской церкви, официальными. Но все равно нужно сделать кое-какие процедуры по легализации в Швеции. А уже после нужно будет легализовать наш брак и в России на основании шведских документов. Сложная процедура, но по-другому никак: наши чудесные страны СНГ привыкли все усложнять, - смеется девушка.

Ксения и Кристофер оказались в Беларуси впервые.

- Мы счастливы, что смогли встретиться в Беларуси. Люди у вас приятные, но кажется, будто ты попадаешь в Россию на 20 лет назад. Не думаю, что смогла бы жить в Беларуси. Да, Москва, где я жила, говорят, тоже не Россия, но я родом из Иркутска, и он намного современнее Минска, а Минск - это столица!

Супруги познакомились в Таиланде, там они проводят зиму. Фото: личный архив.

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