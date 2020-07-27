2020-07-27T18:04:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«До нашего участка - 800 км!»: белорусам в Греции, чтобы проголосовать на выборах президента, надо ехать в Болгарию

За границей участки для выборов президента Беларуси 2020 года откроют в 36 странах мира - там, где есть наши дипмиссии. Остальным придется куда-то ехать
Павел МИЦКЕВИЧ
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За границей участки откроют в 36 странах мираЗа границей участки откроют в 36 странах мираФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусы, которые живут за границей или будут за пределами страны во время проведения выборов президента, смогут проголосовать на участках, образованных в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира.

Участки будут работать в Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии. Полный список участков с адресами и телефонами опубликован на сайте Министерства иностранных дел.

Белоруска Ольга, которая живет в Греции, рассказала «КП», что в этой стране участка для голосования не будет, поскольку дипмиссии Беларуси в Греции нет. Ближайшая - в Болгарии.

- Очень жаль, что в Афинах и в Салониках не будет участка. В Болгарию поехать - просто нереально. Мне пришлось бы проделать путь в 800 - 900 километров, плюс проходить границу. Не все живущие здесь белорусы имеют столько денег, чтобы отправиться в Болгарию, и далеко не каждому работодатель дал бы отпуск на два-три дня, чтобы поехать проголосовать. Поэтому фактически мы лишаемся права голоса. А ведь в Греции немало белорусов, - переживает Ольга.

Ну а как происходит процедура голосования белорусов в дипмиссиях, «КП» рассказали в Центризбиркоме:

- Если есть возможность добраться до участка, гражданин Беларуси прибывает на этот участок в любое время голосования, предъявляет паспорт. Избирателя включают в список и связываются с Беларусью, чтобы на участке по месту регистрацию гражданина исключили из списков. Все участки за рубежом приписаны к Ленинскому району Минска, на территории которого расположен МИД. Поэтому данные из-за границы передаются в Ленинский район, а оттуда - по месту регистрации избирателя.

В ЦИК добавили, что на участках, размещенных за рубежом, ожидают больше 5,3 тысячи белорусов.

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