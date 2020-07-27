2020-07-27T23:05:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Если надо, железную дверь без инструмента вскроем»: белорусские спасатели таскали автомобили – среди откликнувшихся на челлендж была и девушка!

Перед своим профессиональным праздником спасатели из разных городов Беларуси показали, на что способны, и это выглядит очень круто [фото + видео]
Наталья ПАРТОЛИНА
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Белорусские спасатели накануне своего профессионального праздника запустили челлендж - кто сможет протянуть пожарную машину, груженую тоннами воды и центнерами пены? Фото: кадр из видео МЧС.Белорусские спасатели накануне своего профессионального праздника запустили челлендж - кто сможет протянуть пожарную машину, груженую тоннами воды и центнерами пены? Фото: кадр из видео МЧС.
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Для обычного человека это просто пожарная машина, для сотрудников МЧС – автомобиль 6317Х9 АЦ 11.0-40. В этой машине помещается 11 тонн воды и 660 килограммов пены. Вместе со всем этим добром машина весит 33 тонны и еще 150 кило. Дмитрий Маланухин, начальник ПАСЧ №4, что в Орше, в одиночку сдвинул автомобиль с места и протянул его несколько метров. Да-да, груженый всем этим добром – и тоннами воды, и центнерами пены. Так спасатели Витебщины запустили челлендж накануне своего профессионального праздника.

-Вначале в планах было тянуть пятитонник, с полным снаряжением он весит около 18 тонн, - рассказывает Дмитрий Маланухин.- Растянули лестницу, потянули его. Скинули видео между своими подразделениями, все начали пробовать – и почти у всех получилось! Тогда решили бросить более серьезный вызов.

Челлендж на прочность от Гродненских спасателей. Источник: МЧС Гродно

Перед тем, как сдвинуть 33-тонное авто, Дмитрий Маланухин специально никак не тренировался. Была только пробная попытка, перед тем, как снять видео для челленджа. И раньше МАЗы он не тягал. Но всю жизнь занимается спортом.

-Конечно, в работе мы надеемся прежде всего на аварийно-спасательное оборудование, но все наши ребята в отличной форме. Если придется, любой сможет вскрыть даже железные двери без инструментов,- говорит Дмитрий.

Среди тех, кто поддержал челлендж, была и девушка – Агата Поценко из Сморгони. Девушка работает радиотелефонистом в ПАСЧ-2 Сморгонского районного отдела МЧС. Агате 22 года, весит она 65 кг. Девушка сдвинула с места пожарный автомобиль, который весит более 18 тонн!

Агата Поценко весит 65 кг, но смогла сдвинуть 18-тонный автомобиль! Фото: личный архив Агаты Поценко.

Агата Поценко весит 65 кг, но смогла сдвинуть 18-тонный автомобиль! Фото: личный архив Агаты Поценко.

-Получилось все с первой попытки. Поняла, что все это реально! Появился азарт, хочу теперь потянуть еще больше, - говорит Агата. – Мне нравятся такие проверки на прочность.

Агата любит проверки на прочность. Фото: кадр из видео МЧС.

Агата любит проверки на прочность. Фото: кадр из видео МЧС.

А завершили челлендж тоже оршанские спасатели. Точку в нем они поставили эффектную – Илья Сачнёв протащил сразу две пожарные машины! Общий вес их – более 62 тонн. Рекорд майора Сачнёва никто из спасателей пока не побил.

Челлендж от Оршанских спасателей. Источник: МЧС Витебск

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