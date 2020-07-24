2020-07-24T16:35:40+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть

Президент посетил бригаду спецназа в Марьиной Горке
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Александр Лукашенко хорошо знаком с 5-й отдельной бригадой специального назначения. Сюда он приехал уже в четвертый раз.

Президенту показали образцы вооружения, снаряжения и форму. Он поинтересовался у военнослужащих, насколько она удобная и износостойкая, сообщает пресс-служба президента. Ему ответили, что новая форма пошита из дышащей ткани, хорошо носится, кроме того, есть образцы на любую погоду.

- Главное, чтобы удобно было. Я помню ту форму, особенно летом, - это муки грешные, - вспомнил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в Вооруженных Силах два таких подразделения - кроме бригады в Марьиной Горке, еще и механизированная бригада в Уручье. Эти воинские части подготовлены, в том числе, чтобы не допустить эскалации внутри страны.

- Если вам кто-то скажет, что Лукашенко тут приехал заставлять военных на улицах порядок наводить... Хотя эта часть по своей специализации, если, не дай бог, где-то какой-то майдан, она как раз может быть задействована по закону для наведения порядка. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы мы были готовы всегда защитить свою страну, Отечество, этот клочок земли, на котором жить не только нам, но и детям. Это - главная моя цель, - сказал президент.

Государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равков в свою очередь отметил, что просто так война не начнется:

- Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы.

Президент его поддержал:

- Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато «майданутых»), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК (частные военные компании. - Прим.) по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах.

Александр Лукашенко привел пример, когда приходится прибегать к помощи Вооруженных Сил.

- Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть. Примером тому являются США.

В Марьиной Горке президент также встретился с жителями и ознакомился с инфраструктурой недавно построенного бассейна «Аквамарин».

Губернатор Минской области Александр Турчин вручил президенту подарок - мороженое, которым славится Марьина Горка

- Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет, - сказал Александр Лукашенко и распорядился отдать мороженое детям, собравшимся вместе с родителями у нового бассейна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

3 августа президент обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В связи с этим созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики.

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