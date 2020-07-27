В центре Минска высадился десант: смотрите, как выглядят бойцы на стенах домов и техника в Свислочи
Репетиция показательного выступления воздушно-десантных войск Беларуси прошла 26 июля в центре Минска. Сам праздник состоится 1 августа.
Был и штурм здания, и техника в Свислочи, и бои, и высадка десанта с воздуха. А еще - минуты отдыха, когда бойцов рассматривали прохожие и поглядывали на них отдыхающие неподалеку девушки.
Смотрите, как необычно это все выглядело!
В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Бойцы отрабатывали элементы рукопашного боя.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Военная техника у Дворца спорта.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Высадка десанта в Минске.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Отличный фон для свадебной съемки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Бойцы отрабатывали элементы рукопашного боя.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В субботу 26 июля ВДВ провели подготовку ко Дню воздушно-десантных войск.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Фото на память.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Военная техника переправляется через Свислочь.Фото: Павел МАРТИНЧИК
В центре Минска высадился десант.Фото: Павел МАРТИНЧИК