2020-07-27T18:05:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Коронавирус в Беларуси, последние новости на 28 июля 2020 года: за сутки умерли еще 4 человека и чем опасен "ковид" для диабетиков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на вторник, 28 июля 2020 года
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
«Ковид» подтвердился более чем у 15,6 миллионов человек по всему миру«Ковид» подтвердился более чем у 15,6 миллионов человек по всему мируФото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Ситуация в Беларуси

По данным Минздрава, в республике зарегистрировано 67 251 случай COVID-19. Выздоровели и были выписаны из медучреждения страны 60 492 пациента. За время с начала вспышки умерли 538 человек (+4 за сутки). В ведомстве уточняют, что это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию.

Всего за время с начала пандемии в Беларуси проведено 1 257 399 тестов на COVID-19.

Ситуация в мире

По информации ресурса worldometers.info, «ковид» подтвердился более чем у 15,6 миллионов человек по всему миру. Выздоровели 9,5 миллионов, а скончались – свыше 637 тысяч человек.

Эпицентр вируса находится в США (более 4,1 млн заражений). На второй строчке рейтинга находится Бразилия (2,2 млн), а на третьей – Индия (1,3 млн).

Люди с диабетом умирают от коронавируса в 12 раз чаще

К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета. По данным исследователей, пациенты с сахарным диабетом умирают от коронавируса в 12 раз чаще. А COVID-19 протекает у них намного тяжелее, чем у здоровых. Да и в госпитализации диабетики нуждаются в 6 раз чаще, чем те, кто не имеет заболевания в своем анамнезе.

По данным медков, диабетики имеют значительный риск возникновения осложнений. Наиболее серьезное из них – снижение эффективности иммунной системы. Также у пациентов могут развиваться болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушения иннервации конечности и ухудшение зрения.

Ученые считают, что среди факторов, которые приводят к тяжелому течению коронавируса, диабет находится на втором месте. Он уступает лишь сердечно-сосудистым заболеваниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«До нашего участка - 800 км!»: белорусам в Греции, чтобы проголосовать на выборах президента, надо ехать в Болгарию

За границей участки для выборов президента Беларуси 2020 года откроют в 36 странах мира - там, где есть наши дипмиссии. Остальным придется куда-то ехать (подробнее…)

«Делаю обычную работу, но в конце дня валюсь с ног»: психологи об уроках пандемии и правильном выходе из самоизоляции

Специалисты рассказали, почему из-за коронавируса люди разделились на два лагеря, как снова наладить общение и выйти из пандемии с минимальными потерями (подробнее…)

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Выступления кандидатов в президенты по телевидению 28 июля 2020 года: Тихановская будет более уверенной, Канопацкая объявит о партии
Во вторник, 28 июля четыре кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года снова выступят на телеканале «Беларусь 1». Мы узнали подробности
«До нашего участка - 800 км!»: белорусам в Греции, чтобы проголосовать на выборах президента, надо ехать в Болгарию
За границей участки для выборов президента Беларуси 2020 года откроют в 36 странах мира - там, где есть наши дипмиссии. Остальным придется куда-то ехать
«Если надо, железную дверь без инструмента вскроем»: белорусские спасатели таскали автомобили – среди откликнувшихся на челлендж была и девушка!
Перед своим профессиональным праздником спасатели из разных городов Беларуси показали, на что способны, и это выглядит очень круто [фото + видео]
«Сын посмотрел мое выступление и написал: «Мама, с тобой все в порядке? Мне страшно за тебя». В Гомеле и Речице прошли пикеты Светланы Тихановской
Кандидат в президенты призналась, что скрывала от детей, что папа в тюрьме, но недавно сын узнал об этом, посмотрев выступление мамы [фото]
Хронический стресс: почему многие даже и не догадываются, что у них это серьезное заболевание?
Признаки хронического стресса не так очевидны. Именно поэтому многие люди списывают эти симптомы на усталость и не догадываются о корне проблемы. Посмотрите, это важно!
Новости 24
Лукашенко Каранику-старшему: «А я не знал! Я бы тебя направил для контроля младшего брата»
Столичные милиционеры изъяли из банкомата шиммер
В Беларуси к концу июля похолодает
В Лунинецком районе угонщики хотели скрыться, но врезались в забор частного дома
Эксперт ВОЗ заявил, что закрытие границ из-за распространения коронавируса должно соответствовать конкретной стратегии
24 –летний минчанин обвиняется в краже 102 тысяч рублей с карт иностранцев
Почему пустуют информационные стенды «Выборы-2020»?
В Белавии назвали дату, раньше которой самолеты в Россию точно не полетят
За пожар в Сморгонском районе с дачника взыскали около BYN13 тысяч
В Беларусь приехал новый поверенный в делах США
«Покупала на пять рублей, забирала сдачу и свою сторублевку». В Витебске поймали мошенницу, которая облапошивала невнимательных продавцов на «Славянском базаре»
Райан Рейнольдс заплатит $5000 за возвращение особого плюшевого медведя
В столице 2 месяца работали крупные сбытчики наркотиков
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 июля 2020 года: 119 новых случаев COVID-19 и 4 смерти за сутки
Власти Болгарии назвали страны, туристам из которых разрешат въезд с отрицательным тестом на COVID. Есть ли в списке Беларусь?
Социологи провели исследование об отношении россиян к Александру Лукашенко
К Международному дню дружбы, который отмечается 30 июля, «Белпочта» доставит открытку бесплатно
70-летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ города
В Сморгонском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Один из водителей оказался зажат в салоне
ЦИК назвал количество избирателей на выборах-2020, а также страны, где будут организованы участки для голосования
В Обкомовском озере в Гомеле утонул 57-летний мужчина
Кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала свою предвыборную программу
В Логойском районе 36-летний водитель уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и врезался в авто. Один человек погиб
Утром в Минске остановилось движение некоторых маршрутов троллейбусов. Это может повториться и днем?
Лукашенко про уборочную кампанию: Выборы выборами, они вторичны, а хлеб нужен всегда!
Лукашенко про урожай: Минимум, который должны взять в этом году - 9,5 миллионов тонн зерна