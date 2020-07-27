В центре Минска высадился десант: смотрите, как выглядят бойцы на стенах домов и техника в Свислочи

Репетиция показательного выступления воздушно-десантных войск Беларуси прошла 26 июля в центре Минска. Сам праздник состоится 1 августа.

Был и штурм здания, и техника в Свислочи, и бои, и высадка десанта с воздуха. А еще - минуты отдыха, когда бойцов рассматривали прохожие и поглядывали на них отдыхающие неподалеку девушки.

Смотрите, как необычно это все выглядело!

В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бойцы отрабатывали элементы рукопашного боя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военная техника у Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Высадка десанта в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Отличный фон для свадебной съемки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Бойцы отрабатывали элементы рукопашного боя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В субботу 26 июля ВДВ провели подготовку ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото на память.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Репетиция ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Военная техника переправляется через Свислочь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК