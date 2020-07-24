Подросток, которого судят за убийство отца-алкоголика и тирана: «Милиция приезжала, но это не помогло никак»

- Мой отец, когда выпьет, становится агрессивным и постоянно ищет конфликты… Начинает оскорблять, у него через слово мат в наш адрес - мой и матери. Угрозы всякие: «Умрешь маленьким»... У него запои длятся несколько недель. Один раз милиция приезжала. Но это не помогло никак. Только появился еще один повод для конфликтов, - говорит в суде несовершеннолетний обвиняемый.

Артем рассказывает про отца, как будто он все еще жив, а это значит, пьяные скандалы продолжатся. Подросток признается, что даже в СИЗО иногда дергается, когда кто-то кричит под окнами.

Эта новость всколыхнула все Высокое - небольшой городок на западе Беларуси. В феврале 2020 Артем убил своего 52-летнего отца Валерия - размозжил ему голову топором. После этого вызвал милицию. Валерий полтора месяца находился в коме, но все же умер. Теперь парня судят по ч. 1 ст.139 УК РБ - умышленное убийство. Подросток вину не отрицает и говорит, что раскаивается.

«Не я здесь пострадавшая, а мой внук»

Артем отметил совершеннолетие в СИЗО и в суде. Он закончил 11 классов школы со средним баллом 8,3. Мечтал поступить на биофак в Бресте, но не хватило баллов ЦТ - парень занимался без репетиторов, семья не могла их оплатить. Не прошел и в медколледж на фельдшера-акушера. Остался учиться в Высоковском колледже на сварщика-электрика. В своей группе он был старостой. Увлекался спортом - футбол, теннис, карате. Любит с головой уходить в книжки.

Обвиняемый выглядит еще ребенком. Невысокого роста, голову вжал в плечи, переминается с ноги на ногу, стесняется отвечать на некоторые вопросы судьи - например, когда та просит повторить оскорбления отца. «Я не могу матом», - выдавливает из себя подросток, и уши заливаются краской.

С первой скамейки на него смотрят мама и бабушка. Маме Наталье 45 лет, она свидетель в этой истории. Женщина много лет живет в Высоком, но она гражданка Украины, приехала из Артемовска на Донбассе. Здесь у нее вид на жительство, в Высоком она работает продавцом. Бабушка - 75-летняя Владимира Евгеньевна - все время плачет. Ее следствие признало потерпевшей, ведь она потеряла сына.

- Это не я здесь пострадавшая, а мой внук - 18 лет терпеть такие издевательства! - плачет она. - Он бешеный, хуже фашиста! У меня были такие моменты, что я сама его разорвать хотела. Лучше меня посадите, мне уже все равно!

Из рассказов всех участников процесса складывается горькая картина. Изумления не может скрыть даже судья, а в какой-то момент ее глаза краснеют. Отворачивают лицо даже конвойные. В воздухе висит такое напряжение, что судья объявляет перерыв - перевести дух и предложить бабушке воды и валерьянки.

Отец Артема в свое время служил в Афганистане и Чечне. В Высоком работал грузчиком - здоровый мужчина, под два метра ростом и весом в 100 кг. Алкоголик. Первую жену избил до полусмерти, бил и тещу. Новую семью тоже держал в страхе.

Он выворачивал на пол или на голову жене тарелку с едой, если она ему не понравилась. Несколько раз за ночь мог вломиться в спальню и с кличем «подъем!» включить свет. Не разрешал сделать звук телевизора тише даже ночью. Метал в стену, возле которой сидела супруга, ножи и дротики. Душил ее, закрывал в шкафу. Жене однажды сломал нос, Артема в детстве бил ремнем, потом стал просто уничтожать оскорблениями.

Регулярно устраивал показательное повешение - ставил в центр комнаты стол и завязывал на люстру тонкую веревочку, а потом скандалил из-за того, что никто на это не обращает внимания. По дому ходил голым. Разливал на кухне воду и заставлял Артема с ведрами бегать к колонке. Денег в семью приносил немного - едва хватало оплатить коммуналку, основную часть зарплаты пропивал. Когда Валерий был особенно буйным, Артем с мамой убегали прятаться к бабушке - она живет на той же улице. Та связывала дверь веревками, чтобы дебошир не мог вломиться.

- Я считал это нормальным, - замечает в суде Артем.

- Вы считали такое поведение отца нормальным в семье? - переспрашивает председатель суда Каменецкого района Оксана Шкель.

- Лет до 12 - вполне нормальным. Потом я понял, по рассказам одноклассников о других взаимоотношениях, что это нестандартно, - поясняет обвиняемый.

В тот вечер, когда произошло убийство, тоже не произошло ничего необычного с точки зрения этой семьи. Валерий пришел домой и с порога устроил нагоняй за то, что никто не убрал последствия его вчерашней пьянки.

- Я сидел в спальне в наушниках, но сделал звук потише, чтобы прислушиваться, чтобы, если что, вмешаться. Скандал закончился, я вышел из спальни - и сразу увидел его. И не знаю почему, испугался. Обычно у меня вызывает испуг, когда он пьяный возле меня, а тут он спал на диване. Я пошел в сарай, взял топор, вернулся домой и нанес удары в голову, - сдавленным голосом рассказывает Артем. - Я больше не выдержал бы, на меня все это слишком сильно давило. Так что либо его, либо себя…

«Покойного Валеру никому не жалко»

Об обстановке в семье пусть и без подробностей, но знали соседи и знакомые. Валера вообще был местной знаменитостью в Высоком.

- Он очень агрессивный, боялись по улице пройтись. Если слышим голос, стараемся уйти, чтобы не попадаться на глаза, а то сразу летят оскорбления: и ш…, и б… и на… Сын у него был маленьким носильщиком водки и вина. Артем от него слова доброго не слышал, - говорит соседка Ирина.

Когда стало известно о преступлении, женщина организовала сбор денег на адвоката для Артема. «Скарбонки» ставили прямо в магазинах.

- У нас город маленький, все друг друга знают. И все говорят: жалко Артема. А Валеру покойного никому не жалко, - срывается на слезы Ирина, которая выступает в суде как свидетель.

Суд выслушал и маму. Она рассказала о том, чего натерпелась от мужа, и призналась, что чувствует вину за то, в какую ситуацию сейчас попал ее сын:

- А куда я уйду? Мои родственники живут в Украине, город Артемовск. Там часто либо военные действия, либо какие-либо проблемы… Я прошу о снисхождении для сына. Ему и так досталось. Может быть, я должна была быть взрослее, умнее, предотвратить ситуацию, забрать сына. Бог с ним, жили бы в каком-то шалаше, сарае. Но не было бы этого всего…

Гособвинитель Егор Кронда попросил суд учесть, что Артем вырос в атмосфере насилия и при этом смог вырасти «золотым ребенком», как его характеризуют соседи. Прокурор запросил срок по минимуму - 6 лет воспитательной колонии. Защитник обвиняемого Николай Надзоров в рамках исключения предложил применить условное наказание.

Однако судья Оксана Шкель огласила иное решение. После часового допроса о том, что парень чувствовал накануне и в момент убийства, суд постановил отправить парня на повторную психолого-психиатрическую экспертизу в Минск.

- Во время следствия его никто о чувствах не спрашивал. Действительно, следует уточнить, находился ли мой подзащитный в состоянии аффекта и мог ли он осознавать значение своих действий и руководить ими. Эксперты не так полно выяснили, как суд в сегодняшнем заседании, - согласился адвокат.

Судебные слушания по этому делу могут возобновиться только через несколько недель.

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