2020-07-27T18:44:01+03:00
Минск
КП Беларусь

Сестра погибшего гитариста «Ляписа Трубецкого»: «Месяцами Руслан лежал весь в трубках, в сознание так и не пришел»

В Минске судят мужчину, избившего одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой». Музыкант умер 19 января 2020 года
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Обвиняемый Сергей Шукан не отрицает, что один раз ударил музыканта. Но говорит, что избили его до тяжелого состояния его же приятели.Обвиняемый Сергей Шукан не отрицает, что один раз ударил музыканта. Но говорит, что избили его до тяжелого состояния его же приятели.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Летним вечером прошлого года одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко избили, а затем ограбили.

Как рассказала «Комсомолке» сестра гитариста, избитого Руслана нашла банковский работник. Женщина шла в магазин и увидела лежащего на траве мужчину. Она и вызвала скорую помощь.

Гитарист Руслан Владыко умер в январе этого года. Ему было 45 лет. Фото: из архива "КП"

Гитарист Руслан Владыко умер в январе этого года. Ему было 45 лет.Фото: из архива "КП"

Ударил в голову и похитил вещи

Обвиняемым по этому делу проходит не раз судимый 37-летний минчанин Сергей Шукан. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - п. 7 ч. 2 статьи 147 УК РБ «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» и ч. 2 ст. 206 УК РБ «Грабеж».

В суде Партизанского района уже рассматривали это дело. Однако потом его передали в суд Московского района.

- Сейчас дело рассматривается с нуля, так как прежний судья подал в отставку, - говорит Светлана, сестра музыканта. По ее словам, обвиняемый ранее был осужден за грабежи, хулиганства и наркотики.

Прокурор зачитывает обвинение Сергею Шукану, из которого следует, что он нанес не менее двух ударов, в том числе кулаком правой руки в голову. Музыкант получил черепно-мозговую травму. По версии обвинения, кроме того, Шукан еще и похитил вещи музыканта.

Отвечая на вопросы судьи и прокурора, Шукан разговаривает эмоционально и даже дерзко. Свою вину мужчина не признает. В руках держит тетрадку, куда он записал все, «чтобы ничего не забыть».

- Не знаю, по какой причине, он кинулся на меня с кулаками. Начал махать ими возле моего лица. Из-за этого я ему нанес один удар в область лица, после чего он упал на пятую точку и локоть. Головой при падении он не бился, - рассказывает в суде Шукан. - После этого момента я развернулся и пошел... Я повернулся посмотреть, где мои приятели в это время. Я увидел, как они втроем бьют его и тягают за одежду. На их действия я никак не отреагировал.

Просто завернул влево в арку и пошел прямо. Прошло несколько минут - все это время я шел по дороге. В этот момент меня догнали приятели. Догнав меня, они сказали «Побежали». Мы и побежали.

По словам обвиняемого, его приятели, которых он знает 15 - 20 лет, били гитариста, чтобы забрать вещи, которые он не отдавал.

- Поэтому и били, чтобы вырубить и забрать, - говорит обвиняемый. - Я видел, как они сбивали его с ног. И уверен, что ему они пробили голову за вещи.

«Брат был добрейшим человеком»

Шукан не скрывает: в тот вечер спиртное он употреблял.

- Грамм триста водки выпил, - говорит мужчина.

Из показаний обвиняемого становится понятно, что он наркозависимый, ему выписывают психотропные препараты.

В перерыве сестра Руслана Светлана рассказала нам, что вместе с мамой ухаживала за своим братом.

Слова обвиняемого, что музыкант размахивал руками перед обвиняемым, Светлану возмутили:

- Брат был настолько добрейшим человеком в этой жизни, что он и муху не обидел. В материалах дела есть видео, где сам Шукан хотел в баре спровоцировать конфликт. Он подошел к брату, пихнул его вбок плечом. Брат оглянулся и оступился - еще шаг от него. Тот снова к нему. И то, что он доказывает, что Руслан руками махал, это все ложь.

После нападения за Русланом ухаживала его сестра с мамой.

- Три месяца мы ухаживали за ним в реанимации, потом три месяца в неврологии в больнице и потом полтора месяца в хосписе. Он был весь в трубках, в сознание так и не пришел. Супруга Руслана не принимала участие в ухаживании за моим братом. У них есть сын - ему будет в сентябре 15 лет. Один раз она приехала с сыном в хоспис. И на похороны.

Светлана рассказала, что Руслану подсадили стволовые клетки.

- За три недели до ухода он начал водить глазами, поворачивать голову на сантиметра полтора, следил, как я набирала в шприц еду. То есть глаза у него бегали - и на маму, и на меня, и на моих девочек (племянниц музыканта - Ред.). Мы потом поняли, что пошли толчки от посадки стволовых клеток...

Сейчас сестра и мама пришли в суд.

- Я хочу справедливости, - говорит Светлана. - Я запросила моральную компенсацию - 50 тысяч рублей, и материальную - 10 тысяч.

Мама музыканта волнуется, рассказывая о своем сыне:

- Он был очень добрым. Я работала на заводе, работа была очень тяжелая - стирала руку. Мне что-то назначат, а мне рука вообще отказывала. Он вышел на врача, и мне сделали операцию. Мой сынок... Настолько был ласковый.

Судебное слушание продолжится 3 августа.

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