Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июля 2020 года: за сутки умерли еще 4 человека и чем опасен "ковид" для диабетиков

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, в республике зарегистрировано 67 251 случай COVID-19. Выздоровели и были выписаны из медучреждения страны 60 492 пациента. За время с начала вспышки умерли 538 человек (+4 за сутки). В ведомстве уточняют, что это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего за время с начала пандемии в Беларуси проведено 1 257 399 тестов на COVID-19.

Ситуация в мире

По информации ресурса worldometers.info, «ковид» подтвердился более чем у 15,6 миллионов человек по всему миру. Выздоровели 9,5 миллионов, а скончались – свыше 637 тысяч человек.

Эпицентр вируса находится в США (более 4,1 млн заражений). На второй строчке рейтинга находится Бразилия (2,2 млн), а на третьей – Индия (1,3 млн).

Люди с диабетом умирают от коронавируса в 12 раз чаще

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета. По данным исследователей, пациенты с сахарным диабетом умирают от коронавируса в 12 раз чаще. А COVID-19 протекает у них намного тяжелее, чем у здоровых. Да и в госпитализации диабетики нуждаются в 6 раз чаще, чем те, кто не имеет заболевания в своем анамнезе.

По данным медков, диабетики имеют значительный риск возникновения осложнений. Наиболее серьезное из них – снижение эффективности иммунной системы. Также у пациентов могут развиваться болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушения иннервации конечности и ухудшение зрения.

Ученые считают, что среди факторов, которые приводят к тяжелому течению коронавируса, диабет находится на втором месте. Он уступает лишь сердечно-сосудистым заболеваниям.

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