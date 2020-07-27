2020-07-27T17:51:45+03:00
Общество
КП Беларусь

«Сын посмотрел мое выступление и написал: «Мама, с тобой все в порядке? Мне страшно за тебя». В Гомеле и Речице прошли пикеты Светланы Тихановской

Кандидат в президенты призналась, что скрывала от детей, что папа в тюрьме, но недавно сын узнал об этом, посмотрев выступление мамы [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Гомеле прошел многотысячный пикет ТихановскойВ Гомеле прошел многотысячный пикет ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

26 июля тысячи человек собрались в Гомеле на пикет Светланы Тихановской под разными флагами: историческими бело-красно-белыми и государственными красно-зелеными. Раньше столько людей в городе собиралось разве что на праздничные концерты поп-звезд. И сейчас вся площадь тоже дружно пела гимн кампании Светланы Тихановской, вторила лозунгам, возносила руки, зажигала фонарики на смартфонах.

Вероника Цепкало приободрила Светлану Тихановскую перед выступлением Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вероника Цепкало приободрила Светлану Тихановскую перед выступлениемФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет кандидата в президенты Беларуси проходил на небольшой площади перед Домом культуры в спальном районе - эту площадку выделили власти. Сотни человек не поместились, поэтому стояли на другой стороне улицы, еще несколько сотен - за сценой.

Светлана заметно волновалась во время выступления в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана заметно волновалась во время выступления в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Это настоящий народный праздник, который укрепляет надежду на перемены, - поделилась с «КП» семейная пара. Перемен - именно это слово чаще и, казалось, громче всего скандировала площадь.

Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с площадью аплодируют Светлане Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вероника Цепкало и Мария Колесникова вместе с площадью аплодируют Светлане ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Видя восторг избирателей, слыша многотысячный хор: «Света! Света! Света!» кандидат в президенты Светлана Тихановская очень разволновалась, на глазах заблестели слезы. Вероника Цепкало, видя волнения Светланы, обняла ее и приободрила. Мария Колесникова, с другой стороны, уверенными жестами настроила Светлану на выступление.

Столько людей собралось в начале пикета, люди все подходили Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Столько людей собралось в начале пикета, люди все подходилиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На сцене кандидат в президенты выглядела очень мило в широком не по размеру костюме, глубоко вдыхая в паузах.

- Ее простота, застенчивость, искренность подкупает, - говорили в толпе.

- Ох, я устала, - призналась со сцены кандидат в президенты. - Я хочу быть со своим мужем и хочу жарить свои котлеты!

- Держись, молодец! - подбодрила публика.

Столько людей на пикетах в Гомеле еще не собиралось Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Столько людей на пикетах в Гомеле еще не собиралосьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Я пройду этот путь, который мне предоставила судьба, я выполню свою миссию и уйду в сторону, - отметила Светлана.

Гомель - родной город Сергея Тихановского, блогера, мужа Светланы, который сейчас в тюрьме. Кандидат сказала, что скрывала от детей - 10-летнего сына и 4-летней дочери, которые сейчас за границей, что их отец арестован:

- Но недавно мой старший сын посмотрел в Youtube мое выступление. Он написал мне: «Мама, с тобой все в порядке? Мне жалко тебя. Мне страшно за тебя». Я хочу жить в родной стране, где не страшно жить, не страшно говорить.

На пикет многие пришли с детьми Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикет многие пришли с детьмиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Тихановская снова подчеркнула, что она не политик, ее цель - победить, чтобы провести честные, прозрачные, справедливые выборов. За сценой Светлана пообщалась пять минут с журналистами и рассказала, что сначала боялась публичных выступлений:

- Но когда приходят люди и поддерживают, отдают свое тепло - мне уже не страшно.

Сейчас у Светланы и ее группы поддержки - по два-три пикета в день:

- Очень сложно. Но когда ты выходишь на сцену, понимаешь, ради чего ты это делаешь, ощущаешь колоссальную энергетику.

Площадь хором пела гимн кампании Светланы Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Площадь хором пела гимн кампании Светланы ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Кандидат ответила на вопрос о муже: находясь в СИЗО, Сергей знает о событиях в стране, верит в белорусов и перемены, благодарит за письма и поддержку.

В тот же день, чуть раньше, пикет Тихановской прошел в Речице. В городе нефтяников собрались около тысячи человек, которые тоже очень тепло встретили Светану и ее команду.

На пикете в Гомеле было не мало пенсионеров Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикете в Гомеле было не мало пенсионеровФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Семья гомельчан выступает за честные выборы Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Семья гомельчан выступает за честные выборыФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет проходил под тысячи огоньков Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет проходил под тысячи огоньковФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошел массовый пикет в поддержку Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Гомеле прошел массовый пикет в поддержку ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане назвали пикет Тихановской народным праздником Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Гомельчане назвали пикет Тихановской народным праздникомФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикет в Речице многие тоже пришли семьями Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На пикет в Речице многие тоже пришли семьямиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около тысячи человек собралось на пикете Тихановской в Речице Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Около тысячи человек собралось на пикете Тихановской в РечицеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пенсионеры тоже пришли поддержать Тихановскую Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пенсионеры тоже пришли поддержать ТихановскуюФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице пенсионер подарил цветы Тихановской, Цепкало и Колесниковой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице пенсионер подарил цветы Тихановской, Цепкало и КолесниковойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Со сцены в Речице Светлана передала привет подруге мамы Сергея Тихановского Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Со сцены в Речице Светлана передала привет подруге мамы Сергея ТихановскогоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице тоже тепло приветствовали кандидата в президенты и ее команду Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице тоже тепло приветствовали кандидата в президенты и ее командуФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет в Речице проходил возле берега Днепра Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пикет в Речице проходил возле берега ДнепраФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице прошел массовый пикет Тихановской Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Речице прошел массовый пикет ТихановскойФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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