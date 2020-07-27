Выступления кандидатов в президенты по телевидению 28 июля 2020 года: Тихановская будет более уверенной, Канопацкая объявит партии

Кандидаты могут выступать по телевидению дважды. Первый раз уже прошел 21 июля. После выступлений мы узнали, как проходят записи, как они создавали свои речи, кто наносит кандидатам грим, видят ли они текст и какие курьезы происходили.

28 июля расписание такое: в 17.00 выступит Сергей Черечень, в 17.30 - Андрей Дмитриев, в 18.00 - Светлана Тихановская, в 18.30 - Анна Канопацкая.

«Комсомолка» узнала, что новенького расскажут кандидаты.

- Грядущее выступление будет полностью посвящено экономической программе Сергея Черечня. Будет дана оценка имеющейся ситуации в экономике, раскрыты предложения по улучшению ситуации, какие-то первые действия, - рассказали «Комсомолке» в штабе Сергея Черечня.

- Если первое мое выступление больше было про наши ценности, то второе будет о том, почему сегодня так важно объединиться всем, кто хочет нового президента, и пойти проголосовать, - рассказал «Комсомолке» Андрей Дмитриев.

В прошлый раз кандидат остался недоволен тем, как его загримировали сотрудники телевидения для выступления.

- Вероятно, в этот раз я вообще откажусь от студийного грима, - сказал он.

- Неделю назад Светлана Тихановская выходила к телекамерам очень, если ее и можно назвать политиком, то крайне молодым и зеленым. А сейчас мы имеем дело уже с человеком, который понимает, сколько перед ней людей, - рассказала пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. - Подробностей о тексте выступления я вам сообщить не могу, более того, текст еще в работе, окончательного варианта еще нет.

- В первый раз Анна Канопацкая по сути озвучила свою предвыборную программу. В этот раз ее выступление будет другим - в нем будет сделано заявление о создании партии, - рассказали «Комсомолке» в штабе Канопацкой. - Будет озвучено ее название, цели, будет рассказано о том, зачем вообще это все нужно. Больше ничего не расскажу - пусть останется интрига. Кто касается картинки - наряд, конечно, будет другой. Мы еще не знаем, какого цвета будет задник в студии. Но сам наряд еще не выбран - Анна Анатольевна еще может много раз передумать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сын посмотрел мое выступление и написал: «Мама, с тобой все в порядке? Мне страшно за тебя». В Гомеле и Речице прошли пикеты Светланы Тихановской. Кандидат в президенты призналась, что скрывала от детей, что папа в тюрьме, но недавно сын узнал об этом, посмотрев выступление мамы

Пикеты кандидатов в президенты: Тихановская едет в Витебск, а Канопацкая и Черечень объяснили, почему вообще их не проводят. Больше всего мероприятий - в Гомельской области. Представители и сами кандидаты в президенты на выборах 2020 года рассказали нам, как собираются агитировать и где их можно увидеть и услышать

Канопацкая пила воду, Дмитриев и Черечень не выспались, а Тихановская потом уехала в СИЗО: как на ТВ записывали кандидатов в президенты. Кандидаты в президенты Беларуси 2020 года выступают с предвыборными обращениями по радио и телевидению. Мы узнали, как проходят записи, кто наносит им грим, видят ли кандидаты текст и какие курьезы происходили