2020-07-27T17:28:02+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко - об уборочной кампании: «Выборы выборами, а кушать все хотят. Выборы это вторично»

В Несвижском районе президент узнал, как идет уборочная в Минской области и в целом по стране
Алексей БЕЛОУСОВ
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Фото: БелТАФото: БелТА
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Свое внимание к теме уборочной Александр Лукашенко объяснил так:

- Выборы выборами, а кушать все хотят. Поэтому главное должно быть сосредоточено здесь. Выборы - это уже вторично.

Ранее он отмечал, что страна ждет небывалый урожай.

- Когда мы говорим о том, что мы 8 млн т зерна должны собрать, надо подчеркивать, что колосовых. Еще 1,5 млн т - зерна кукурузы. В общем, 9,5 млн т зерна в этом году - это минимум, который должны взять. И мы можем его взять, - сказал президент.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко сообщил, что на сегодняшний день зерновых и зернобобовых уже убрано примерно на 19% площадей, урожайность - 37,6 ц/га.

- Эта урожайность позволяет говорить о том, что мы можем получить зерновых колосовых в этом году 8,1 млн т. И прибавка составит по колосовым 1,5 млн т зерна. Заканчиваем уборку рапса, еще осталось 4 - 5 дней, 89 % убрано, - сказал Иван Крупко.

Президент обратил внимание, что погода способствует уборочной:

- Надо иметь в виду, что погода будет, как прежде. Как когда-то давно. Будут дожди и будут погожие дни, надо приспособиться. И это нормально. Потому что кроме зерна у нас же в поле и овощные культуры, и кукуруза. Второй укос трав. Будет и третий укос. Но для этого нужна влага. Поэтому надо радоваться, что такая погода. Надо настраиваться и выхватывать каждый погожий час, не ждать. Доводить зерно до кондиции на зернотоке. Техники море, организовать надо.

Касаясь оплаты труда сельчан, Александр Лукашенко подчеркнул:

- Не жалейте заплатить людям. Уравниловки быть не должно.

Президент также посетил «Несвижский завод детского питания». Он работает с 2016 года. Объем инвестиций составил 95 млн евро, в том числе около 40 млн евро банковских кредитов, оставшаяся часть - средства акционеров, международной компании «Фуд Юнион» со штаб-квартирой в Гонконге.

- Фактически это китайские инвестиции, это прямые иностранные инвестиции на чистой основе, потому что наш уставной фонд 35 млн евро, - сообщил председатель совета директоров предприятия Александр Караник.

Основная часть продукции - около 96 % - поставляется на экспорт в Россию. Прорабатывается возможность поставки в Китай и страны Евросоюза.

Подготовлено по материалам пресс-службы президента

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