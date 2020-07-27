«Трижды ходила на репетиционное тестирование, всегда было 100!». Стобалльники - об учебе, ограничениях и завтраке перед тестом

«Из-за выгорания не могу полностью погружаться в учебу надолго»

Мария Шпаковская сдала на 100 баллов английский язык, хотя могла тест по иностранному вообще не писать, потому что максимальный балл девушке уже давно был гарантирован.

- Родители и друзья спрашивали, зачем мне это нужно. Говорили, что, если не наберу 100 баллов, будет обидно. Я все-таки решила рискнуть, - рассказывает Мария. - К ЦТ по английскому я не готовилась целенаправленно и могла на него не идти, потому что была призером на областной и республиканской олимпиадах. Это давало мне 100 баллов автоматом. - На ЦТ пошла, чтобы поставить точку во всем, что связывало меня с английским на протяжении школьной жизни, - ради красивого финала.

Маша могла не сдавать ЦТ, потому что у нее и без того было бы сто баллов автоматом. Фото: предоставлено героем публикации

Перед тестом Мария совсем не волновалась, говорит, знала, за каким результатом идет.

- В 10-м и 11-м классах я три раза ходила на репетиционное тестирование, каждый раз набирала максимальный балл. Это, а также олимпиадные достижения придавали уверенности. Немного переживала, что где-то могла допустить глупую ошибку, хотя на тестировании больше времени потратила на перепроверку, чем на сами задания. Когда увидела результат, вздохнула с облегчением, после трех ЦТ сил на эмоции особо не оставалось, - делится девушка.

Раньше Мария была очень суеверной, «когда дело доходило до тестов, иногда даже слишком».

- Со временем и опытом участия в олимпиадах научилась подходить к этому более рационально и теперь только ношу с собой талисман, - рассказывает Мария и продолжает разговор о том, приходилось ли от чего-то отказываться ради высоких баллов: - В 11-м классе жила от одного этапа олимпиады до другого, побеждала в научной конференции по иностранному языку. Время оставалось и на отдых, общение с друзьями. Не могу полностью погружаться в учебу на долгое время, начинается эмоциональное выгорание. В целом ради учебы приходилось от многого отказываться, но сейчас я понимаю, что приобрела больше, чем потеряла.

Кроме английского Мария сдавала математику (71) и русский (90), на конкретной специальности пока не остановилась, несколько дней будет мониторить баллы.

«Завтрак в день ЦТ ничем не отличался»

Александр Ржеутский из Борисова хочет поступать в медицинский на фармацевта. Для этого он сдал биологию (96), русский язык (84) и получил максимальный балл по химии. В сумме с аттестатом вышло 378 баллов. - Думаю, что будут абитуриенты и с баллами побольше моих, но надеюсь, их окажется немного, - рассуждает Александр. - Перед ЦТ не думал, на сколько баллов я сдам, а максимально концентрировался на предмете и выкладывался полностью. Когда увидел 100 баллов по химии, появилось чувство достигнутой цели. Родители поздравили меня с «соткой», но удивления у них не было, только радость за меня. Я знаю, что они не сомневались в моих умственных способностях.

Чтобы вероятность поступления на бюджет была выше, Саша занимался с репетиторами по трем предметам. Фото: предоставлено героем публикации

Когда Саша был в 10-м классе, они с родителями решили, что нужен репетитор по всем предметам ЦТ.

- Чтобы максимально повысить шанс прохода на бюджет, - объясняет парень. - Я на некоторых уроках мог почитывать биологию или химию. Пришлось уменьшить время общения с друзьями.

Во время учебного года Саша думал, что будет сильно волноваться на тестах, но шел уверенно и спокойно.

- Следовал советам репетиторов, но они вполне стандартные: читай задания внимательно, никуда не спеши, перепроверяй себя, - рассказывает абитуриент. - Завтрак в день ЦТ ничем не отличался от моего завтрака в любой другой день.

В приметы Александр не верит:

- Верю только в свои умственные способности.

«Мне несложно было выучить практически наизусть все учебники»

Елизавета Травкина на ЦТ сдавала четыре предмета - русский язык (85), математику (69), английский язык (84) и обществоведение, по которому получила 100 баллов.

- Я долго думала, куда поступать, это очень ответственный выбор в моей жизни. Я еще не поняла, чего хочу от жизни! До 16 лет профессионально занималась спортивной гимнастикой, была в резерве сборной Беларуси, получила разряд кандидата в мастера спорта, становилась призером областных и республиканских соревнований. Но из-за травмы пришлось уйти. И тогда я начала интересоваться философией, политологией, психологией и правом, - рассказывает предысторию девушка.

Лизу со стобалльным результатом поздравляли даже незнакомые люди. Фото: предоставлено героем публикации

В 10-м классе Лиза заинтересовалась обществоведением и начала готовиться к олимпиаде, получала призовые места.

- Я интересовалась обществоведением не просто как предметом, а как совокупностью наук о нашем обществе, посвящала себя этим наукам. Поэтому мне несложно было выучить практически наизусть все учебники и сдать ЦТ на 100 баллов, - признается абитуриентка.

Елизавете нравится узнавать что-то новое «о нашем обществе: о мире политики и о социальных проблемах в нашей жизни», но связать жизнь с правом девушка не готова.

- Решила поступать в БНТУ на факультет технологий управления и гуманитаризации на специальность «экономика и организация производства (экономическая безопасность промышленного предприятия)». Это новая специальность в нашей стране, которая требует гуманитарных знаний, - делится абитуриентка.

Когда Лиза увидела заветные сто, говорит, только вздохнула с облегчением.

- Обрадовалась, что старания были не напрасны. Я скорее очень расстроилась бы, увидев другую цифру. Было очень много поздравлений от учителей и друзей, меня поздравляла завуч и даже незнакомые люди! Я каждый раз смущалась, потому что не видела в моих 100 баллах ничего грандиозного и считаю, что я еще ничего не добилась и есть множество абитуриентов, которые заслужили этого больше.