Будущие зарплаты бюджетников: 150% от средней – у врачей, 100% - у учителей. Но через пять лет

На недавнем совещании с правительством, которое прошло 23 июля, Александр Лукашенко заявил, что по итогам полугодия почти по всей стран средняя зарплата превышает 1000 рублей, за исключением Могилевской области, которая не дотянула до этого показателя 7 рублей.

- Однако по моим данным, доход значительной части населения пока еще ниже этого уровня, и не от всех людей мы получаем положительную оценку своей работы, - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

По данным Белстата, средняя в июне зарплата белорусов составила 1249 рублей - на 34 рубля больше, чем в мае.

26 июля в эфире «Беларусь 1» премьер-министр Беларуси Роман Головченко рассказал, что за последние полгода средняя зарплата в стране выросла на 7,8%, и что ситуация с зарплатами тех белорусов, у которых она меньше тысячи рублей, сейчас на контроле. В их число, как сказал Головченко, входят и воспитатели детских садов, о зарплатах которых высказывался президент, поручив найти для таких работников дополнительные источники финансирования «вплоть до нетрадиционных».

На какие зарплатные перспективы белорусы могут рассчитывать в ближайшие годы?

- К 2025 году мы должны выйти по двум самым большим резонансным категориям бюджетников - это медицинские работники и педагоги – на пропорцию 150% и 100% соответственно к средней зарплате по стране. Пока двигаемся в этом графике, - сказал Роман Головченко в эфире «Беларусь 1».

Сегодня же, по словам премьер-министра, «удается выдерживать пропорцию, когда работники бюджетной сферы должны получать не менее 80% от средней зарплаты по стране».

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 августа в Беларуси вырастут пособия по уходу за ребенком

Напомним, рост пособия зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране за последний квартал. Если зарплата растет - поднимают и пособия. Падает или остается прежней – не меняется. Перерасчет этих выплат происходит дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа.

По результатам последнего перерасчета, рост детского пособия составит 5,5%. Это значит, что с 1 августа ежемесячное пособие на первого ребенка составит уже 427,84 руб. по сравнению с нынешними 405,48 руб. На второго и последующих детей - 488,96 руб. (сейчас 463,4), на ребенка-инвалида - 550,08 руб. (сейчас 521,33).

Также с 1 августа должны пересмотреть и размеры единовременных выплат в связи с рождением ребенка, но на момент сдачи номера в печать (понедельник 27 июля. – Ред.) точные цифры озвучены не были. Напомним, эта выплата привязана к бюджету прожиточного минимума.