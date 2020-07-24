В Минске сейчас строят 140 домов, 23 из них - для многодетных семей

В этом году в Минске новоселье отметили в 31 многоквартирном доме, и еще 160 жилых домов общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров строятся. Треть из них - УКСами, две трети - коммерческими застройщиками. 23 дома, а это более 3000 квартир, строятся для многодетных семей. Об этом на встрече с журналистами рассказал начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин.

Самое масштабное строительство развернулось в Октябрьском районе столицы. Что, в общем-то, логично - здесь вместо старого аэропорта строят жилищный комплекс «Минск-Мир».

- До конца текущего года мы планируем приступить к строительству еще 20 домов, в составе которых более 3000 квартир. Основные площадки строительства в столице жилья для нуждающихся - микрорайоны Лошица, Чижовка, территория в границах улиц Шаранговича - Горецкого, Шишкина - Кулешова, - сообщил специалист. - Помимо многоквартирных домов в Минске определены участки для строительства блокированных индивидуальных домов - это микрорайоны Сокол и Чижовка, деревня Зацень, а также в границах улиц Ангарская - Байкальская.

К слову, темпы и объемы строительства жилья в столице за последние шесть лет сократились почти наполовину - с миллиона квадратных метров жилья до 600 тысяч квадратов. При этом, по словам специалиста, более активно стали развиваться города-спутники:

- Главным образом - Смолевичи. Там в стадии строительства находится один жилой дом на 192 квартиры. Туда направляются минчане, стоящие в очереди как нуждающиеся. До конца 2020 года мы планируем приступить к строительству в Смолевичах еще шести многоквартирных жилых домов. В стадии проектирования - детский сад и школа.

«Должна быть работа, а вокруг нее - доступное арендное жилье»

Особая тема и для Минска, и для небольших белорусских городов - арендное жилье. Как заметил начальник управления жилищной политики Минстройархитектуры Александр Авраменко, его строится недостаточно - в общем объеме всего жилого фонда арендный фонд составляет лишь 3,4%. А спрос на арендное жилье - очень большой: например, в столице на одну арендную квартиру иногда претендуют 150 - 200 человек. Сейчас в Минске строится всего один арендный дом на 244 квартиры в границах улиц Одоевского - Кириенко.

- В 2021 году мы построим в два раза больше арендного жилья. При этом в будущем мы будем уделять больше внимания строительству жилья не за счет средств бюджета, как это было раньше, а за счет средств предприятий всех форм собственности - и государственных, и негосударственных. Сейчас прорабатывается законодательная база по созданию некоторых дополнительных льгот для предприятий, чтобы им было более интересно строить жилье. Могу привести в качестве примера «Туровский молочный завод». Производство там развивается, нужны квалифицированные специалисты. И в Турове столкнулись с проблемой: там, на месте, в достаточном количестве таковых нет. Чтобы их пригласить, надо предоставить им жилье. И лучше - именно арендное: специалист приехал, поработал, внес свой вклад, нашел другое место и уехал. А на его место приехал не менее опытный специалист. В этом ключе арендное жилье - эффективное решение. Мы не должны искать работу вокруг нашего жилья. Должна быть работа, а вокруг нее - доступное арендное жилье, - высказал свое мнение Авраменко.

Сейчас прорабатывается законодательная база по созданию некоторых дополнительных льгот для предприятий, чтобы им было более интересно строить жилье.Фото: Виктор ПАЖИТОК

Многодетные семьи могут строить жилье за счет материнского капитала

- Основной объем строительства жилья в Беларуси приходится на строительство либо в составе жилищно-строительных кооперативов, либо в рамках долевого строительства, - рассказала начальник отдела регулирования жилищной политики Минстройархитектуры Инна Пинковская. - Естественно, граждане, которые состоят на учете как нуждающиеся в улучшении жилищных условий, не могут построить жилье за счет собственных средств. Государство и ранее, и сейчас оказывает комплекс поддержки таких граждан для финансирования строительства. На сегодня строительство жилья с господдержкой в основном предназначено многодетным семьям. В действующем законодательстве закреплена норма о внеочередном направлении на строительство жилья таких семей - в течение одного года. На сегодняшний день глава государства поставил жесткое требование: до конца 2020 - начала 2021 года обеспечить неукоснительное выполнение годичного срока с момента постановки многодетной семьи на учет. В большинстве районных центров этот срок выполняется. Самый проблемный город - Минск. Однако и здесь ситуация улучшается.

Сегодня многодетные семьи имеют значительную поддержку со стороны государства, считает специалист Минстройархитекутры.

- Многодетная семья имеет поддержку в строительстве из расчета 20 квадратных метров на одного члена семьи и в расчете норматива 817 рублей на квадратный метр. Если мы говорим о многодетной семье составом пять человек, то, если у нее нет в собственности иных жилых помещений, такая семья имеет возможность получить поддержку в объеме 81 700 рублей, - отметила Инна Пинковская. - Если вдруг окажется, что стоимость жилого помещения превышает 81 700 рублей, то на сегодняшний день многодетные семьи имеют дополнительную возможность профинансировать возникшую разницу. С 1 января 2020 года многодетным семьям разрешено досрочное использование средств материнского капитала для улучшения жилищных условий. Это огромное подспорье для многодетных семей. Те из них, которые ранее состояли на учете, но не могли, поскольку у них не хватало денег, построиться, сейчас получили возможность улучшать жилищные условия.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В очереди на улучшение жилищных условий во всех районах Минска стоят более 191 тысячи семей. Из них 6283 - многодетные.

- 890 многодетных семей стоят в очереди более трех лет.

- Средняя стоимость одного квадратного метра жилья по стране - 1123 рубля, для очередников - 1019 рублей.

- В Беларуси сегодня строится 770 многоквартирных жилых домов.

- В Минске на сегодняшний день - 13 долгостроев.