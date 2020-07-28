2020-07-28T21:54:52+03:00
Общество
КП Беларусь

«Все прошло стремительно»: в Добруше приняли роды в машине такси

Мама и мальчик чувствуют себя хорошо. Когда их будут выписывать, таксисты хотят встретить их из роддома
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Добруше приняли роды в машине таксиВ Добруше приняли роды в машине таксиФото: Личный архив
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Появление на свет этого человека запомнят и родители, и медики, и… водитель такси, в машине которого проходили роды. Случилось это 27 июня в Добруше. Александру, который только недавно устроился на работу таксистом, поступил вызов из деревни Жгунь - это рядом с райцентром. Женщина попросила отвезти ее в город на прием в поликлинику. Увидев пассажирку, водитель сразу понял, что клиентка в положении, причем на большом сроке. Хоть 29-летний Александр еще не женат и детей у него нет.

- Когда уже выехали из агрогородка, женщина сказала, что у нее заболел живот, попросила ехать быстрее. А вскоре, как выяснилось, начались роды. Я решил ехать сразу не в поликлинику, а в больницу - они в разных местах. Часть пути в городе пришлось двигаться по встречной полосе с включенной «аварийкой» - наша полоса была занята, а встречная - более свободна. Другие машины уступали дорогу, - рассказывает «КП» Александр.

Как только он подъехал к приемному отделению, посигналил, выбежали медики. Однако роды пришлось принимать прямо в машине на заднем сиденье.

- Потому что ребенок уже практически родился без нашего участия. Поскольку у мамы это были уже третьи роды, они проходили стремительно, - говорит заместитель главврача Ольга Алексеенко. - Женщина состояла у нас на учете по беременности. Она была на 37-й неделе и должна была приехать на плановый осмотр в поликлинику, для этого вызвала такси. У мамы уже есть мальчик и девочка. Женщина - домохозяйка, ей 29 лет, муж работает строителем, хорошая семья. А сейчас родился еще один мальчик, вес - 3190 гр, рост - 57 см, абсолютно здоровый. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Александр отметил, что пассажирка, несмотря на стремительное развитие событий, не паниковала, вела себя спокойно. А сам водитель переживал, чтобы все прошло хорошо. Вообще, машину Александр водит уже давно. И ему не раз приходилось попадать в нестандартные ситуации:

- Бывало, пассажиру становилось плохо, кто-то терял сознание. А однажды сбитого кота отвозил к ветеринару.

Скоро многодетную маму будут выписывать. Александр с коллегами хотят сделать ей маленький подарок и встретить из роддома.

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