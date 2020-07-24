Президент поручил повышать зарплаты воспитателям, а безработным - искать работу на селе. Эксперт объясняет, возможно ли это

Александр Лукашенко 23 июля на совещании с правительством заявил, что «В целом по стране достигнут тот минимум, который был обещан со стороны руководства». Практически по всей стране зарплата выше 1000 рублей, в мае лишь Могилевская область недотянула 7 рублей до этого показателя, сообщает пресс-служба президента (24 июля стало известно, что в июне средняя зарплата в этом регионе составила 1033,5 рубля. Но по итогам полугодия все равно недотянула до тысячи. - Ред.).

- Однако, по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы, - отметил Лукашенко.

По словам президента, недовольны зарплатами отдельные категории работников (например, воспитатели детских садов), которые, несмотря на большую нагрузку, все еще не получают заветную тысячу. Для таких работников президент поручил найти дополнительные источники финансирования «вплоть до нетрадиционных».

При этом президент знает, что рост зарплат в Беларуси опережает рост производительности труда. Зато безработица низкая.

- В целом трагизма нет. Нам удалось не допустить катастрофы - скатывания в яму безработицы, как это произошло даже у наших соседей. Именно катастрофы, потому что даже у самых сильных государств мира не хватило накопленного запаса прочности, чтобы сохранить покой в обществе. Однако занятость в экономике должна обеспечиваться устойчивой и эффективной работой предприятий, а не тем, что они порой искусственно удерживают или содержат людей.

Президент сказал, что нельзя искусственно удерживать людей на убыточных предприятиях, но и допустить массовые увольнения тоже нельзя. Что же тогда делать? Отправлять их в села.

- Люди на предприятии - их нельзя выкидывать на улицу, но они должны работать. Их надо обеспечить работой. Если на предприятии не хватает традиционных видов работ, то в Минске и в других городах, на селе сейчас море работы, можно заработать. Организуйте людей, - поручил правительству президент.

Эксперт: «Работы на селе действительно много, но тяжелой и за минимальную зарплату»

При каком условии возможен такой сценарий поддержки людей и почему у нас низкая безработица, объясняет академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Екатерина Борнукова.

- О каких нетрадиционных источниках финансирования зарплат бюджетников «вплоть до нетрадиционных» может идти речь?

- Зарплаты бюджетникам выплачивают из бюджета, который еще до пандемии прогнозировался с дефицитом. Это значит, что мы накапливаем долг, чтобы профинансировать расходы на зарплаты. За счет чего? Первый вариант - за счет эмиссии денег, но это чревато инфляцией и девальвацией, а за ними увеличением долговой нагрузки, которая у нас выражена в долларах. Второй вариант - отобрать прибыль у крупных госпредприятий, такое у нас иногда практикуется. Третий вариант - перераспределение расходов бюджета, например, отложить инвестиционные закупки по госпрограммам и направить эти деньги на зарплаты бюджетникам. Например, в 2015 - 2016 годах мы очень сильно сокращали капитальные расходы, в т. ч. на поддержку инфраструктуры в здравоохранении и образовании. Последний вариант - самый оптимальный на краткосрочную перспективу, но бесконечно его использовать мы не можем, так как рано или поздно в инфраструктуру придется вкладывать.

- За счет чего у нас низкая безработица по сравнению с соседями?

- На это есть несколько причин. У нас гибкий рынок труда - работодателям легко принимать и увольнять работников, понижать им зарплату или долго не повышать (что в условиях инфляции означает то же самое, что и понижать ее). Многих людей на госпредприятиях во время кризисов не увольняют, но сокращают рабочие дни и часы, отправляют в неоплачиваемый отпуск, чтобы поддержать занятость. И хотя доходы таких работников резко сокращаются, безработными они не считаются (это называется скрытая безработица.- Ред.). Здесь можно увидеть тревожный звоночек - Белстат перестал публиковать данные по скрытой безработице и отложил публикацию отчета по опросам рынка труда.

- Теоретически воплотима ли идея отправить всех безработных в села?

- Работы на селе действительно много, но тяжелой и за минимальную зарплату. А вот условия для жизни - не очень. Молодежь уезжает из сел в города за высокооплачиваемой работой с перспективами роста. Потому что пока работаешь дояркой, никаких перспектив перед тобой не открывается. Именно из-за таких условий труда и возникает нехватка «рабочих рук». Поехать в село на время сбора урожая - теоретически хороший временный вариант для тех, кто потерял работу и находится в сложной жизненной ситуации. Но хочется, чтобы люди не теряли квалификацию, а возвращались потом на свое рабочее место. Поэтому отправить всех в село - не самая удачная мысль с точки зрения развития.

- Можно ли сделать так, чтобы и не увольнять массово людей, и не держать их на убыточных предприятиях, и чтобы экономика не пострадала?

- Для этого нужны структурные реформы госпредприятий. Количество занятых там сокращается из года в год, но массовых увольнений при этом не видно - просто люди постепенно переходят в частный сектор. Нужно разрабатывать меры, которые помогут людям, потерявшим работу, переобучаться и становиться предпринимателями, переезжать в город, где есть работа. Но нужно заниматься реформами с освобождением от излишней занятости систематически, а не столкнуться с реформой, которая в момент кризиса сделает себя сама. Как это произошло в 2015 - 2016 годах: в малых городах люди пострадали от этого больше, потому что других вариантов заработать на жизнь у них там не было. Пока мы видим, что перед выборами взяли курс не увольнять людей, но финансовая ситуация не позволит долго тянуть эту ситуацию.

КСТАТИ

По данным Белстата, средняя зарплата в июне составила 1249 рублей. Это на 34 рубля больше, чем в мае. Медианная зарплата (это показатель, который делит «зарплатный ряд» на две равные части: половина работников получает меньше этой суммы, половина - больше) в мае была на 334 рубля меньше средней по стране - 894 рубля.