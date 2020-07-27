Бывшего главу Службы безопасности президента Андрея Втюрина за взятки приговорили к 12 годам колонии

В понедельник, 27 июля Верховный суд огласил приговор по громкому делу, связанному с коррупцией.

Взятки обвиняемые получали в том числе за поставки оборудованияФото: Святослав ЗОРКИЙ

Этот процесс был масштабным и по количеству обвиняемых (16 человек) и по уровню занимаемых ими должностей: в числе обвиняемых - Андрей Втюрин, который был заместителем госсекретаря Совета безопасности и главой Службы безопасности президента, представители Нацбанка, бизнесмены. Одних фигурантов обвиняют в получении взятки, других – в ее передаче. Деньги передавались в основном за поставку на предприятия оборудования. В суде обвиняемые рассказывали, что не всегда эти суммы что-то решали:

Суд по громкому делу начался в мартеФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я понимаю, если б мы что-то делали в пользу какой-то компании, но мы только выполняли свои служебные обязанности. Это были действия, которые выполнялись ежедневно по многим договорам. Компания выиграла честно конкурс, поставила оборудование, выполнила все работы - за что благодарить? – рассказывал Игорь Кудасов, бывший начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка.

Адвокаты во время прений накануне оглашения приговора просили назначить обвиняемым минимальное наказание.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утром 27 июля в зале суда Московского района, где все это время рассматривал дело Верховный суд – аншлаг. На процесс пришли родные и близкие обвиняемых. Свободных мест в зале почти не осталось – столько людей здесь было только в первый день процесса. До того, как в зал входит судья, присутствующие громко переговариваются:

- Смотри, похудел-то как! – говорят они о ком-то из обвиняемых. – Но ничего, главное, что улыбается.

Минимальное наказание - штраф 135 тысяч рублей, максимальное - 12 лет лишения свободы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

От 2 до 12 лет лишения свободы и штраф на 135 тысяч рублей

Суд признал всех обвиняемых виновными и приговорил их:

Андрея Втюрина – к 12 годам лишения. При этом по амнистии его срок сократят на год. Втюрина лишат звания полковника в запасе.

Андрея Втюрина приговорили к 12 годам лишения свободы, но срок сократили на год по амнистии.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Андрея Подгорного, заместителя начальника Главного управления информационных технологий Национального банка и Феликса Касперовича, председателя правления «Белорусского межбанковского расчетного центра», у которых были самые крупные суммы взяток, приговорили к 7,6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Сергея Сиводедова, бывшего генерального директора «Белтелекома» - к 7 годам лишения свободы.

Алексея Милованова, бывшего начальника управления информационной безопасности Департамента безопасности «Беларусбанка» - к 6 годам лишения свободы.

На приговор пришли родные и близкие обвиняемых - в зале почти не было свободных мест.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александра Бровку, представителя компании «Мобильный сервис» и Владимира Томченко, бывшего директора «ТТ-Связьком» - к «химии» на 4 и 3 года соответственно.

Латвийца Сергея Шаркова, бывшего совладельца фирмы «ДПА» - к штрафу в 135 тысяч рублей.

Остальные обвиняемые получили от 2 до 4 лет лишения свободы. При этом в срок наказания зачтут и то время, которое они провели под стражей – некоторые из них были задержаны 18 месяцев назад. Это значит, что в колонии они проведут на такой же период меньше.

Процесс по этому делу длился 4 месяца.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На год сократили срок наказания по амнистии всем, кому назначили реальные сроки, кроме Юрия Зданевича, бывшего директора «Информационно-вычислительного центра Министерства финансов».

Российских бизнесменов Виталия Горбачева и Владимира Казанцева освободили в зале суда, потому что свой срок наказания они уже отбыли. Напомним, им назначили по 2 года лишения свободы, с учетом амнистии срок сократился на год. Этот год они уже провели под стражей – это засчитывается в срок наказания.

Игоря Кудасова, бывшего начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка тоже освободили из-под стражи за истечением срока давности его преступления.

Нескольких обвиняемых освободили из-под стражи в зале суда, на одного надели наручники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На Юрия Пономарева, бывшего исполнительного директора «Банка БелВЭБ», надели наручники в зале суда. Его приговорили к 3 годам в колонии усиленного режима.

Приговор Верховного суда уже вступил в законную силу. Но он может быть обжалован и опротестован в порядке надзора.

Напомним, суд по этому делу начался 10 марта. Андрея Втюрина обвиняли в получении взяток на сумму не меньше 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки.

Самую крупную взятку, как сообщали в КГБ, вместе с Андреем Подгорным, заместителем начальника Главного управления информационных технологий Национального банка, получил Феликс Касперович, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» - не меньше 868 750 долларов. В деле есть и другие суммы взяток, которые вменяют обвиняемым: 470 тысяч долларов, 285 тыс., 195 тысяч. Всего по уголовному делу у тех, кто получал взятки, изъяли больше 1 650 000 долларов, 62 000 евро, более 1 кг золота.

Накануне прокурор просил наказать обвиняемых сроками от 2, 3 года для российских бизнесменов Виталия Горбачева и Владимира Казанцева, которых обвиняли в даче взяток Втюрину, до 14 лет лишения свободы для Андрея Втюрина. Владимиру Томченко, директору «ТТ-Связьком» и Александру Бровке, представителю «Мобильного сервиса» сторона обвинения предлагала назначить 3,5 и 4 года ограничения свободы соответственно. Для Сергея Шаркова, совладельца фирмы «ДПА», сторона обвинения запрашивала штраф в 135 тысяч рублей. То есть суд во многом согласился с мнением гособвинителя и назначил сроки, близкие к тем, которые запросил прокурор.

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