Минздрав Беларуси прогнозирует небольшую вторую волну COVID-19 в стране

Большинство белорусских больниц, перепрофилированных ранее под лечение пациентов с COVID-19, вернулись к штатному режиму работы.

По данным Минздрава на 27 июля в Беларуси подтвержден 67 251 случай коронавируса, 538 человек с подтвержденным COVID-19 и хроническими заболеваниями умерли.

- Надеемся, что такой масштабной второй волны у нас не будет, но в любом случае готовимся, чтобы все необходимое в системе здравоохранения было, - заявил на днях в эфире телеканала ОНТ министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, подчеркнув, что число инфицированных COVID-19 и пациентов с пневмониями снижается.

Как озвучил недавно Александр Лукашенко, борьба с пандемией уже обошлась местным бюджетам почти в полмиллиарда рублей. В том числе 123 млн – на дополнительные выплаты медработникам, 55 млн – на компенсации потерь субъектам хозяйствования.

Тем временем, без справок об отсутствии коронавируса и без обязательного 14-дневного карантина белорусы по-прежнему могут ездить только в Черногорию, Албанию и Турцию.

В конце прошлой недели о возобновлении авиасообщения с Беларусью заявила Россия. Однако достичь окончательных договоренностей с российской стороной к вечеру 27 июля (день сдачи номера в печать. – Ред.) Минтрансу так и не удалось. Судя по информации сайта российского «Аэрофлота», возобновить полеты компания планирует не раньше 8 августа.

А в Украине с 1 августа меняют критерии, по которым страны будут или не будут относить к благополучным по эпидситуации с COVID-19. Неблагополучными по новым правилам будут считать страны, в которых в последние две недели число новых случаев коронавируса превышает число новых случав в Украине. Но даже если с этим критерием все хорошо, прирост инфицированных за последние 14 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом в этой стране не должен превышать 30%. Пока Беларусь в эти рамки не вписывается. По актуальным данным Минздрава Украины (удивительно, но последнее обновление датировано 17 июля. – Ред.), на 100 тыс. населения в Украине приходится 62 случая COVID-19, а в Беларуси - 90.

И все же шансы есть! В постановлении указано, что граждане, прибывающие из эпиднеблагополучных стран, обязаны пройти 14-дневный карантин. Отслеживать их местонахождение будут через мобильное приложение «Дія». Освободить от самоизоляции могут, если отрицательным будет ПЦР-тест на коронавирус, который нужно сделать сразу после пересечения границы или не раньше чем за 48 часов до въезда в страну.

Некоторые рискнули – и получилось! Заранее записались на ПЦР-исследование, чтобы сделать его по приезде, а чрез 4 дня ожидания и получения отрицательного результата отдыхали все оставшиеся дни отпуска. В случае положительного результата исследования туристы могут обращаться в медучреждения Украины -по медстраховке с обязательной пометкой «COVID», без которой в страну не пустят.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В мире тем временем уже зафиксировано свыше 16 млн случаев коронавируса и 648 тыс. смертей. В лидерах по заболеваемости - США (4 млн заболевших и 146 тыс. умерших), Бразилия (2,4 млн и 87 тыс. соответственно), Индия (1,4 млн и 32 тыс.).

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