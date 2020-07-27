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Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 июля 2020 года: прогнозы на вторую волну от министра здравоохранения Беларуси и новые отмены мероприятий в Европе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на понеделинк, 27 июля 2020 года
Татьяна ШАХНОВИЧ
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Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 июля 2020 года: прогнозы на вторую волну коронавируса министра здравоохранения Беларуси и новые отмены массовых мероприятий в Европе.Коронавирус в Беларуси, последние новости на 27 июля 2020 года: прогнозы на вторую волну коронавируса министра здравоохранения Беларуси и новые отмены массовых мероприятий в Европе.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В мире достигнут новый антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Число случаев заражения коронавирусом превысило 16 миллионов человек.

Диагноз коронавирус диагностирован у 16 046 986 человек, из них 644 582 умерли. Больше всего выявленных случаев (4 178 021) в США, следом располагается Бразилия (2 394 513) и Индия (1 385 635).

В Беларуси на 26 июля выздоровели и выписаны 60 тысяч 425 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 67 тысяч 132 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 251 тысяч 359 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 534 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник рассказал о возможной второй волне коронавируса в Беларуси, заявив, что «надеемся, что масштабной волны не будет». Глава Минздрава объяснил, как белорусская система здравоохранения готовится к возможному возвращению пандемии, и какие уроки извлекли из первой волны COVID-19.

Напомним, накануне ВОЗ в очередной раз зафиксировал рекордное число заболевших коронавирусом за сутки.

Похоже, вторая волна уже накрывает Европу. В испанской провинции Каталония, в частности в Барселоне, отменяют культурные и спортивные мероприятия, снова запрещают собираться компаниями более чем 10 человек.

Кроме того, руководство Каталонии объявило о закрытии всех ночных клубов и баров как минимум на две недели. Кроме того, введено ограничение на посещение пляжей.

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