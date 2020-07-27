Форварда «Шахтера» сватают в московский «Локомотив»

19-й тур Высшей лиги запомнился разгромными победами лидеров: БАТЭ над «Минском» (6:0) и «Шахтера» над «Смолевичами» (4:0). А преследовать их продолжает гродненский «Неман», минимально обыгравший «Белшину» (0:1). Игроки брестского «Динамо», отбывшие двухнедельный карантин, не смогли успешно вернуться в игру и уступили «Ислочи» (2:0).

За «Шахтер» не сыграл форвард, 22-летний Виталий Лисакович - второй бомбардир чемпионата. По словам тренера, игрок почувствовал легкое недомогание и его решили поберечь.

По неофициальной информации, Лисакович вот-вот уедет в Россию. Говорят, что ему предлагает 4-летний контракт вице-чемпион московский «Локомотив».

Хороших игроков много не бывает, но в «Шахтере» его есть кем заменить. Узбек Джасурбек Яхшибоев забил «Смолевичам» дважды и с 12 голами возглавляет гонку бомбардиров.

Положение команд: 1. «Шахтер» - 37 очков (19 матчей), 2. БАТЭ - 37, 3. «Неман» (18) - 34.