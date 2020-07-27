«Банкоматы выдают стопки новых купюр. У нас что, включили печатный станок?». Что на это ответили в Нацбанке

- Снимала на днях с карточки 600 рублей, чтобы заплатить за съемную квартиру, - рассказывает Валерия. - Банкомат выдал мне стопку совершенно новых «десяточек». То же самое - у многих моих знакомых. У нас что, включили печатный станок? У меня экономическое образование, я хорошо понимаю, что это может закончится девальвацией. До выборов - вряд ли, но что будет потом?

Опасения понятны - если обеспечить не подкрепленную ничем эмиссию денег в стране, это непременно обернется обесцениванием белорусского рубля. Однако новые купюры совсем не означают включение печатного станка.

- Официальной информации об эмиссии нет, но это не является гарантией того, что деньги не печатают. То, что банкоматы выдают новые банкноты, не является показателем девальвации - из обращения постоянно изымаются ветхие и поврежденные банкноты, - также уверена независимый финансовый советник Елена Максимович. - Анализируя обороты по покупке-продаже валюты за последние две недели, могу сказать, что люди больше сдают валюты, чем покупают. Массовая скупка была, когда курс доллара был 2,8. Потом курс начал снижаться, и спрос на покупку валюты упал. Парадокс, но это факт. Делать какие-то прогнозы - дело неблагодарное, но могу точно сказать, что хранить свои сбережения в рублях опасно. Те, кто это понимает, правильно делает, что переводят рубли в валюту по хорошему курсу.

Статистики о том, сколько изъяли и напечатали купюр, нет.

- Находящиеся в обращении бумажные деньги постепенно стареют и приходят в ветхое состояние. Чем мельче номинал купюры, тем быстрее она стареет. Ветхие банкноты изымаются из обращения, вместо них в кассы банков и банкоматы поставляются новые купюры. Таким образом, появление в банкоматах новых купюр является свидетельством работы по замене ветхих купюр, а не денежной эмиссии. В свою очередь денежная эмиссия - это более сложное и комплексное понятие, связанное с увеличением денежной массы в экономике. Информация о динамике показателей денежной массы регулярно публикуется на сайте Национального банка, - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Однозначно сказать, что на пороге девальвация, можно по резкому увеличению зарплат и инфляции. Пока же такого не наблюдается. Нацбанк и МАРТ регулируют цены на некоторые товары, но даже если теоретически взять их и отпустить в свободное плавание - инфляция повысится не намного, и это вряд ли кто-то ощутит. Сдерживание цен также не скроет эмиссию, уверены эксперты.

- Ситуация с ценами у нас абсолютно спокойная. Мы находимся в прогнозных параметрах, даже идем ниже прогноза, - заявил в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Задача, которая была поставлена перед правительством и Национальным банком, - годовой рост потребительских цен не должен превышать 5%. С начала года мы имеем индекс роста потребительских цен 103,4%. Причем по контролируемым ценам он еще ниже.

Роман Головченко уверен, что белорусам не стоит беспокоиться.

- Я бы хотел воспользоваться ситуацией и обратиться к широким экономическим кругам, которые очень активно комментируют действия правительства, нагнетают напряженность, что все плохо, что правительство сейчас включит печатный станок (хотя у правительства нет таких полномочий), начнет сейчас всем наращивать зарплаты, будет эмиссия, будет опять курс доллара расти. Для чего это делается? Зачем людям вливается такая информация в голову, на кого работают люди, которые каждый день или через день нагнетают эту напряженность? У меня лично однозначного ответа на этот вопрос нет, - заявил премьер-министр. - У нас хватает денег в бюджете для того, чтобы выполнять все свои социальные обязательства и программы развития.

Однако под включением печатного станка можно понимать эмиссию не наличных, а безналичных денег, считает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

- Деньги в экономику попадают через кредиты, которые выдаются и возвращаются. Выдавать кредиты, которые не возвращаются, - это и значит накачивать экономику пустыми деньгами, - объясняет эксперт. - Последние годы у нас старались сделать кредиты максимально возвратными: если предприятие не может вернуть кредит, его имущество реализовывают и возвращают деньги, или же правительство берет долг и возвращает кредит за предприятие. Но в последнее время вышло много указов о том, как облегчить заемщикам невозврат кредита. Это похоже на заботу об убыточных предприятиях, которые не хотят не только возвращать сам кредит, но и пени по нему. Складывается ощущение, что деньги хотят закачать в экономику, но изъять их оттуда тяжело как в виде денег, так и в виде имущества. Если выданные в кредит деньги взыскать не удастся - гарантированно последует инфляция и девальвация.