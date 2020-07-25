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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 25 июля 2020 года: займ в 90 миллионов евро и снижение заболеваемости на Витебщине на 86%

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на субботу, 25 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Во всем мире зарегистрировано более 15,6 миллионов случаев коронавирусаВо всем мире зарегистрировано более 15,6 миллионов случаев коронавирусаФото: Виктор ДРАЧЕВ
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Ситуация в Беларуси

По данным пресс-службы Минздрава, в республике выявлено 66 846 случаев COVID-19 (+158 за сутки). Выздоровели и отправились домой из медучреждений страны 59 755 пациентов. Число летальных случаев за весь период выросло до 524 (+5 за сутки). В ведомстве подчеркивают, что все умершие имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный коронавирус.

За все время в Беларуси провели 1 230 684 теста на COVID-19.

Ситуация в мире

По информации ресурса worldometers.info, во всем мире зарегистрировано более 15,6 миллионов случаев коронавируса. Выздоровели 9,5 миллионов человек, скончались – 637 тысяч.

В США «ковидом» заразились свыше 4,1 миллиона американцев. Страна находится на первом месте в мире по количеству инфицированных. Вторую строчку занимает Бразилия (более 2,2 миллионов), а третью – Индия (1,3 миллиона случаев).

Глава Витебского облздрава: заболеваемость коронавирусом в области снизилась на 86%

Начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий заявил, что ситуация с COVID-19 в области остается спокойной, а врачи фиксируют единичные случаи заражения. Также он сообщил, что медики владеют всеми методиками лечения, что важно в случае второй волны:

- Если вторая волна будет, то уже не такая сильная. Могу сказать, что медицинские работники обеспечены всем необходимым: лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты.

Премьер-министр Беларуси: экономику страны позволили сохранить решения, принятые в условиях пандемии

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что Александр Лукашенко поставил перед новым составом правительства задачу: не допустить падения экономики страны. Были оперативно приняты решения: незакрытие предприятий, поддержка тех организаций и коллективов, которые больше других пострадали из-за коронавируса. Они помогли сохранить экономику в условиях пандемии COVID-19.

Также премьер-министр рассказал, что самый большой блок помощи пришелся на выплаты медицинским и соцработникам.

- COVID-надбавки, если можно так назвать, составили 213 миллионов белорусских рублей.

Президент подписал соглашение о займе в 90 миллионов евро от Международного банка реконструкции и развития для борьбы с коронавирусом

Соответствующий документ Александр Лукашенко подписал 23 июля. Деньги будут направлены на закупку медицинского оборудования для отделений интенсивной терапии и реанимации. Для них будут куплены 460 аппаратов ИВЛ, 800 мониторов пациента, 30 передвижных рентген-аппаратов, 350 наркозно-дыхательных аппаратов и многое другое.

Для службы скорой медицинской помощи приобретут 50 реанимационных автомобилей, транспортных аппаратов ИВЛ, модульных дефибрилляторов-мониторов и транспортировочных боксов.

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