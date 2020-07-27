«Ливерпуль» одержал рекордные 32 победы

Чемпионат английской Премьер-лиги уходит на полуторамесячный перерыв. Новое первенство стартует 12 сентября, если, конечно, снова не вмешается коронавирус.

А заключительный 38-й тур прошел предсказуемо. «Манчестер Юнайтед» обыграл в гостях сдавший к концу сезона «Лестер» 2:0 и занял третье место, дающее право на Лигу чемпионов. Еще одна путевка в главный европейский турнир осталась за «Челси» - команда Лэмпарда победила «Вулверхэмптон» 2:0.

Форвард «Лестера» Джейми Варди не смог поразить ворота Де Хеа, но его преследователи по бомбардирской гонке подвига не совершили. У Варди осталось 23 мяча, а Дэнни Ингз (+1 в последнем туре) и Пьер-Эмерик Обамеянг (+2) отстали на гол - по 22. Можно представить, как разочарован Ингз, ведь в предпоследнем туре он не забил пенальти.

За Варди, человека со сложной судьбой, можно порадоваться еще и потому, что в свои 33 года он стал самым возрастным бомбардиром высшего дивизиона Англии за последние 72 года. Кстати, в чемпионском для «Лестера» 2016-м Джейми забил больше - 24, но на гол отстал от Гарри Кейна.

А приз лучшему ассистенту получил полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне - 20 передач. Это повторение рекорда Тьерри Анри.

«Ливерпуль» в последнем туре одержал 32-ю победу (со счетом 1:3 повержен «Ньюкасл») в чемпионате - это рекорд клуба и повторение рекорда Премьер-лиги. Такого же количества побед дважды добивался «Манчестер Сити». Но вот повторить или превзойти высшее достижение «МанСити» по очкам парни Клоппа не смогли - 99 очков против 100 у их главного соперника.

Сильнейшую лигу покидают «Норвич», «Уотфорд» и «Борнмут». «Астон Вилла» спаслась, лишь на очко превзойдя зону вылета. В Бирмингеме славят лидера команды Джека Грилиша - именно благодаря его голу команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1).

Кстати, «Астон Вилла» перед началом сезона потратила на новых игроков 130 миллионов долларов, но качественней играть не стала. Не зря тренер Дин Смит благодарен Грилишу, на которого заглядывается «Манчестер Юнайтед».

- Я напьюсь с ним, а его контракт действует еще три или четыре года. Наши владельцы - миллиардеры. Если его захотят купить, то он будет стоить ужасно много, - сказал Смит.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ювентус в 9 раз подряд выиграл чемпионат Италии

За два тура до финиша, победив «Сампдорию» 2:0, Старая Синьора набрала 83 очка и в 9-й раз подряд взяла титул. Преследователи - «Интер» (75), «Аталанта» и «Лацио» (по 75) поборются только за места в тройке.

Но есть в «Ювентусе» один человек, для которого битва все еще продолжается в прежнем темпе. Криштиану Роналду никогда еще не удавалось стать лучшим бомбардиром в Италии. И сейчас Криштиану проигрывает: у него 31 гол, а у Чиро Иммобиле из «Лацио» - 34.