2020-07-24T20:00:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Рюкзак - 100 рублей, пиджак - 120: посчитали, сколько в Минске стоит собрать ребенка в школу

Корреспондент «Комсомолки» прошлась по магазинам и посмотрела, что и почем предлагают магазины для младших школьников, сравнила цены в интернете и в сэконд-хенде
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Что и почем предлагают магазины для младших школьников.Что и почем предлагают магазины для младших школьников.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Одеть мальчика не дешевле, чем девочку

Первым делом направляюсь в ГУМ. В отделе детских товаров оживленно и, несмотря на будний день, стоят длинные очереди, хотя школьный базар здесь еще не открыли.

Прицениваюсь к рюкзакам. Разброс цен существенный. Обычные тканевые рюкзаки с простеньким дизайном - по 40 - 50 рублей, ранцы с плотными стенками - около 100, стильные модели - по 130.

С выбором одежды проблем нет, но цены на детскую одежду практически не отличаются от цен на взрослую. Сарафан или платье на «первый раз в первый класс» обойдется в 70 - 100 рублей. Блузка - 45 - 55 рублей, юбка к ней - 50 - 60. Но если внимательно изучить ассортимент, то можно найти юбки и по 20 - 30 рублей. Не обойтись без верхней одежды - милая курточка на девочку стоит 70 рублей.

Многие мамы девочек думают, что мальчиков одеть проще и дешевле. Но нет! За джемпер в деловом стиле нужно отдать около 40 рублей, недорогой костюм на младшего школьника - 84 рубля, а стильный пиджак - 100 - 140 рублей плюс брюки к нему - еще 60. Разве что рубашки стоят дешевле блузок - есть и по 10 рублей. Никак не обойтись без спортивного костюма - в ГУМе висят по 60 - 80 рублей.

Дни школьника и скидки

Еще одно популярное у родителей место для покупки школьных товаров - ЦУМ. Здесь ассортимент и цены примерно такие же, как в ГУМе, но уже начались сезонные скидки на деловую одежду для мальчиков и девочек, а еще каждую среду здесь проходят Дни школьника, в которые магазин делает скидки до 50% на канцелярию, одежду, обувь и рюкзаки. Но «до 50%» не значит, что все за полцены - такой может быть скидка лишь на отдельные модели. Впрочем, в другие дни тоже можно попасть на неплохие акции. В четверг, когда я была в ЦУМе, там были скидки на спортивную обувь для мальчиков: она подешевела с 70 - 90 рублей до 40 - 50. А вот без скидок цены на обувь выглядят не так привлекательно: теплые ботинки и на мальчика, и на девочку стоят под 100 рублей, сменная обувь для школы - около 70.

Дешевле всего - в секонд-хэнде

За покупками можно направиться и в крупный мультибрендовый торговый центр. Магазины популярных торговых сетей уже подготовили ассортимент официально-делового стиля. Варианты, представленные здесь, не только выглядят более современно и стильно, но и стоят существенно дешевле. Так, черное платье-сарафан с аккуратными рюшами стоит всего 22 рубля, блузка - 20. Дешевле здесь обойдется и спортивная обувь - ее можно купить за 19 - 30 рублей.

И, конечно же, дешевле всего можно одеть ребенка в секонд-хенде, особенно это касается спортивной одежды - комплект может стоить и 10 рублей. Хотя здесь же можно найти и куртки, и симпатичные платья по 10 - 15 рублей. Существенно дешевле здесь и обувь, но все же это вариант для тех, у кого есть время на поиски, ведь чтобы найти хорошую вещь, нужно объехать не один сэконд.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Минчанка Ольга, дочка которой сейчас переходит в третий класс, поделилась своим опытом сборов ребенка в школу. Этот процесс она всегда откладывает на конец лета.

- Я закупаюсь в последнюю неделю августа, потому что ребенок быстро растет, и в конце августа я буду точно знать нужный размер, - делится личным опытом Ольга. - Тем более, у меня очень высокая девочка, ей трудно размер подобрать. В прошлом году, когда начали выбирать одежду, поняли, что она стоит диких денег. На школьных базарах кофточка, которая нас устраивала по качеству, стоила около 100 рублей. Обувь нам нужна специальная, с ортопедическими стельками, она не бывает дешевой - около 100 рублей пара, а за год уходит три пары сменной обуви. В прошлом году повезло купить хорошую обувь в Вильнюсе со скидкой, в пересчете на белорусские получилось по 25 рублей пара. И еще мне сильно помогли в подготовке к школе секонд-хэнды - я купила там дочке три качественных стильных платья по 12 рублей.

Но даже с расчетом на покупку одежды в секонд-хэнде подготовка к школе весьма накладна для бюджета Ольги - деньги на покупку одежды, обуви и канцтоваров она откладывает заранее, так как в прошлом году у нее на эти нужды ушла сумма, которая больше ее месячной зарплаты в 1,5 раза.

СВЕДЕМ СЧЕТЫ

Сколько стоит подготовить ребенка к школе?

При подсчете учитывались самые низкие цены из тех, которые мы увидели, объехав два универмага и два крупных торговых центра.

Девочка

Куртка - 60 рублей

Повседневное платье (2 штуки) - 50 рублей

Блузка (2 штуки) - 52 рубля

Колготки (7 штук) - 35 рублей

Кроссовки - 30 рублей

Спортивный костюм - 40 рублей

Обувь повседневная - 50 рублей

Обувь сменная - 50 рублей

Тетради, канцелярия - 50 рублей

Рюкзак - 70 рублей

Итого: около 490 рублей.

Мальчик

Куртка - 70 рублей

Повседневный костюм (2 штуки) - 80 рублей

Рубашка (3 штуки) - 30 рублей

Носки (7 пар) - 25 рублей

Кроссовки - 30 рублей

Спортивный костюм - 40 рублей

Обувь повседневная - 50 рублей

Обувь сменная - 50 рублей

Тетради, канцелярия - 50 рублей

Рюкзак - 70 рублей

Итого: около 495 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Беларуси подорожала гречка - на некоторые марки цена выросла в 2 - 3 раза

Хотя белорусские власти еще в ноябре взяли цены на гречневую крупу под контроль (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Подросток, которого судят за убийство отца-алкоголика и тирана: «Милиция приезжала, но это не помогло никак»
Артема могут отправить в воспитательную колонию на 6 лет, но прежде еще раз проверят парня у судебных психиатров. Его вину и судьбу обсуждает не только небольшой белорусский городок, но и вся страна
Психолог про детей, которые воспитываются в атмосфере насилия: «Они становятся либо запуганными, либо агрессивными»
В Каменце за убийство отца-тирана судят его 17-летнего сына, в Бресте 19-летний парень убил бабушку и планировал избавиться от дяди-алкоголика и матери-наркоманки. Что происходит с детьми в таких семьях?
«Кирха в Гродно – единственное место, где мы могли пожениться во время пандемии»: швед и россиянка приехали в Беларусь венчаться
Влюбленных разделил коронавирус и закрытие границ. Но Ксения и Кристофер нашли возможность встретиться и оформить отношения! Для этого им первый раз в жизни пришлось приехать в Беларусь
«Дети приходили ко мне под окна: улыбаешься, а на глазах слезы». Художница рассказала о самоизоляции в студии
Елена переболела коронавирусом. И советует близким тех, кто заразился, быть осторожными в расспросах о здоровье и приносить под двери не только апельсины, но и шарики
Супруга пациента с коронавирусом, который 66 дней был на ИВЛ: «Мы оба попали в реанимацию. Там мне разрешили взять мужа за руку»
Преподаватель Военной академии Владимир Бутенко идет на поправку, но на восстановление ему потребуется несколько месяцев. Среди мер, которые ему помогли, и переливание плазмы
«У Тихановской идеальная программа. Но я бы был в команде Бабарико»: Станислав Шушкевич - о кандидатах и выборах президента 2020 года
Экс-руководитель Беларуси рассказал, почему он стал доверенным лицом Сергея Черечня, о чем боится спросить у Михаила Чигиря и раскритиковал некоторых кандидатов на президентских выборах
«Просили добровольно снять «во избежание провокаций», я отказался». Инсталляцию с щитами, как у ОМОН, сняли с выставки за день до открытия
Работа попала в шорт-лист номинации «Актуальное искусство» и должна была появиться во Дворце искусств на открывшемся 22 июля Триеннале современного искусства
Новости 24
В Минске водитель автомобиля разворачивался на пешеходном переходе и сбил 16-летнего велосипедиста
Подростки решили попытать удачу и поиграть в онлайн казино. Итог — с карты пенсионерки «улетела» значительная сумма денег
Копал траншею, чтобы залить фундамент: мужчина в Барановичском районе во время работ нашел артиллерийский снаряд
Лукашенко вручил награды врачам, которые борются с коронавирусом
Выезжал с парковки и не уступил дорогу: водитель автомобиля врезался в мотоцикл
Владимир Макей: «Руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе»
В Беларуси с 1 августа повышается декретное пособие
Еще одно спасение: в Щучинском районе аистенку, который запутался в веревке и висел головой вниз, пришли на помощь спасатели
Японцы разрабатывают вакцину от коронавируса, которую нужно будет вдыхать
Виктору Бабарико предъявлено новое обвинение
Лукашенко: Провокатор, мне мороженое нельзя! Но у нас не пропадет
3 августа Лукашенко выступит с ежегодным посланием белорусскому народу и Национальному собранию
Россия объявила об открытии с 1 августа международного авиасообщения: полетит ли туда «Белавиа»?
Сотрудник МЧС на час раньше пришел домой и спас на пожаре двух девочек
На стадионе «Динамо» будут крутить кино: вход на высоких каблуках запрещен!
Где-то стало дешевле, где-то - дороже: «Белавиа» меняет стоимость провоза дополнительного багажа
Александр Лукашенко отметил, что воинские части в Марьиной Горке и в Уручье хорошо подготовлены для недопущения эскалации внутри страны
Валерий Цепкало вместе с детьми покинул Беларусь - он в Москве
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 24 июля 2020 года: 158 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
9 августа в ЦИК пустят только журналистов основных госСМИ, на вопросы остальных ответят лишь на следующий день
Чтобы купить девушке суши, молодой человек ограбил минчанку