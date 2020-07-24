«Не хочу власти, хочу к мужу, хочу в свою семью. Но я должна идти до конца». Светлана Тихановская в Витебске

Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало 24 июля начали свой тур по Витебщине с Глубокого. Потом команда кандидатки в президенты посетила Новополоцк и Витебск.

В Глубоком на встречу со Светланой Тихановской пришло более тысячи человек, в Новополоцке, по разным данным – от трех до пяти тысяч. В Витебске в парке Железнодорожников, по предварительным подсчетам, собралось около восьми тысяч. После того, как были определены места для проведения агитации в Витебске, журналисты окрестили этот парк «витебским Бангалором» - это не самое посещаемое место, добираться туда неудобно. И сейчас многие жаловались, что на встречу с Тихановской пришлось «прорываться» через пробки на дорогах. Люди пришли на встречи с кандидаткой с белыми и красными шариками, с плакатами, у многих на руках были белые браслеты или ленты. На всех трех встречах было довольно много представителей старшего поколения.

Светлана Тихановская кратко рассказала о своем муже, Сергее Тихановском, о том, как она стала кандидатом в президенты Беларуси и пообещала, что в случае победы более полугода на президентском посту не задержится.

- Мне это не нужно, я не хочу власти, я хочу к мужу, хочу в свою семью. Но я должна идти до конца, только для того, чтобы организовать честные, прозрачные выборы. Не воспринимайте меня, как полноценного президента, воспринимайте меня как знамя того, что в кои то веки у нас будут честные выборы! – сказала Светлана Тихановская. – В них смогут принимать участие все, и даже действующий президент (подразумевается Александр Лукашенко, - авт.) сможет принять участие в этих выборах, он сможет также собирать пикеты…

Тихановская призвала людей не голосовать досрочно.

- Я вас умоляю, не приходите на досрочное голосование, приходите 9 августа и голосуйте за меня!

Вероника Цепкало вместо «заранее заготовленной речи» рассказала свою личную историю – о том, почему ее муж был вынужден покинуть Беларусь вместе с детьми. По ее словам, Валерий Цепкало получил информацию, что его собираются задержать.

- Всего за эти двадцать лет страну покинули 750 тысяч белорусов, это население двух крупных городов, например, Витебска и Могилева! – отметила Вероника Цепкало.

Мария Колесникова напомнила, что Виктор Бабарико выкупил и вернул в Беларусь четыре картины Марка Шагала и обратила внимание на другие витебские проблемы:

- Наставили в городе «Табакерок» вместо того, чтобы разбить парки, потратили 70 тысяч долларов на Доску почета вместо того, чтобы отремонтировать больницу, а качество «Славянского базара» скоро станет хуже, чем качество витебских дорог!

Встреча с «боевыми подругами», как называют сами себя Тихановская, Колесникова и Цепкало, длилась чуть более часа, но люди еще какое-то время не расходились.

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"Комсомолка" узнала, как готовятся кандидаты в президенты к выступлению на телевидении. Оказалось, что Канопацкая пила воду, Дмитриев и Черечень не выспались, а Тихановская после записи уехала в СИЗО (далее).

Тем временем Виктору Бабарико, который претендовал на то, чтобы баллотироваться в президенты Беларуси и был задержан 18 июня по подозрению в организации незаконной деятельности, предъявили новое обвинение. Ранее его обвиняли в даче взятки в крупном размере, теперь - в получении взятки в особо крупном размере (подробности здесь).