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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 26 июля 2020 года: очередной рекорд по количеству заболевших и США, скупившие 90% лекарства от ковид

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на воскресенье 26 июля 2020 года
Настасья КОРСАК
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Последние данные о коронавирусе на 26 июляПоследние данные о коронавирусе на 26 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Ситуация в Беларуси

По официальным данным Министерства здравоохранения, в Беларуси зафиксированы 67 002 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки составил 156 человек (приблизительно такая цифра держится последние несколько дней). Из больниц выписали 60 092 пациента. За все время умерли 530 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (+6 человек за сутки). В Беларуси провели 1 241 624 теста на коронавирус.

Ситуация в мире

По статистике, которую предоставляет сайт worldometers.info, в мире перешагнули очередной рубеж - зарегистрировано более 16 миллионов случаев заражения ковид. Более 9,8 миллионов человек вылечились от инфекции, более 645 тысяч пациентов умерли.

Три страны, в которых максимальное число заразившихся, остаются прежними. Это США (более 4,1 миллиона заболевших), Бразилия (более 2,2 миллионов) и Индия (более 1,3 миллиона).

Новый рекорд по количеству заразившихся в сутки

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки. Прирост в мире составил более 284 тысяч человек, а умерли за сутки более 9,7 тысяч человек.

США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп. Он выступал в Белом доме перед тем, как подписать указ, который позволяет понизить стоимость лекарств в США. Ранее власти некоторых стран (в том числе США, Японии, Индии, Израиля, Великобритании) одобрили использование «Ремдесивира» для лечения пациентов с COVID-19. Изначально средство создавалось для лечения гепатита С и заболевания, вызываемого респираторно-синцитиальным вирусом. Препарат испытывали и для лечения Эболы, но тогда не признали его эффективным средством.

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