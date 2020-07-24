Психолог про детей, которые воспитываются в атмосфере насилия: «Они становятся либо запуганными, либо агрессивными»

– Если эта проблема не будет решаться на государственном уровне, если не будут приняты программы борьбы с насилием, то мы будем терять работоспособных, умных людей, которые могли бы делать наше общество более счастливым и процветающим, - считает Наталья Олифирович, кандидат психологических наук.

В Брестской области идут два судебных процесса за убийство родственников в отношении молодых людей. Оба воспитывались в семьях, которые нельзя назвать благополучными.

Артем рос с отцом-алкоголиком, который дебоширил не только в городе, но и дома. В суде парень рассказывал про постоянные скандалы, про то, как переживал, как бы отец не причинил вреда матери или ему самому. Жизнь в атмосфере постоянного напряжения привела к убийству - сын пошел на пьяного отца с топором.

Игнат ушел из дома в 18 лет и стал жить отдельно, но забыть о семье, в которой вырос, не смог. В суде он жаловался на то, что мать и дядя пьянствовали и употребляли дома наркотики, иногда случались драки. Бабушка, по словам парня, никак на ситуацию не влияла. В итоге он решил убить ее, а потом дядю и мать. Получилось лишить жизни только бабушку, за ее убийство и за покушение на других родственников сейчас он отвечает перед судом.

Что происходит с подростками в таких семьях и можно ли как-то повлиять на насилие? Об этом «Комсомолке» рассказала Наталья Олифирович, семейный психолог и психотерапевт, кандидат психологических наук.

– В нашей стране в дела семьи никто не хочет вмешиваться, потому что семья считается суверенной частью социума, и если между мужем и женой что-то происходит, общество считает, что не нужно выносить сор из избы. Но остаются молчаливые свидетели насилия, агрессии, постоянного подавления, унижения – это дети.

– Как на них влияет семья, в которой есть насилие, родители-алкоголики?

– В семье с алкоголиком дети часто недоедают, плохо одеваются и становятся жертвами травли со стороны сверстников. Они становятся либо очень запуганными, либо, наоборот, очень агрессивными. Становясь на место сильного члена семьи они начинают избивать других детей, обзываться, постоянно их провоцировать на конфликты, как это делает их отец.

В таких семьях дети ощущают себя пойманными в клетку и беззащитными. Девочки чаще всего выбирают такую же позицию жертвы, как и их мама. Или становятся агрессивными борцами за права женщин – в таком случае они не живут своей жизнью, а посвящают ее тому, чтобы спасти других женщин, так как в свое время не могли спасти свою маму и жили с чувством вины.

Мальчики чаще идентифицируются с отцом-агрессором. Они плохо регулируют свои эмоции, они могут быть вспыльчивыми, как папа. Либо наоборот, становятся заторможенными, запуганными, неспособными постоять за себя. Теми, кого потом называют тряпками и подкаблучниками.

В любом случае, насилие никогда не проходит бесследно для детской психики. Его последствия - это неадекватность вплоть до каких-то противоправных действий или полная забитость, зашуганность, постоянные тревога и страх вплоть до совершения суицида.

И мы должны понимать, что в таких условиях мы теряем работоспособных членов общества, нормальных детей, а получаем детей с искалеченной психикой. Растет очередное поколение, которое не может постоять за себя или наоборот воспроизводит насилие.

– Кто может или должен помочь такой семье? Часто на эту тему спорят: нужно ли детей изымать из семьи - мол, лучше родители-алкоголики, но родные...

– Дети не виноваты, они защищают себя, как могут. Иногда они пытаются вступиться за мать, наказать насильника, но почему они это делают? Потому что рядом нет никого. Но семья никогда не живет в вакууме! Всегда есть соседи, родственники, люди, которые могут помочь. Но почему-то у нас очень редко кто-то готов стать на защиту человека, терпящего насилие.

Когда мама включает ребенка в коалицию и пытается ребенка использовать, чтобы воевать со своим взрослым партнером, она передает ему те функции, которые он изначально брать на себя не должен. Это родители должны защищать ребенка от насилия, это родители должны создавать ему безопасность, заботиться о нем, создавать условия для роста и развития. Когда мама пытается использовать детей как щит против отца, она превращает ребенка в функцию. У него нет нормального детства - он начинает защищать маму.

Но невозможно вырастить здоровых детей, вещая эти славянские истины «Детям нужен отец» в ситуации, когда он не может заботиться о детях, когда он пьет, осуществляет насилие, унижает.

Хотя в последние годы увеличивается и количество нездоровых, неадекватных женщин, которые бьют своих детей, бьют мужей, пьют. На детской психике это сказывается так же деструктивно.

В такие отношения должно вмешиваться государство. Конечно, каждая ситуация уникальна, но насилие нужно останавливать.

Важно понимать, что мы, взрослые люди, отвечаем за здоровье и безопасность детей. Стучитесь во все двери! Самое главное в жизни любого родителя – чтобы его дети выросли счастливыми.

В такие отношения должно вмешиваться государство. Конечно, каждая ситуация уникальна, но насилие нужно останавливать.