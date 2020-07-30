Вырастут пособия, авиасообщение с Россией - под вопросом: что изменится в Беларуси с 1 августа

Увеличатся детские пособия и минимальные трудовые и социальные пенсии

В первый день августа в Беларуси повышается бюджет прожиточного минимума - с 246,78 до 256,1 рубля. К этой величине привязаны минимальные пенсии - трудовые и социальные. Таким образом, величина БПМ увеличивается на 3,8%. Вслед за ней растут размеры ряда социальных выплат: социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, пособия по уходу за инвалидами и пр. Все эти выплаты будут проиндексированы на те же 3,8%.

Так, социальная пенсия по возрасту с 1 августа увеличится на 5 рублей - до 128 рублей. Социальные пенсии для инвалидов I группы и инвалидов с детства вырастут на 10 рублей - до 281 рубля, инвалиды II группы станут получать почти на 8 рублей больше - по 217 рублей с копейками. Столько же - пенсия по потере кормильца на каждого ребенка.

Существеннее всего - на 100-130 рублей - подрастет единовременное пособие при рождении ребенка. Напомним, при рождении первого ребенка оно равняется 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ. Таким образом, мамам первенцев с 1 августа будут выплачивать по 2561 рублю, а за второго и последующих детей – по 3585 рублей. Единовременное пособие женщинам, которые стали на учет до 12-недельного срока беременности, будет равняться 256 рублям.Следующий пересмотр бюджета прожиточного минимума случится в ноябре.

Могут открыться границы с Россией

Ранее сообщалось, что с 1 августа откроется авиасообщение с Россией. Планировалось, что между странами будут курсировать самолеты двух крупнейших авиаперевозчиков: «Белавиа» и «Аэрофлот». Однако сегодня появилась новая информация: российская сторона пока так и не ответила на официальное письмо Минтранса Беларуси о возобновлении рейсов. Поэтому пока действуют прежние ограничения. По ним рейсы в Москву приостановлены до 7 августа, в Сочи и Краснодар - до 15 августа.

Планировалось, что с 1 августа откроются границы с Грузией, но в связи с тем, что в стране зафиксировали всплеск заболеваемости - 24 новых случая за сутки, - грузинское правительство перенесло дату открытия границ еще на месяц. В связи с чем рейсы из Минска в Батуми отменяются до 31 августа 2020 года.

Подорожает мобильная связь

О повышении цен на некоторые услуги сообщил оператор life:). Так, с 4 августа изменится стоимость всех пакетов минут и международных вызовов. Одни пакеты подорожают на 10 копеек, другие - на два рубля. На такую же сумму изменится и стоимость тарифного плана «Голос 2».

А вот традиционного поднятия цен на сигареты в последнем месяце лета не будет - впервые за долгое время ни одна марка сигарет не подорожает.

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