«Делаю обычную работу, но в конце дня валюсь с ног»: психологи об уроках пандемии и правильном выходе из самоизоляции

Коронавирус пришел в Беларусь в феврале 2020 года с «нулевым пациентом» из Ирана. С тех пор у нас тысячи заболевших и сотни умерших, а врачи неустанно просят оставаться дома и не рисковать здоровьем. Но пока одни избегают людных мест и работают дома, другие собираются компаниями, заполняют кафе и игнорируют опасность…

Вопрос, когда возвращаться к нормальной жизни, волнует многих. Но есть и другая проблема: чем дольше сидишь взаперти, тем труднее возвращаться в общество.

О том, с какими трудностями может столкнуться человек и как их преодолеть, «Комсомолке» рассказали психологи благотворительного проекта «Час поддержки» Юлия Лобова и Ирина Бритвина.

«Возвращение к обычной жизни будет постепенным, медленным»

- В Беларуси не вводился карантин, но многие ушли на самоизоляцию. Как понять, что пора выходить из этого режима? Как преодолеть панику? Ведь не ясно, когда это закончится…

- Паника - это одна из первых реакций на стресс. Чтобы преодолеть ее, нужно остановиться и понять: физически и фактически моей жизни сейчас ничего не угрожает. Да, я нахожусь внутри коронаситуации и не могу от нее уйти. Но могу принять меры, которые помогут обезопасить жизнь и здоровье.

Также часто может накрывать тревога - страх перед неизвестным. Это труднопереносимое чувство неопределенности, которое порождает страх. Например, мы боимся за себя и за своих близких. Боимся будущего, остаться без работы, опасаемся смерти. Исходя из этих страхов и нужно искать выходы. Например, как я могу себя обезопасить? Что конкретно я могу сделать, чтобы этого не произошло? А если произойдет - что тогда? Как я в этом буду жить и т. д. Страх отступает, если у вас есть план решения проблемы.

Фото: unsplash.com

- Рано или поздно мы вернемся к докоронавирусной жизни. К каким трудностям нужно быть готовыми?

- Возвращение к обычной жизни будет постепенным, медленным. Ведь мы даже физически слабеем, когда сидим дома. Если человек долго пробыл в самоизоляции, у него может возникать ощущение отупения, растерянности. Зачастую появляется неуверенность в себе, физическая слабость, рассеянность. Но это пройдет, когда человек адаптируется к новым условиям.

«Травмирующая ситуация, которая разделила общество на два лагеря»

- Общество разделилось на два лагеря: одни игнорируют опасность и наслаждаются жизнью, другие сидят дома и осуждают первых. Почему люди становятся такими категоричными?

- Общество разделилось, потому что произошла травмирующая ситуация. Человек переживает ее пятью фазами.

Шок, отрицание: это все бред, никакого вируса не существует, я буду жить, как раньше.

Агрессия: мы злимся на все происходящее. Почему именно сейчас? Почему рухнули мои планы? Почему я должен сидеть дома, когда другие живут по-прежнему?

Торг: если я схожу на прогулку, то ничего страшного не случится. Или «я уже готов переболеть этим вирусом, чтобы жить обычной жизнью».

Депрессия: мы горюем о несбывшихся планах, о том, что мир не будет прежним, что мы сами не будем прежними. На этой фазе мы «оплакиваем» все, что потеряли.

Принятие. Да, мы это потеряли, и мир никогда не будет прежним. Изменились мы сами, наши ценности, мировосприятие. Мы учимся жить в новых условиях и реалиях, приспосабливаемся к изменившемуся миру.

Но эти фазы не идут линейно - одна закончилась и началась другая, - а накладываются одна на другую, поэтому можно и злиться, и «торговаться», и быть в депрессивном состоянии одновременно.

Почему одни ругают других? Это такой тип реагирования на стресс. Люди, которые ругаются, пытаются доказать свою правоту, отстоять свою позицию. И, возможно, они (ругающиеся) находятся на второй фазе проживания стресса - агрессии. Что тут можно сделать? Попробовать терпимее относиться и к тем, кто гуляет, и к тем, кто сидит дома.

Фото: unsplash.com

«Когда все закончится, реальность может не совпасть с ожиданием»

- Пандемия касается каждого. Есть хоть какая-нибудь польза от этой ситуации?

- Тут скорее не про пользу, а про опыт. Мы переживаем кризисную ситуацию - эмоциональный и интеллектуальный стресс, который требует изменений представлений о мире и о себе. Человек, переживший кризис, не может оставаться прежним. Ему не удастся осмыслить свой психотравмирующий опыт, оперируя знакомыми шаблонными категориями и используя привычные модели решения проблем.

Какие представления придется изменить?

- О мире: оказывается, этот мир устроен иначе, чем я думал.

- О правилах и нормах: устои, которые я считал верными, больше не работают.

- О будущем и целях: будущее, которое я представлял, не наступит, и надо менять свои цели.

- О себе: я должен стать другим, чтобы пережить случившееся.

- Об отношениях: мои отношения нужно менять. Возможно, некоторые связи не сохранятся в процессе кризиса.

- Освоить новые навыки: я не умею, не знаю, не понимаю. Мне предстоит научиться, узнать, понять.

Какой опыт мы вынесем из происходящего? Пандемия дала нам возможность увидеть себя в других обстоятельствах. Научиться действовать по-другому, замедляться, обращать внимание на мелочи, выделять важное и идти маленькими шагами. Все это может не совпадать с тем, что мы думали о себе раньше.

«Знайте: происходящее не вечно, и рано или поздно закончится»

- Многие говорят, что чувствуют себя в ловушке. Мы не можем контролировать ситуацию. Как справиться с этим чувством?

- Даже если происходящее извне от нас не зависит, мы можем повлиять на то, что происходит внутри нашей семьи. В стрессовых ситуациях все чувствуют себя неэффективными, поэтому нужно освоить искусство маленьких шагов. Красота и радость в мелочах - пробуем замечать это. Наблюдать за растениями или животными, детьми, делать фотографии. Основная идея - замедлиться и замечать маленькие изменения. Жизнь продолжается, просто не так, как мы привыкли.

Составьте и контролируйте режим дня с перерывами на отдых. Причем в него нужно вписывать только то, что мы реально можем сделать. Обязательно заведите простые ритуалы. Например, выпивайте стакан воды по утрам или делайте зарядку. Не требуйте от себя невозможного: организму нужно время на перестройку.

Если вы чувствуете себя в ловушке - знайте: происходящее не вечно, рано или поздно закончится. Подумайте, как вы будете вспоминать эту ситуацию спустя годы? У вас наверняка были трудные ситуации и раньше - как вы их преодолели и что сейчас вы про это думаете? Тогда вы справились. Вы - герои, вы справитесь и с тем, что происходит сегодня.

Фото: unsplash.com

«Сейчас все неэффективны, и это нормально»

- Люди, которых перевели на удаленную работу, жалуются на чувство неэффективности. Вроде и работают как обычно в офисе, но кажется, что этого мало. Почему так?

- У тех, кто долго работает из дома, есть ощущение «дня сурка» - размытые рабочие часы, сужение круга общения. Люди становятся более раздражительными, у них возникает неуверенность в завтрашнем дне. Из-за стресса мы успеваем сделать меньше, хотя даже в туалет ходим с мобильным телефоном в руках. Сложно и руководителям: нет прямого контакта и контроля. Подчиненные делают вид, что пропустили сообщение в чате, не услышали, недопоняли, и в итоге не выполняют работу. В онлайне много трудностей, ограничений, из которых приходится выкручиваться, и это забирает много сил… Так работать - не наш личный выбор, поэтому очень быстро наступает истощение.

Сейчас все неэффективны, и это нормально. Чтобы не так сильно уставать, старайтесь переключаться на другую деятельность, не связанную с онлайн. Проводите время с семьей, подключайте тело - занимайтесь спортом, творчеством, сексом и другим, что приносит положительные эмоции.

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