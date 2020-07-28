«Когда эта власть уйдет, будет праздник». Выступление на ТВ 28 июля кандидата в президенты Светланы Тихановской

- По телевизору вы видите меня только второй раз, нынешняя власть слишком боится, что я вам понравлюсь, - обратилась к белорусам в телеэфире 28 июля кандидат в президенты Светлана Тихановская. Она кратко рассказала о себе и о муже Сергее Тихановском:

- Сидя в карцере, мой муж похудел в полтора раза, в целях безопасности мне пришлось вывезти своих детей за границу.

Светлана сообщила телезрителям, что вместе с ее соратницами Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало она объездила уже 10 городов Беларуси с пикетами:

- Это было что-то невероятное! В каждый город приходили тысячи людей с горящими глазами. Пенсионеры, студенты, рабочие, предприниматели - люди разных возрастов и профессий. Все они хотят менять нынешнюю власть, все они хотят перемен. Спасибо им за это, спасибо вам за это. На этой неделе мы продолжим ездить по городам и общаться с вами.

Пикет Тихановской в Гомеле 26 июляФото: Павел МИЦКЕВИЧ

О МАЙДАНЕ И НЕЗАВИСИМОСТИ

Светлана обратилась к зрителям:

- Вас пугают, рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом. Вами манипулируют, придумывают несуществующие опасности, обманывают. Вас пугают, что если вы не выберете нынешнюю власть, то здесь будет Майдан. На самом деле, все не так.

Тихановская предложила включить воображение:

- Представьте, что вы хотите, чтобы из вашего дома ушел чужой человек. Он грубит вам, ходит в обуви, кладет ноги на стол, он дает подзатыльник вашим детям, топчет ваш огород, орет, пугает вас. Вы просите его уйти, а он говорит вам, что если вы будете выгонять его - он применит силу. «Вы что, хотите здесь Майдан?» - спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, здесь не будет Майдана. Будет праздник.

Светлана продолжила:

- Вас пугают, что без нынешней власти, Беларусь отдадут России и НАТО, начнется война. На самом деле все не так. Независимость Беларуси - наша самая главная ценность. Суверенитет - наша самая главная ценность. Мы не торгуем и не шантажируем им год за годом, как это делает действующая власть. Представьте, что чужой человек говорит вам, что лишит вашего ребенка свободы, отдаст его другим людям, сдаст в детский дом, если вы не будете слушаться. «Вы что, хотите, потерять независимость?» - спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать с нами. Когда эта власть уйдет, мы не потеряем независимость. Мы обретем свободу.

О ПЕНСИЯХ

Кандидат считает, что «власть шантажирует пенсией, больше похожей на милостыню»:

- Пенсии платит не власть, пенсии платят ваши дети и внуки из своих налогов, а потом добавляют своим старикам из зарплаты, потому что на эти пенсии нельзя жить. Если внуки уедут, то пенсию платить будет некому. А они уедут, если мы перешагнем двадцатишестилетний рубеж и останемся с этой властью. Люди которые работали всю жизнь должны покупать себе рыбу и мясо, а не самый дешевый хлеб. Они должны играть с внуками, а не до ночи торговать ягодами на трассе, чтобы купить самые простые лекарства.

Претендент на пост президента Беларуси заверила, что знает, как повысить пенсии:

- Нам не нужны 17 резиденций, как у нынешней власти, нам не нужны частные самолеты за сотни миллионов долларов, нам не нужны дорогостоящие мероприятия для президента и его семьи за счет народа. Мы не будем тратить налоги ваших детей и внуков на свои развлечения, как делает это действующая власть. Мы потратим их на пенсии, потому что это наша священная обязанность.

ОБ ЭКОНОМИКЕ И ЗАВОДАХ

Тихановская заявила, что белорусов пугают тем, что при новой власти экономика развалится, заводы и фабрики продадут и закроют, а рабочих уволят:

- На самом деле все это уже случилось. Экономика уже разваливается, заводы и фабрики в убытках, а рабочих сокращают. Те рабочие, которых еще не сократили, получают мизерную зарплату, и выслушивают хамские нотации от чиновников. Белорусские предприятия, которые были гигантами и гордостью нашей промышленности, превратились в объекты недвижимости и сдаются в аренду. Люди работают за копейки и им угрожают лишить даже этих копеек, если они не проголосуют за действующую власть.

Кандидат подчеркнула, что «производство может быть эффективным, если пустить к управлению профессионалов»:

- Сейчас им не дают работать, сажают в тюрьмы, многие из них уехали за границу. Среди белорусов много хороших управленцев, достойных специалистов, которые знают, как сохранить наши заводы, поднять зарплату, сделать предприятия прибыльными, а профессию рабочего - ценной и уважаемой. Когда эта власть уйдет, предприятия не закроются. Они, наконец, перестанут тянуть экономику страны и нас всех на дно.

ОБ ОППОЗИЦИИ

Светлана продолжила тему страхов:

- Вас пугают, что кроме действующей власти никто не умеет управлять государством. На самом деле, это действующая власть управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране. Вас пугают оппозицией, но в Беларуси нет оппозиции. Есть много умных, талантливых, смелых и творческих людей, которых не пускают к управлению. Власть косит сено, собирает арбузы, перебирает картошку и занимается своим обогащением, пока половина бюджета содержится за счет частных компаний. Представьте себе, что у вашего ребенка в школе необразованный директор. Он не знает предметов, пишет с ошибками, приходит на работу пьяным, бьет школьников линейкой по пальцам, при этом получает баснословные деньги, не слушает жалобы родителей и вызывает милицию каждый раз, когда вы заводите разговор о новом директоре. Когда эта власть уйдет, Беларусь не станет бедной.

Светлана повторила, что главный пункт ее программы - это новые, честные и справедливые выборы с участием всех альтернативных кандидатов и прозрачным подсчетом голосов. Тихановская вновь призвала не голосовать досрочно, а прийти на выборы именно 9 августа, лучше во второй половине дня.

Кандидат сказала, что после того, как «мы получим очевидные для всей страны результаты, выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать свои голоса». Тихановская пригласила носить белую ленту на запястье, приходить на ее санкционированные митинги, зарегистрироваться на платформе «Голос».

О СТРАНЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Во второй части своего выступления по ТВ кандидат рассказала о том, «в какой стране мы можем жить»:

- Жители города сами выбирают себе управленцев, сами решают, что нужно построить, высказывают мнение, которое обязательно учитывается. Люди, которые ездят на работу в соседний город покрупнее, не стремятся в него переезжать. В этом нет никакой необходимости. Жить на своей малой родине приятно и уютно. Инженеры и рабочие имеют хороший достаток, они приходят с работы в приподнятом настроении, им приятно общаться с начальством, они не боятся приезда чиновников из столицы, их не отчитывают как нашкодивших подростков.

Светлана описала и свое видение жизни молодежи:

- Их не распределят за 200 км от дома, потому что принудительного распределения в этой стране нет. Выпускникам факультета журналистики не приходится заниматься пропагандой и писать лживые статьи в сельской государственной газете, а новоиспеченные врачи и учителя сами выбирают, где им проходить практику. Безработные в этой стране не облагаются налогом, а получают хорошее месячное пособие на которое можно жить месяц, а не день, и искать новую работу.

Тихановская продолжила:

- В школах и университетах учителя работают за высокую зарплату. Они не красят стены в кабинете, не ходят по квартирам учеников, принуждая их выйти на праздник БРСМ. Телевизор в этой стране - не синоним лжи и пропаганды. Смотреть его интересно, а работать на нем - не стыдно. Бюджетные деньги в этой стране тратятся на ее жителей, а не на власть. Президент ездит на обычной машине, летает обычным самолетом, его санузел не обшит золотом.

Кандидат остановилась на бизнесе:

- Заниматься бизнесом в этой стране - безопасно. Государство создает для бизнесменов все условия, понимая, что бизнесмены - это рабочие места, это налоги, это благосостояние страны. За экономические преступления не сидят в тюрьмах. Этой стране вообще не нужно много тюрем, потому что людей не сажают в них по надуманным поводам - за вольномыслие, за мнение, за нахождение на улице, за желание быть президентом. Амнистия в этой стране происходит часто, а не когда власти нужно задобрить народ.

Отдельно Тихановская отметила:

- Если в эту страну приходит беда - пандемия или кризис, люди знают о том, что происходит. Им не врут, от них не скрывают реальные цифры умерших и заболевших. Их здоровьем не торгуют, не обменивают его на возможность задержаться в президентском кресле подольше, а вместе делают все чтобы спасти своих родных и близких.

Светлана завершила свое выступление словами:

- Выборы в этой стране - праздник, а не подделка. Президенты здесь сменяются, а не правят всю жизнь, богатея, пока народ живет в бедности. В этой стране мы никогда не жили. Эту страну мы можем потерять навсегда. Давайте все вместе не допустим этого. Давайте вместе построим эту страну для жизни!