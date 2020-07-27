2020-07-27T13:57:06+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Ливерпуль» одержал рекордные 32 победы

А «Золотую бутсу» выиграл Джейми Варди
Андрей ОСМОЛОВСКИЙ
Поделиться:
«Ливерпуль» одержал рекордные 32 победы в чемпионате Англии.«Ливерпуль» одержал рекордные 32 победы в чемпионате Англии.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Чемпионат английской Премьер-лиги уходит на полуторамесячный перерыв. Новое первенство стартует 12 сентября, если, конечно, снова не вмешается коронавирус.

А заключительный 38-й тур прошел предсказуемо. «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях сдавший к концу сезона «Лестер» 2:0 и занял третье место, дающее право на Лигу чемпионов. Еще одна путевка в главный европейский турнир осталась за «Челси» - команда Лэмпарда победила «Вулверхэмптон» 2:0.

Форвард «Лестера» Джейми Варди не смог поразить ворота Де Хеа, но его преследователи по бомбардирской гонке подвига не совершили. У Варди осталось 23 мяча, а Дэнни Ингз (+1 в последнем туре) и Пьер-Эмерик Обамеянг (+2) отстали на гол - по 22. Можно представить, как разочарован Ингз, ведь в предпоследнем туре он не забил пенальти.

За Варди, человека со сложной судьбой, можно порадоваться еще и потому, что в свои 33 года он стал самым возрастным бомбардиром высшего дивизиона Англии за последние 72 года. Кстати, в чемпионском для «Лестера» 2016-м Джейми забил больше - 24, но на гол отстал от Гарри Кейна.

А приз лучшему ассистенту получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне - 20 передач. Это повторение рекорда Тьерри Анри.

«Ливерпуль» в последнем туре одержал 32-ю победу (со счетом 1:3 повержен «Ньюкасл») в чемпионате - это рекорд клуба и повторение рекорда Премьер-лиги. Такого же количества побед дважды добивался «Манчестер Сити». Но вот повторить или превзойти высшее достижение «МанСити» по очкам парни Клоппа не смогли - 99 очков против 100 у их главного соперника.

Сильнейшую лигу покидают «Норвич», «Уотфорд» и «Борнмут». «Астон Вилла» спаслась, лишь на очко превзойдя зону вылета. В Бирмингеме славят лидера команды Джека Грилиша - именно благодаря его голу команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Кстати, «Астон Вилла» перед началом сезона потратила на новых игроков 130 миллионов долларов, но качественней играть не стала. Не зря тренер Дин Смит благодарен Грилишу, на которого заглядывается «Манчестер Юнайтед».

- Я напьюсь с ним, а его контракт действует еще три или четыре года. Наши владельцы - миллиардеры. Если его захотят купить, то он будет стоить ужасно много, - сказал Смит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ювентус в 9 раз подряд выиграл чемпионат Италии

За два тура до финиша, победив «Сампдорию» 2:0, Старая Синьора набрала 83 очка и в 9-й раз подряд взяла титул. Преследователи - «Интер» (75), «Аталанта» и «Лацио» (по 75) поборются только за места в тройке.

Но есть в «Ювентусе» один человек, для которого битва все еще продолжается в прежнем темпе. Криштиану Роналду никогда еще не удавалось стать лучшим бомбардиром в Италии. И сейчас Криштиану проигрывает: у него 31 гол, а у Чиро Иммобиле из «Лацио» - 34.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Физкультура и спорт могут как укрепить иммунитет, так и ослабить его. Как не перестараться?
Используйте специальные спортивные аксессуары: фитнес-браслеты, смарт-часы и смарт-весы, которые помогут не только отслеживать ваш прогресс на занятиях, но и будут контролировать состояние вашего здоровья [как правильно выбрать]
Новости 24
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев
Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?
В Белавии назвали дату, раньше которой самолеты в Россию точно не полетят
За пожар в Сморгонском районе с дачника взыскали около BYN13 тысяч
В Беларусь приехал новый поверенный в делах США
«Покупала на пять рублей, забирала сдачу и свою сторублевку». В Витебске поймали мошенницу, которая облапошивала невнимательных продавцов на «Славянском базаре»
Райан Рейнольдс заплатит $5000 за возвращение особого плюшевого медведя
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии назвали страны, туристам из которых разрешат въезд с отрицательным тестом на COVID. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна