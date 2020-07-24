2020-07-24T16:23:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Удержит ли «Манчестер Юнайтед» место в Лиге чемпионов?

26 июля будет сыгран последний тур самого популярного футбольного клубного чемпионата в мире - английской Премьер-лиги
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
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Португалец Бруно Фернандеш – лидер «МанЮнайтед». Фото: instagram.com/manchesterunitedПортугалец Бруно Фернандеш – лидер «МанЮнайтед». Фото: instagram.com/manchesterunited
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Все матчи начнутся в одно время - 18.00. «Беларусь 5» покажет встречу «Лестер» - «Манчестер Юнайтед», а «Беларусь 5. Интернет» - «Челси» - «Вулверхэмптон».

В горячей концовке есть несколько интриг.

На два места в Лиге чемпионов три претендента

«Ливерпуль» (1-е место) и «Манчестер Сити» (2-е место) уже обеспечили себе это право. На две оставшиеся путевки претендуют:

3-е место. «Манчестер Юнайтед» - 63 очка (+28*)

4-е место. «Челси» - 63 очка (+13)

5-е место. «Лестер» - 62 очка (+28)

*Разница забитых и пропущенных мячей

Как вы уже поняли, при равенстве очков выше стоит команда, у которой лучше разница.

Победа любого клуба из этой тройки обеспечит ему место в четверке. В случае потери очков в игре против «Вулверхэмптона» «Челси» будет зависеть от результата матча «Лестер» - «Манчестер Юнайтед». «Лестер» устроит и ничья, если «Челси» проиграет. В случае победы «Челси», «Лестеру» надо обязательно обыгрывать «Манчестер Юнайтед».

Букмекеры расценивают шансы команды на четверку так: «Челси» - 1,08, «Манчестер Юнайтед» - 1,17, «Лестер» - 2,50.

Кто вылетит из Премьер-лиги?

Из второго по значимости дивизиона в Премьер-лиге в следующем году сыграют «Лидс» и «Вест Бромвич». За третью путевку четыре команды сразятся в плей-офф. Футбольный мир особенно рад успеху «Лидса», который тренирует неподражаемый аргентинец Марсело Бьелса.

Из Премьер-лиги уже вылетел «Норвич». За ним отправятся еще неудачники, занявшие 18-е и 19-е места. Их положение такое:

17-е место. «Астон Вилла» - 34 очка (-26)

18-е место. «Уотфорд» - 34 очка (-27)

19-е место. «Борнмут» - 31 очко (-27)

«Астон Вилла» играет на выезде с набравшим ход «Вест Хэмом», «Уотфорд» гостит у «Арсенала», а «Борнмут» - у «Эвертона». Отметим, что в предыдущем туре «Астон Вилла» обыграла «Арсенал».

Получит ли Джейми Варди «Золотую бутсу»?

Два последних чемпионата гонку бомбардиров выигрывали игроки «Ливерпуля» - Садио Мане и Мохаммед Салах. Но в их чемпионском сезоне приз, скорее всего, получит игрок другой команды.

Топ-5 выглядит так:

1. Д. Варди («Лестер») - 23 мяча

2. Д. ИнгзСаутгемптон») - 21

3. П-Э. Обамеянг («Арсенал») - 20

4. Р. Стерлинг («МанСити») - 19

5. М. Салах («Ливерпуль») - 19.

Казалось бы, шансы Джейми Варди выше, но «МанСити» играет против «Норвича» - и Рахим Стерлинг может наколотить аутсайдеру.

Сможет ли Кевин де Брюйне установить рекорд по передачам?

В сезоне-2002/2003 Тьерри Анри 20 раз ассистировал партнерам. Столько же сейчас передач у бельгийца Кевина де Брюйне из «Манчестер Сити», которого на данный момент называют лучшим полузащитником мира. Для рекорда ему нужна только одна передача в матче против «Норвича».

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