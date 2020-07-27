Сестра погибшего гитариста «Ляписа Трубецкого»: «Месяцами Руслан лежал весь в трубках, в сознание так и не пришел»

Летним вечером прошлого года одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко избили, а затем ограбили.

Как рассказала «Комсомолке» сестра гитариста, избитого Руслана нашла банковский работник. Женщина шла в магазин и увидела лежащего на траве мужчину. Она и вызвала скорую помощь.

Гитарист Руслан Владыко умер в январе этого года. Ему было 45 лет.Фото: из архива "КП"

Ударил в голову и похитил вещи

Обвиняемым по этому делу проходит не раз судимый 37-летний минчанин Сергей Шукан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - п. 7 ч. 2 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и ч. 2 ст. 206 УК РБ «Грабеж».

В суде Партизанского района уже рассматривали это дело. Однако потом его передали в суд Московского района.

- Сейчас дело рассматривается с нуля, так как прежний судья подал в отставку, - говорит Светлана, сестра музыканта. По ее словам, обвиняемый ранее был осужден за грабежи, хулиганства и наркотики.

Прокурор зачитывает обвинение Сергею Шукану, из которого следует, что он нанес не менее двух ударов, в том числе кулаком правой руки в голову. Музыкант получил черепно-мозговую травму. По версии обвинения, кроме того, Шукан еще и похитил вещи музыканта.

Отвечая на вопросы судьи и прокурора, Шукан разговаривает эмоционально и даже дерзко. Свою вину мужчина не признает. В руках держит тетрадку, куда он записал все, «чтобы ничего не забыть».

- Не знаю, по какой причине, он кинулся на меня с кулаками. Начал махать ими возле моего лица. Из-за этого я ему нанес один удар в область лица, после чего он упал на пятую точку и локоть. Головой при падении он не бился, - рассказывает в суде Шукан. - После этого момента я развернулся и пошел... Я повернулся посмотреть, где мои приятели в это время. Я увидел, как они втроем бьют его и тягают за одежду. На их действия я никак не отреагировал.

Просто завернул влево в арку и пошел прямо. Прошло несколько минут - все это время я шел по дороге. В этот момент меня догнали приятели. Догнав меня, они сказали «Побежали». Мы и побежали.

По словам обвиняемого, его приятели, которых он знает 15 - 20 лет, били гитариста, чтобы забрать вещи, которые он не отдавал.

- Поэтому и били, чтобы вырубить и забрать, - говорит обвиняемый. - Я видел, как они сбивали его с ног. И уверен, что ему они пробили голову за вещи.

«Брат был добрейшим человеком»

Шукан не скрывает: в тот вечер спиртное он употреблял.

- Грамм триста водки выпил, - говорит мужчина.

Из показаний обвиняемого становится понятно, что он наркозависимый, ему выписывают психотропные препараты.

В перерыве сестра Руслана Светлана рассказала нам, что вместе с мамой ухаживала за своим братом.

Слова обвиняемого, что музыкант размахивал руками перед обвиняемым, Светлану возмутили:

- Брат был настолько добрейшим человеком в этой жизни, что он и муху не обидел. В материалах дела есть видео, где сам Шукан хотел в баре спровоцировать конфликт. Он подошел к брату, пихнул его вбок плечом. Брат оглянулся и оступился - еще шаг от него. Тот снова к нему. И то, что он доказывает, что Руслан руками махал, это все ложь.

После нападения за Русланом ухаживала его сестра с мамой.

- Три месяца мы ухаживали за ним в реанимации, потом три месяца в неврологии в больнице и потом полтора месяца в хосписе. Он был весь в трубках, в сознание так и не пришел. Супруга Руслана не принимала участие в ухаживании за моим братом. У них есть сын - ему будет в сентябре 15 лет. Один раз она приехала с сыном в хоспис. И на похороны.

Светлана рассказала, что Руслану подсадили стволовые клетки.

- За три недели до ухода он начал водить глазами, поворачивать голову на сантиметра полтора, следил, как я набирала в шприц еду. То есть глаза у него бегали - и на маму, и на меня, и на моих девочек (племянниц музыканта - Ред.). Мы потом поняли, что пошли толчки от посадки стволовых клеток...

Сейчас сестра и мама пришли в суд.

- Я хочу справедливости, - говорит Светлана. - Я запросила моральную компенсацию - 50 тысяч рублей, и материальную - 10 тысяч.

Мама музыканта волнуется, рассказывая о своем сыне:

- Он был очень добрым. Я работала на заводе, работа была очень тяжелая - стирала руку. Мне что-то назначат, а мне рука вообще отказывала. Он вышел на врача, и мне сделали операцию. Мой сынок... Настолько был ласковый.

Судебное слушание продолжится 3 августа.

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